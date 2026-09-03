52 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Live η ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στο Ηράκλειο

Στην πανηγυρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου – τόπο των μεγάλων πολιτικών συγκεντρώσεων του παρελθόντος – μιλά απόψε ο Νίκος Ανδρουλάκης, ανήμερα της συμπλήρωσης των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη του Κινήματος, στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974 από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου.

Από την Κρήτη και με φόντο την ιστορική 3η Σεπτέμβρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δώσει το σύνθημα της πολιτικής αντεπίθεσης του ΠΑΣΟΚ με τον τίτλο «Ξεκίνημα Κίνημα Νίκης».

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Στην αποψινή ομιλία, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ αναμένεται να σηκώσει τους αντιπολιτευτικούς τόνους απέναντι στην κυβέρνηση Μητσοτάκη και να εστιάσει στα ζητήματα που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης θεωρεί ότι βρίσκονται ψηλότερα στην ατζέντα των πολιτών.

Στην πρώτη γραμμή βρίσκεται η «καυτή πατάτα» της ακρίβειας και της πίεσης στα νοικοκυριά, ενώ ιδιαίτερο βάρος αναμένεται να δοθεί στο ιδιωτικό χρέος, μετά και την παρουσίαση της σχετικής δέσμης προτάσεων του κόμματος.

Ακόμη, ψηλά στην ιεράρχηση της ατζέντας βρίσκονται και τα εθνικά ζητήματα, με έμφαση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις και στην κριτική που ασκεί το τελευταίο διάστημα το ΠΑΣΟΚ στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης.

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Νωρίτερα, ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης έστειλε το δικό του μήνυμα για την επέτειο της 3ης Σεπτέμβρη μέσω TikTok.

Στο βίντεο επιχειρεί να απαντήσει στο ερώτημα γιατί η συγκεκριμένη επέτειος αφορά σήμερα έναν νέο άνθρωπο, συνδέοντας την πολιτική παρακαταθήκη του ΠαΣοΚ με τις προκλήσεις της σημερινής εποχής.

«Με το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρέα Παπανδρέου η Ελλάδα έζησε μια μεγάλη Αλλαγή», αναφέρει, υπογραμμίζοντας στη συνέχεια ότι στόχος είναι η προετοιμασία μιας νέας πολιτικής αλλαγής.

@nikos.androulakis Η 3η Σεπτέμβρη δεν είναι μόνο η ιστορία μας. Είναι το ξεκίνημα για την επόμενη Αλλαγή. Για μια καλύτερη Ελλάδα. Για τις νεότερες γενιές. Για το μέλλον που θέλουμε να χτίσουμε μαζί. Η επόμενη Αλλαγή ξεκινά από εμάς. ♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

«Είμαστε εδώ για να προετοιμάσουμε την επόμενη Αλλαγή, για να ζήσουν καλύτερα οι επόμενες γενιές», σημειώνει ο Νίκος Ανδρουλάκης.