52 χρόνια ΠΑΣΟΚ: Μήνυμα αλλαγής έστειλε ο Ανδρουλάκης από το Ηράκλειο – «Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μία χαμένη τετραετία»

Σύνθημα πολιτικής αλλαγής έστειλε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά την ομιλία του στην πανηγυρική εκδήλωση του ΠΑΣΟΚ, στην ιστορική πλατεία Ελευθερίας του Ηρακλείου – τόπο των μεγάλων πολιτικών συγκεντρώσεων του παρελθόντος – ανήμερα της συμπλήρωσης των 52 χρόνων από την ιδρυτική διακήρυξη του Κινήματος, στις 3 του Σεπτέμβρη του 1974 από τον αείμνηστο Ανδρέα Παπανδρέου. Από την Κρήτη και με φόντο την ιστορική 3η Σεπτέμβρη, ο Νίκος Ανδρουλάκης κήρυξε την έναρξη της πολιτικής αντεπίθεσης του ΠΑΣΟΚ με τον τίτλο «Ξεκίνημα Κίνημα Νίκης». ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ «Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Πρέπει να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της ΝΔ που εξαπάτησε τον ελληνικό λαό», τόνισε χαρακτηριστικά. Αναφερόμενος στη μεγάλη συμμετοχή του κόσμου, έκανε λόγο για «συγκλονιστική παρουσία», τονίζοντας ότι «σήμερα ξαναπιάνουμε το νήμα της ιστορίας». «Σήμερα γιορτάζουμε τα 52 χρόνια του Κινήματος που άλλαξε την Ελλάδα και έδωσε εθνική αξιοπρέπεια», ανέφερε χαρακτηριστικά, ενώ έκανε ιδιαίτερη αναφορά στην Κρήτη και στα εκλογικά αποτελέσματα του ΠΑΣΟΚ. ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ «Τιμούμε την Κρήτη που ξαναέβαψε πράσινο τον πολιτικό χάρτη στις τελευταίες εκλογές», σημείωσε, προσθέτοντας πως «από εδώ έγινε το ξεκίνημα της νίκης που θα γίνει ρεύμα ανατροπής στις επόμενες εθνικές εκλογές». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ υποστήριξε ότι η χώρα χρειάζεται αλλαγή πορείας και εξαπέλυσε επίθεση στη Νέα Δημοκρατία και την κυβέρνηση, κάνοντας λόγο για «κλειστό σύστημα εξουσίας». «Η χώρα πρέπει να αλλάξει πορεία. Πρέπει να τελειώσουμε με το κλειστό σύστημα εξουσίας της ΝΔ που εξαπάτησε τον ελληνικό λαό», ανέφερε, υπογραμμίζοντας ότι η πολιτική αλλαγή δεν αποτελεί, όπως είπε, απλώς κομματική επιδίωξη. «Αυτό δεν είναι κομματικό χρέος, αλλά χρέος για τα παιδιά μας», τόνισε.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Νίκος Ανδρουλάκης μιλάει σε εκδήλωση, για την 52η επέτειο από την Ιδρυτική Διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ, στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο Κρήτης, Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΝΙΚΟΣ ΧΑΛΚΙΑΔΑΚΗΣ

Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναφέρθηκε και στην ιστορική παρακαταθήκη της δημοκρατικής παράταξης, συνδέοντας την έννοια της δημοκρατίας με την πρόσβαση στην παιδεία, την υγεία και την εργασία. «Δημοκρατία δεν είναι μόνο το δικαίωμα να ψηφίζεις, αλλά να μπορείς να μορφωθείς, να έχεις δημόσια υγεία και να εργάζεσαι στον τόπο σου», σημείωσε. Όπως υποστήριξε, αυτό αποτέλεσε «το μεγάλο έργο που έγινε με την αλλαγή του 1981», αναφερόμενος στην περίοδο κατά την οποία το ΠΑΣΟΚ ανέλαβε για πρώτη φορά τη διακυβέρνηση της χώρας. Στο ίδιο πλαίσιο, έκανε αναφορά στο έργο των κυβερνήσεων της δημοκρατικής παράταξης, υποστηρίζοντας ότι «έφτιαξε σύγχρονες υποδομές, είχε ισχυρή διεθνή παρουσία» και συνέβαλε στην ευρωπαϊκή πορεία της Κύπρου. «Πέτυχε την ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ με άλυτο το Κυπριακό», ανέφερε χαρακτηριστικά, καλώντας τη συντηρητική παράταξη να συγκριθεί με το κοινωνικό έργο του ΠΑΣΟΚ. «Ας έρθει η συντηρητική παράταξη να συγκριθεί με το τεράστιο κοινωνικό μας έργο», είπε χαρακτηριστικά. Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έθεσε, παράλληλα, το ερώτημα για τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει σήμερα το κόμμα, σε μία ιδιαίτερα δύσκολη πολιτική και κοινωνική συγκυρία. «Το ερώτημα σήμερα είναι τι θα κάνει το ΠΑΣΟΚ σε αυτήν τη δύσκολη συγκυρία», ανέφερε, τονίζοντας ότι η ιστορική κληρονομιά του κόμματος δεν αρκεί από μόνη της. «Δεν αρκεί να είμαστε κληρονόμοι μιας μεγάλης ιστορίας. Έχουμε χρέος να αποτυπώσουμε τις δικές μας αρχές και αξίες, τιμώντας τους αγώνες όλων των γενεών του ΠΑΣΟΚ», υπογράμμισε ο Νίκος Ανδρουλάκης.

ΑΠΕ ΜΠΕ / Φωτογραφία Νίκος Χαλκιαδάκης

«Η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη μια χαμένη τετραετία» Στη συνέχεια της ομιλίας του, ο Νίκος Ανδρουλάκης εξαπέλυσε προσωπική επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη, λέγοντας ότι «ήρθε υποσχόμενος ότι θα επιστρέψει η χώρα στην κανονικότητα, έπειτα από την αποτυχία των κυβερνήσεων Τσίπρα – Καμένου. Και τι οικοδόμησε; Ένα από τα πιο συγκεντρωτικά συστήματα εξουσίας της Μεταπολίτευσης: Απευθείας αναθέσεις που από εξαίρεση έγιναν μέθοδος, υποκλοπές, ΟΠΕΚΕΠΕ, πελατειακές διαδρομές και παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, καταστρατήγηση του Συντάγματος, ένα σύστημα που ζητά από τον πολίτη να πιστέψει ότι για όλα φταίει πάντα κάποιος άλλος».

ΑΠΕ ΜΠΕ / Φωτογραφία Νίκος Χαλκιαδάκης

Μήνυμα προς την Τουρκία Ασκώντας σκληρή κριτική στην εξωτερική πολιτική της κυβέρνησης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανέφερε ότι «για χρόνια η κυβέρνηση Μητσοτάκη μάς μιλούσε για δήθεν ”ήρεμα νερά”. Και σήμερα η Τουρκία εξακολουθεί να αμφισβητεί κυριαρχικά μας δικαιώματα. Εξακολουθεί να προβάλλει τη θεωρία της ”Γαλάζιας Πατρίδας”. Εξακολουθεί να αμφισβητεί δικαιώματα των νησιών μας. Το βλέπουμε με τη μονομερή ανακήρυξη των θαλάσσιων πάρκων. Αν η ίδια η κυβέρνηση λέει ότι πρόκειται για παράνομη ενέργεια, αν λέει ότι επιχειρείται η δημιουργία τετελεσμένων, τότε γιατί δεν ζήτησε ευρωπαϊκές κυρώσεις απέναντι στην Τουρκία όπως έκαναν οι ευρωβουλευτές του ΠΑΣΟΚ;

Γιατί η εξωτερική πολιτική δεν είναι διαχείριση εντυπώσεων. Και τα ”ήρεμα νερά” δεν μπορούν να μετατρέπονται σε άλλοθι για τη δημιουργία τετελεσμένων», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

ΑΠΕ ΜΠΕ / Φωτογραφία Νίκος Χαλκιαδάκης

Για Τσίπρα Στρεφόμενος προς τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛ.Α.Σ ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ έκανε λόγο για μία δεύτερη παγίδα, την επιστροφή σε εκείνους που εμφανίστηκαν κάποτε ως «αντισυστημικοί σωτήρες». Αλλά αποδείχθηκε ότι το μόνο που ήθελαν εξ αρχής ήταν να φτιάξουν το δικό τους σύστημα εξουσίας.

Με μια αντίληψη που βάφτιζε τον τυχοδιωκτισμό «ρήξη» και την ανευθυνότητα «αντισυστημισμό». Που συγκυβέρνησαν με τον Καμμένο. Και σήμερα προσπαθούν να πείσουν τον λαό ότι δήθεν άλλαξαν. Το πρόγραμμά τους είχε και έχει έναν και μόνο τίτλο: εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Υπόσχονται λύσεις στο ιδιωτικό χρέος ενώ είναι αυτοί που άνοιξαν την πόρτα στα funds και τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Απευθύνονται στους συνταξιούχους ενώ κατάργησαν το ΕΚΑΣ και έφεραν τον νόμο Κατρούγκαλου. Μιλάνε για φορολογική δικαιοσύνη, αλλά αφαίμαξαν τα μεσαία στρώματα. Μιλάνε για αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας, ενώ την υποθήκευσαν για έναν αιώνα στους δανειστές. Γι’ αυτό το δίλημμα δεν είναι: συντήρηση του σημερινού συστήματος ή ανακύκλωση ενός αποτυχημένου παρελθόντος. Η Ελλάδα δεν χρειάζεται ούτε διαχειριστές της στασιμότητας ούτε νέους Μεσσίες. Όχι, ο λαός μας δεν σας χρωστά άλλη ευκαιρία! Η χώρα πρέπει να πάει μπροστά. Και για αυτό χρειάζεται μία παράταξη με αξιοπιστία και σχέδιο, μία παράταξη με πολιτική αυτονομία, που μπορεί να συγκρουστεί. Αυτό είναι το ΠΑΣΟΚ!».

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13η σύνταξη και 13ος μισθός Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ δεσμεύτηκε για 13η σύνταξη σε δύο δόσεις και νέο ΕΚΑΣ, καθώς και για 13ο μισθό στους δημοσίους υπαλλήλους, για να αποκατασταθεί – όπως τόνισε – μία αδικία από τα χρόνια των Μνημονίων.

EUROKINISSI / Φωτογραφία Κώστας Μεταξάκης

Για τη στέγη «Η στέγη δεν μπορεί να είναι προνόμιο για λίγους. Πρέπει να είναι δικαίωμα για όλους», υπογράμμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, ανακοινώνοντας ότι δεσμεύεται για την επαναφορά της ουσιαστικής προστασίας της πρώτης κατοικίας. Βάζουμε αυστηρούς κανόνες στα funds και στους servicers και αλλάζουμε τη φιλοσοφία του συστήματος: πρώτα η ρύθμιση του δανείου. Όχι η εξόντωση του δανειολήπτη».

EUROKINISSI / Φωτογραφία Κώστας Μεταξάκης

Μικρομεσαίοι επιχειρηματίες Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγγειλε για τον μικρομεσαίο επιχειρηματία για να

να μπορεί να κρατήσει την επιχείρησή του ανοιχτή, την επαναφορά των 120 δόσεων για τις οφειλές προς το Δημόσιο.

EUROKINISSI / Φωτογραφία Κώστας Μεταξάκης

Για νέους γονείς Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ εξήγγειλε για τη νέα μητέρα και τον νέο πατέρα, καθολική, δωρεάν βρεφική και προσχολική αγωγή για να μην μένει κανένα παιδί έξω από βρεφονηπιακό σταθμό.

EUROKINISSI / Φωτογραφία Κώστας Μεταξάκης