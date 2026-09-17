Drone που καθαρίζει φωτοβολταϊκά έπλυνε σκύλο: Το βίντεο με το «μπουγέλο» που έγινε viral

Αν κάποιος μας έλεγε πριν από κάποια χρόνια ότι θα δούμε drone να «παίζει» μπουγέλο με έναν σκύλο, τότε θα λέγαμε πως πρόκειται για σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Εν έτει 2026 ωστόσο… όλα είναι πιθανά.

Σκύλος, drone και μπουγέλο μπορεί να θεωρηθεί ως το νέο και απόλυτο τρίπτυχο της ευτυχίας. Στα πλάνα που δημοσιεύτηκαν στα social media και ήδη έχουν γίνει viral, φαίνεται ένα βιομηχανικό drone αρμόδιο για καθαρισμό φωτοβολταϊκών να ψεκάζει νερό από αέρος.

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Ενώ η επίδειξη έχει ξεκινήσει ομαλά, ξαφνικά εμφανίζεται ένας λευκός, μάλλον αδέσποτος, σκύλος. Έτσι δεν χάνει ευκαιρία να δροσιστεί, ενώ ταυτόχρονα τινάζει το κεφάλι του, προσπαθεί να δαγκώσει το νερό και κοιτάζει προς τον ουρανό για να δει από που προέρχεται το νερό.

Όπως ήταν αναμενόμενο, η ψυχή των χρηστών «έλιωσε».

🇨🇳 A Chinese company demonstrated its new solar panel-cleaning drone by washing a doggo…



I'm sure he didn't mind



Writer: Samuelpic.twitter.com/PBkOz3Kvct — Mario Nawfal (@MarioNawfal) September 16, 2026

Οι χειριστές του drone κινεζικής εταιρείας είχαν στόχο να δείξουν τον καθαρισμό των ηλιακών πάνελ και το πόσο καλά εκτοξεύσει νερό για να απομακρύνει σκόνη και υπολείμματα. Η συμμετοχή του σκύλου στην επίδειξη φαίνεται πως επιβεβαίωσε και στους πιο καχύποπτους τις δυνατότητές του drone.

Το βίντεο έχει ξεπεράσει τις 10 εκατομμύρια προβολές, προκαλώντας χιουμοριστικές αντιδράσεις, παράλληλα με κάποιες επικρίσεις για πιθανή ενόχληση του σκύλου κατά τη διάρκεια της επίδειξης.