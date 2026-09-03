Συμβαίνει τώρα:
Πολιτική

Κώστας Κυρανάκης: Έγινε το πρώτο δρομολόγιο Αθήνα – Θεσσαλονίκη με 100% τηλεδιοίκηση – «Υπόσχεση που έγινε πράξη»

«Μπορώ να διαβεβαιώσω με πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα που είναι σε ισχύ σήμερα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα», δηλώνει ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης
Ο Κωνσταντίνος Κυρανάκης / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο Κώστας Κυρανάκης σε ανάρτησή του το πρωί της Πέμπτης (03.09.2026) ενημέρωσε πως το απογευματινό δρομολόγιο InterCity Αθήνα – Θεσσαλονίκη της Τετάρτης (02.09.2026) ήταν το πρώτο δρομολόγιο τρένου που πραγματοποιήθηκε με 100% σηματοδότηση και τηλεδιοίκηση.

Ο Κώστας Κυρανάκης για την τηλεδιοίκηση σχολίασε ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα που είναι σε ισχύ σήμερα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο.

«Είναι η πρώτη φορά που συμβαίνει αυτό στη σιδηροδρομική ιστορία της χώρας και η πρώτη φορά που ένα τόσο μεγάλο δημόσιο έργο ολοκληρώνεται στην ώρα του, εντός χρονοδιαγράμματος χωρίς να δοθεί καμία παράταση», έγραψε ο γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής της ΝΔ.

«Ήξερα καλά ότι η εμπιστοσύνη στον σιδηρόδρομο δεν πρόκειται να επανέλθει αν ήμασταν ασυνεπείς ως κράτος για ακόμη μια φορά, ειδικά σε έναν τομέα που έχει πληγώσει τόσο πολύ την Ελληνική κοινωνία», συνεχίζει ο Κώστας Κυρανάκης υπενθυμίζοντας ότι είχε δώσει μια υπόσχεση στους γονείς που έχασαν τα παιδιά τους στα Τέμπη, την οποία αγωνίστηκε «μέρα και νύχτα» για να την τηρήσει, όπως αναφέρει.

«Ξέρω ότι δεν φέρνει πίσω τους αγαπημένους τους. Ξέρω ότι τίποτα δεν απαλύνει τον πόνο. Με όσους μιλήσαμε όλους αυτούς τους μήνες χωρίς καμία δημοσιότητα, γνωρίζουν τι έχω κάνει και αυτό μου αρκεί. Έχοντας φύγει πλέον από το Υπουργείο Μεταφορών, μπορώ να διαβεβαιώσω με πλήρη συναίσθηση των λεγομένων μου ότι εφόσον παραμείνουν σε λειτουργία τα συστήματα που είναι σε ισχύ σήμερα, δεν μπορούν να ξανασυγκρουστούν τρένα στον Ελληνικό Σιδηρόδρομο», δηλώνει ο Κώστας Κυρανάκης υπογραμμίζοντας ότι «η προσπάθεια πρέπει να συνεχιστεί και με την άμεση πλήρη ενεργοποίηση του συστήματος αυτόματης πέδησης ETCS, το οποίο είναι πλέον πλήρως εγκατεστημένο».

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
216
187
181
103
88
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Από το Ψυχρό Λασιθίου το εναρκτήριο λάκτισμα του ΠΑΣΟΚ: Η «πρόβα τζενεράλε» για τη ΔΕΘ και το δείπνο Ανδρουλάκη με στελέχη του κόμματος
Από την πολυαναμενόμενη ομιλία του Νίκου Ανδρουλάκη στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο απόψε έως τη σύνδεση του ιδρυτή του κόμματος Ανδρέα Παπανδρέου με τον Ελευθέριο Βενιζέλο
ΠΑΣΟΚ 21
Τα μηνύματα Μητσοτάκη στη ΔΕΘ και η τριπλή στόχευση: Προτείνει «Νέα Συμφωνία Αλήθειας» και «ζητά τον λογαριασμό» από Ανδρουλάκη και Τσίπρα
Ο πρωθυπουργός θα δώσει από την συμπρωτεύουσα έμφαση στο κυβερνητικό έργο στα 7 χρόνια διακυβέρνησης της χώρας από τη ΝΔ και θα παρουσιάσει τον οδικό χάρτη έως το 2030, διεκδικώντας μία νέα τετραετία
Κυριάκος Μητσοτάκης 62
Newsit logo
Newsit logo