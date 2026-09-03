Σαμαράς κατά Τσίπρα: Μεγάλα λόγια, αυταπάτες, στο ίδιο έργο θεατές

Πληθαίνουν οι αναρτήσεις και οι τοποθετήσεις του πρώην πρωθυπουργού, Αντώνη Σαμαρά. Αφορμή για την πιο πρόσφατη ήταν οι εξαγγελίες που έκανε ο Αλέξης Τσίπρας από τη Θεσσαλονίκη παρουσιάζοντας το πρόγραμμα της ΕΛ.ΑΣ.

«Ο κ. Τσίπρας επιβεβαίωσε χθες τον ε/αυτό του», αναφέρει ο Αντώνης Σαμαράς και υποστηρίζει ότι: «Πρότεινε μεταρρυθμίσεις οι οποίες ενώ είχαν ξεκινήσει από την κυβέρνηση 2012-2014, με το που έγινε πρωθυπουργός είτε τις σταμάτησε είτε δεν τις υλοποίησε. Αντιστρόφως, δεσμεύτηκε να καταργήσει πολιτικές που ο ίδιος είχε θεσπίσει. Ακολουθώντας τη διαχειριστική αντίληψη της σημερινής κυβέρνησης, παρουσίασε ένα ρητορικό “πρόγραμμα”, αλλά κανένα όραμα.

Και κατέληξε ο πρώτη πρωθυπουργός: «Μεγάλα λόγια. Θεσσαλονίκη. Τσίπρας. Αυταπάτες. Στο ίδιο έργο θεατές».