Κώστας Κυρανάκης: Έγινε το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση – «Υπόσχεση που έγινε πράξη»

Ο Κώστας Κυρανάκης σε ανάρτησή του το πρωί της Πέμπτης (03.09.2026) ενημέρωσε πως το απογευματινό δρομολόγιο InterCity Αθήνα – Θεσσαλονίκη της Τετάρτης (02.09.2026) ήταν το πρώτο δρομολόγιο τρένου που πραγματοποιήθηκε με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.

Ο Κώστας Κυρανάκης για την τηλεδιοίκηση σχολίασε ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα που είναι σε ισχύ σήμερα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο.

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«Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας και η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται στην ώρα του, εντός χρονοδιαγράμματος χωρίς να δοθεί καμία παράταση», έγραψε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

«Ήξερα καλά ότι η εμπιστοσύνη στον σιδηρόδρομο δεν πρόκειται να επανέλθει αν ήμασταν ασυνεπείς ως κράτος για ακόμη μια φορά, ειδικά σε έναν τομέα που έχει πληγώσει τόσο πολύ την Ελληνική κοινωνία», συνεχίζει ο Κώστας Κυρανάκης υπενθυμίζοντας ότι είχε δώσει μια υπόσχεση στους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη, την οποία αγωνίστηκε «μέρα και νύχτα» για να την τηρήσει, όπως αναφέρει.

«Ξέρω ότι δεν φέρνει πίσω τους αγαπημένους τους. Ξέρω ότι τίποτα δεν απαλύνει τον πόνο. Με όσους μιλήσαμε όλους αυτούς τους μήνες χωρίς καμία δημοσιότητα, γνωρίζουν τι έχω κάνει και αυτό μου αρκεί. Έχοντας φύγει πλέον από το Υπουργείο Μεταφορών, μπορώ να διαβεβαιώσω με πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα που είναι σε ισχύ σήμερα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο», δηλώνει ο Κώστας Κυρανάκης υπογραμμίζοντας ότι «η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και με την άμεση πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS, το οποίο είναι πλέον πλήρως εγκατεστημένο».