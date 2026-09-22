Viral η «ιπτάμενη αγελάδα» στις βουνοκορφές στη Γαλλία

Μία αγελάδα να πετάει πάνω από ένα βουνό στη Γαλλία είναι ένα θέαμα που δύσκολα πιστεύει κανείς ότι βλέπει.

Η Vahine είναι μια αγελάδα στη Γαλλία η οποία έγινε viral παγκοσμίως τον Σεπτέμβριο του 2026, όταν διασώθηκε με έναν άκρως εντυπωσιακό τρόπο, αφού μεταφέρθηκε στον αέρα δεμένη από ελικόπτερο. Το ζώο είχε παγιδευτεί βαθιά μέσα σε λάσπες σε μια εξαιρετικά δύσβατη και απομακρυσμένη ορεινή περιοχή των Γαλλικών Πυρηναίων.

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An unusual sight emerged from a mountain in France earlier this month — a flying cow. The cow, named Vahine, became stuck in a quagmire and was airlifted to safety. pic.twitter.com/qjan9Cyhg7 — ABC News (@ABC) September 22, 2026

Καθώς ήταν αδύνατο να προσεγγίσουν οχήματα για να τη βγάλουν και η ίδια ήταν πλέον πολύ εξαντλημένη για να περπατήσει, οι διασώστες επιστράτευσαν ελικόπτερο για να τη σηκώσει και να τη μεταφέρει με ασφάλεια στους πρόποδες του βουνού.

Το βίντεο με την «ιπτάμενη αγελάδα» να αιωρείται πάνω από τις βουνοκορφές έκανε γρήγορα τον γύρο του διαδικτύου μέσα από το Instagram και το TikTok. Η Vahine είναι καλά και αναρρώνει.