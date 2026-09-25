«I’m Batman»: Άντρας με στολή καταδιώκει και «συλλαμβάνει» τσαντάκια στο Νόριτς της Αγγλίας

Σκηνές Γκόθαμ Σίτι στο Νόριτς της Αγγλίας! Πού να το περίμενε ένας τσαντάκιας αυτό που θα τον έβρισκε όταν προσπάθησε να κλέψει την τσάντα μιας γυναίκας το περασμένο Σαββατοκύριακο. Ένας άνδρας ντυμένος Μπάτμαν τον κυνήγησε και μάλιστα πήρε πίσω και την τσάντα.

Ο Σόνι Μέισον, 25 ετών, διασκέδαζε το Σάββατο (19/09/26)σε ένα πάρτι μασκέ. Ήταν ντυμένος Μπάτμαν, όταν είδε κάποιον να αρπάζει μια τσάντα από μια γυναίκα μετά από έναν καυγά στην ουρά μπροστά από ένα club της πόλης. Αποφάσισε λοιπόν, τιμώντας τη στολή του, να τον καταδιώξει!

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Στην καταδίωξη του Μέισον συμμετείχαν και άλλοι που ήταν ντυμένοι ως χαρακτήρες κόμικς, όπως ο Mister Fantastic από τους Fantastic Four και η Poison Ivy, ένας άλλος χαρακτήρας από τον κόσμο του Μπάτμαν.

Κατά την καταδίωξη σταμάτησαν μια ομάδα αστυνομικών που περνούσε από εκεί, πριν προλάβουν να πιάσουν τον ύποπτο κλέφτη. Όταν τον έπιασαν όμως, τελικά, ο ύποπτος δεν είχε πλέον την τσάντα. Μετά από μια πληροφορία, η τσάντα εντοπίστηκε τελικά περίπου 300 μέτρα μακριά από το σημείο όπου είχε κλαπεί, πάνω σε ένα ψηλό τοίχο στην περίμετρο του καθεδρικού ναού του Νόριτς.

Αρχικά έγιναν κάποιες ανεπιτυχείς προσπάθειες να κατεβάσουν την τσάντα με ένα ρολό χαρτιού υγείας, πριν ο Μέισον, που φορούσε ακόμα τη στολή του Μπάτμαν, σκαρφαλώσει τελικά στον τοίχο και ανακτήσει την τσάντα, για να την επιστρέψει αισίως στην ιδιοκτήτριά της με το περιεχόμενό της.

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Μεγάλο μέρος του περιστατικού καταγράφηκε σε βίντεο στο TikTok, που αναρτήθηκε στον λογαριασμό του Mason. Σε ανάρτησή του σχετικά με το περιστατικό έγραψε: «Κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου για τα γενέθλια ενός φίλου, κάποιος έκλεψε από την τσάντα κάποιου ένα πακέτο τσιγάρα από κακία… Εγώ, ντυμένος ως Μπάτμαν, η Poison Ivy, ο Mr Fantastic και διάφοροι άλλοι ήρωες τον κυνηγήσαμε».

Μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων SWNS, ο Μέισον, ο οποίος κατάγεται από το Λονδίνο και εργάζεται σε καφετέρια, δήλωσε: «Ελπίζω να μπορέσω να εμπνεύσω τους ανθρώπους να γίνουν λίγο περισσότερο σαν τον Μπάτμαν. Όχι τόσο το να τρέχουν στο σκοτάδι φορώντας κοστούμι, αλλά το να βοηθούν τους άλλους. Δεν περίμενα να βρεθώ να σκαρφαλώνω έναν τοίχο».

#batman #norwich #superhero #crime ♬ original sound – The Times and Sunday Times @thetimes A partygoer dressed as Batman chased down a thief and retrieved a stolen handbag on Saturday night. Sonni Mason, 25, a café worker from London, was out for a friend’s fancy dress birthday party when he witnessed a man grab a woman’s bag from the queue outside a bar in Queen Street. Dressed in the superhero’s signature black cape and mask, he made chase followed by his friends, dressed as Mister Fantastic from the Fantastic Four, Poison Ivy from Batman, and Cyclops from the X-Men. Not all heroes wear capes, but one protecting the streets of Norwich certainly does *FOR NEWS PURPOSES* #news

«Όλοι χρειάζονται λίγο από τον Μπάτμαν. Πρέπει να είσαι γενναίος, τολμηρός και ευγενικός. Ελπίζω όλοι οι άλλοι να κάνουν το ίδιο, είτε φορούν κάπα, είτε κουκούλα, είτε όχι», πρόσθεσε. «Αυτό είναι το νόημα του (Μπάτμαν). Είναι ένας προστάτης».

«Ελπίζω απλώς ότι περισσότεροι άνθρωποι θα εμπνευστούν να κάνουν το ίδιο αν δουν κάποιον να πέφτει θύμα ληστείας ή να αισθάνεται άβολα κατά τη διάρκεια μιας βραδινής εξόδου. Δεν πρέπει να χρειάζεται μια στολή υπερήρωα για να σε κάνει να θέλεις να το κάνεις αυτό».