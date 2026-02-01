Χρυσός – ασήμι: Η Κίνα δίνει κατεύθυνση στις τιμές μετά το ιστορικό sell off – Πιθανές οι αγορές εν μέσω Κινεζικής Πρωτοχρονιάς 

Οι επενδυτές θα παρακολουθούν στενά πότε θα ανοίξει το χρηματιστήριο στη Σαγκάη σήμερα το βράδυ, Κυριακή, για να δουν εάν η ζήτηση από την Κίνα για χρυσό και πολύτιμα μέταλλα μπορεί να αναζωογονηθεί μετά το sell off που προηγήθηκε και σε μεγάλο βαθμό, σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, οφείλεται σε Κινέζους κερδοσκόπους.

Η υποχώρηση πριν από την Κινέζικη Πρωτοχρονιά (που γιορτάζεται συνήθως μεταξύ 21 Ιανουαρίου και 20 Φεβρουαρίου), μια παραδοσιακή περίοδο αγορών για την Κίνα, μπορεί να προσφέρει ένα σημείο εισόδου, για τους ιδιώτες επενδυτές που είχαν χάσει το ράλι στον χρυσό και τα πολύτιμα μέταλλα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στο Shuibei, ένα σημαντικό κέντρο συναλλαγών χρυσού, η πίεση στο ασήμι έχει κάπως μειωθεί, με περισσότερες πωλήσεις παρά αγορές να καταγράφονται το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με τους traders. Ωστόσο, αναφέρουν ότι δεν υπάρχουν σημάδια πανικού πωλήσεων και οι τιμές του αργύρου Shuibei εξακολουθούν να διαπραγματεύονται με premium σε σχέση με τα συμβόλαια ανταλλαγής.

Καθώς αυξάνεται το ενδιαφέρον των ιδιωτών επενδυτών αρκετές κινεζικές τράπεζες ανακοίνωσαν την Παρασκευή νέα μέτρα για τον περιορισμό των κινδύνων για τα προϊόντα συσσώρευσης χρυσού από ιδιώτες. Σύμφωνα με το Bloomberg, η China Construction Bank ανακοίνωσε ότι θα αυξήσει το ελάχιστο ποσό κατάθεσης από τη Δευτέρα και προέτρεψε τους επενδυτές να είναι πιο υποψιασμένοι σε θέματα κινδύνου, ενώ η Industrial and Commercial Bank of China ανακοίνωσε ότι θα εφαρμόσει ελέγχους ποσοστώσεων για την υπηρεσία Ruyi Gold Savings κατά τη διάρκεια των εορτών. «Ο χρυσός είναι σχετικά ισχυρός. Βλέπω πολλούς αγοραστές να έρχονται τις τελευταίες δύο ημέρες για να αγοράσουν κοσμήματα και ράβδους πριν από το σεληνιακό νέο έτος (Κινεζική Πρωτοχρονιά)», δήλωσε ο Liu Shunmin, επικεφαλής κινδύνου στην εταιρεία Shenzhen Guoxing Precious Metal Co. «Για το ασήμι, υπάρχει μια ισχυρή τάση να παραμείνουν οι επενδυτές αμέτοχοι», σημείωσε.

Το ξεπούλημα και το ράλι που προηγήθηκε

Ας σημειωθεί ότι το ασήμι δεν είχε καταφέρει να ξεπεράσει τα 40 δολάρια εδώ και μια δεκαετία ενώ μέσα σε λίγους μήνες, από πέρυσι το φθινόπωρο, η τιμή του σταδιακά υπερδιπλασιάστηκε ξεπερνώντας και τα 100 δολάρια φέτος (υψηλό 121,64 δολάρια ανά ουγγιά) σε ένα ξέφρενο ράλι από την αρχή του έτους. Κι ενώ τα κέρδη είχαν αυξηθεί πάνω από 170% σε ένα χρόνο, την Παρασκευή, εξαντλημένοι οι traders παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι το πολύτιμο μέταλλο να υποχωρεί στο ναδίρ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Για εβδομάδες, traders της αγοράς μετάλλων σε όλο τον κόσμο περνούσαν τις νύχτες τους κολλημένοι σε οθόνες, καθώς οι τιμές σε όλα τα μέταλλα, από τον χρυσό μέχρι τον χαλκό και τον κασσίτερο κινούνταν ανεξέλεγκτα. Οι τιμές ήταν σα να αποποιούνται βασικά στοιχεία προσφοράς και ζήτησης, ωθούμενες υψηλότερα από ένα κύμα ζεστού χρήματος από τους κερδοσκόπους στην Κίνα, αναφέρει δημοσίευμα του Bloomberg.

Και στη συνέχεια, μέσα σε λίγες μόνο ώρες, το ράλι αντιστράφηκε σε ένα από τα πιο δραματικά sell off που έχουν παρατηρηθεί ποτέ στις αγορές εμπορευμάτων. Η πτώση του ασημιού κατά 26% την Παρασκευή ήταν η μεγαλύτερη που έχει καταγραφεί, ενώ ο χρυσός υποχώρησε κατά 9%, στη χειρότερη ημέρα του εδώ και πάνω από μια δεκαετία. Οι traders στον χαλκό ήταν ήδη σε αγωνία μετά από μια ξαφνική άνοδο πέρα ​​από τα 14.500 δολάρια ανά τόνο.

«Στην καριέρα μου είναι σίγουρα η πιο τρελή πορεία που έχω δει», δήλωσε στο Bloomberg ο Dominik Sperzel, επικεφαλής συναλλαγών στην Heraeus Precious Metals, μια κορυφαία εταιρεία επεξεργασίας χρυσού. «Ο χρυσός είναι σύμβολο σταθερότητας, αλλά μια τέτοια κίνηση δεν δηλώνει σύμβολο σταθερότητας».

Ενώ η αφορμή για την κατάρρευση της Παρασκευής ήταν η είδηση ​​ότι ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχεδίαζε να διορίσει τον Κέβιν Γουόρς για επικεφαλής της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, γεγονός που οδήγησε το δολάριο υψηλότερα, πολλοί προειδοποιούσαν ότι οι αγορές μετάλλων ήταν υπερβολικά πιεσμένες και επρόκειτο για διόρθωση μετά από εβδομάδες ανοδικών πτήσεων. Ωστόσο, η ταχύτητα και η κλίμακα της πτώσης ήταν εκπληκτική, ιδιαίτερα για μια αγορά του μεγέθους και της ρευστότητας που χαρακτηρίζει τον χρυσό.

Το ράλι του χρυσού έχει ξεκινήσει εδώ και αρκετά χρόνια, καθώς οι κεντρικές τράπεζες ενίσχυσαν τις θέσεις τους ως εναλλακτική λύση στο δολάριο, ενώ πέρυσι αυτή η τάση ενισχύθηκε. Τα κέρδη του χρυσού επιταχύνθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες σε επίπεδα ρεκόρ και εξαιτίας ενός κύματος αγορών από Κινέζους κερδοσκόπους, ιδιώτες επενδυτές και μεγάλα μετοχικά funds που επενδύουν σε εμπορεύματα.

Με τις ανησυχίες για την ανεξαρτησία της Fed και τις γεωπολιτικές αντιπαραθέσεις από τη Βενεζουέλα μέχρι το Ιράν να γίνονται πρωτοσέλιδα, το ράλι των μετάλλων έγινε σύμβολο της αυξανόμενης δυσπιστίας ορισμένων επενδυτών προς το αμερικανικό δολάριο. Καθώς η ανοδική δυναμική των μετάλλων προσέλκυε όλο και περισσότερους αγοραστές, ο πυρετός του χρυσού και του ασημιού μεταδόθηκε σε αγοραστές από την Κίνα μέχρι τη Γερμανία. Αυτές οι σκηνές θύμισαν σκηνικό 1979-1980, τη μόνη φορά στη σύγχρονη ιστορία που οι αγορές είδαν τόσο δραματικές διακυμάνσεις στις τιμές. Η κίνηση των τιμών ήταν πιο βίαιη στο ασήμι, μια σχετικά μικρή αγορά με ετήσια προσφορά μόλις 98 δισ. δολαρίων σε τρέχουσες τιμές, σε σύγκριση με 787 δισ. δολάρια για τον χρυσό. Την ίδια ώρα, τα μεγαλύτερα ETF χρυσού και ασημιού είδαν ρεκόρ όγκων συναλλαγών σε δικαιώματα προαίρεσης αγοράς τις τελευταίες εβδομάδες.

Το σχόλιο του Τραμπ ότι το δολάριο υπό πίεση «τα πάει περίφημα» την περασμένη Τρίτη το βράδυ, έδωσε τη χαριστική βολή στην αγορά μετάλλων πυροδοτώντας αγοραστική φρενίτιδα. Μέχρι την Πέμπτη, ο χρυσός έφτασε τα 5.595 δολάρια ανά ουγγιά, το ασήμι ξεπέρασε τα 121 δολάρια και ο χαλκός έφτασε τα 14.527,50 δολάρια.

Το πρώτο σημάδι αντιστροφής ήρθε αργά την Πέμπτη. Οι τιμές σταθεροποιήθηκαν για λίγο, αλλά στη συνέχεια όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι ορίζει τον Γουόρς ως τον επόμενο πρόεδρο της Fed, αυτή τη φορά, οι Κινέζοι επενδυτές στο άνοιγμα της συνεδρίασης άρχισαν να μαζεύουν κέρδη. Έτσι όταν άνοιξαν και οι ευρωπαϊκές αγορές φάνηκε ότι η τελευταία ημέρα της εβδομάδας θα εξελισσόταν σε Μαύρη Παρασκευή.