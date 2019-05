Αυνανιζόταν… μέσα στο γυμναστήριο ενώ έβλεπε γυναίκα να κάνει σκουότ! video

Συγκεκριμένα, ο άνδρας έκανε γυμναστική στο γυμναστήριο Virgin Active στο Στέλενμπος της Νοτίου Αφρικής, όταν άρχισε να έχει μερικές… εξάψεις.

Κι αυτό διότι μπροστά του γυμναζόταν μια καλλίγραμμη κοπέλα, κάνοντας σκουότ (βαθιά καθίσματα). Στην θέα αυτή ο νεαρός έκρινε πως δεν θα ήταν κακό να ξεκινήσει να… αυνανίζεται μέσα στο γυμναστήριο, βάζοντας την ζακέτα του πάνω από το χέρι που έκανε την «δουλειά» και καταγράφοντας με το άλλο την κοπέλα!

Το περιστατικό κατέγραψε ένας άλλος πελάτης του γυμναστηρίου, ανεβάζοντας το στο twitter και προκαλώντας… πανικό. Το γυμναστήριο πάντως απαγόρευσε στον νεαρό το να ξαναπατήσει το πόδι του στον χώρο.

I want this man’s face to go viral.

This was at the Virgin Active in Stellenbosch @virginactiveSA

Absolutely abysmal behaviour pic.twitter.com/7szUj56F3I

— wdnsdyadams (@heleneargy) 17 Μαΐου 2019