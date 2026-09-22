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Viral η «ιπτάμενη αγελάδα» στις βουνοκορφές στη Γαλλία

Το ζώο είχε παγιδευτεί βαθιά μέσα σε λάσπες σε μια εξαιρετικά δύσβατη και απομακρυσμένη και επιστρατεύτηκε ελικόπτερο, δείτε το βίντεο
Η «ιπτάμενη αγελάδα»
Η «ιπτάμενη αγελάδα»
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Μία αγελάδα να πετάει πάνω από ένα βουνό στη Γαλλία είναι ένα θέαμα που δύσκολα πιστεύει κανείς ότι βλέπει.

Η Vahine είναι μια αγελάδα στη Γαλλία η οποία έγινε viral παγκοσμίως τον Σεπτέμβριο του 2026, όταν διασώθηκε με έναν άκρως εντυπωσιακό τρόπο, αφού μεταφέρθηκε στον αέρα δεμένη από ελικόπτερο. Το ζώο είχε παγιδευτεί βαθιά μέσα σε λάσπες σε μια εξαιρετικά δύσβατη και απομακρυσμένη ορεινή περιοχή των Γαλλικών Πυρηναίων.

Καθώς ήταν αδύνατο να προσεγγίσουν οχήματα για να τη βγάλουν και η ίδια ήταν πλέον πολύ εξαντλημένη για να περπατήσει, οι διασώστες επιστράτευσαν ελικόπτερο για να τη σηκώσει και να τη μεταφέρει με ασφάλεια στους πρόποδες του βουνού.

Το βίντεο με την «ιπτάμενη αγελάδα» να αιωρείται πάνω από τις βουνοκορφές έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου μέσα από το Instagram και το TikTok. Η Vahine είναι καλά και αναρρώνει.

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