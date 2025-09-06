89η ΔΕΘ – Μαρινάκης: Σήμερα ο πρωθυπουργός θα παρουσιάσει μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση που θα αυξήσει το εισόδημα όλων των πολιτών

«Σήμερα ο πρωθυπουργός δεν θα ανακοινώσει ένα ακόμα “καλάθι” μέτρων, αλλά θα παρουσιάσει μια μεγάλη φορολογική μεταρρύθμιση, που θα αυξήσει το εισόδημα όλων των πολιτών» είπε μεταξύ άλλων το πρωί του Σαββάτου (6/9/25) ο Παύλος Μαρινάκης, για τις εξαγγελίες του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ.

Ο Παύλος Μαρινάκης, σε συνέντευξή του στην εφημερίδα Παραπολιτικά, αναφερόμενος στα όσα θα πει το βράδυ ο Κυριάκος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, τόνισε ότι «οι δημόσιοι, οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, οι ελεύθεροι επαγγελματίες, οι συνταξιούχοι και κυρίως όλες και όλοι εκείνοι που μεγαλώνουν παιδιά, σε μια εποχή αυξημένου κόστους ζωής, θα δουν στην πράξη να αυξάνεται το εισόδημά τους».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σημειώνει ότι τα τελευταία 6 χρόνια η κυβέρνηση μείωσε 72 άμεσους και έμμεσους φόρους και το 1,5 δις των μέτρων που θα ανακοινώσει σήμερα ο Πρωθυπουργός είναι αποτέλεσμα της μείωσης της ανεργίας, της αντιμετώπισης της φοροδιαφυγής και της ανάπτυξης της οικονομίας. «Η Ελλάδα υπέφερε από ανέξοδες υποσχέσεις και τον λογαριασμό τον πλήρωσε η κοινωνία και κυρίως η μεσαία τάξη. Ήρθε η ώρα, σε συνέχεια όσων έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, να αντιστρέψουμε πλήρως αυτή τη λογική», υπογραμμίζει.

Ο κ. Μαρινάκης λέει για το δημογραφικό ότι είναι πληγή για όλη την Ευρώπη, ότι η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα, ότι χρειάζονται περισσότερα και ότι «στην σημερινή ομιλία του πρωθυπουργού “πρωταγωνίστριες” θα είναι οι οικογένειες με παιδιά».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος λέει επίσης μεταξύ άλλων ότι η ΝΔ έχει στόχο μέχρι τις εθνικές εκλογές να πείσει ξανά τους πολίτες μέσα από πράξεις ότι βελτιώνεται η καθημερινότητά τους. «Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο πρώτος μεταπολιτευτικά πρωθυπουργός δεύτερης τετραετίας που, στη δυσκολότερη παγκόσμια συγκυρία, έχει ξεκάθαρη πολιτική υπεροχή έναντι των αντιπάλων του. Πολλοί συμπολίτες μας περιμένουν περισσότερα, αλλά, αναγνωρίζουν ότι ο Κυριάκος Μητσοτάκης είναι ο μόνος πολιτικός αρχηγός που αναγνωρίζει λάθη και τα διορθώνει, παρουσιάζει μετρήσιμο έργο και έχει ξεκάθαρο σχέδιο για τη χώρα», σημειώνει.

Σε ότι αφορά το νομοσχέδιο για τα περιφερειακά κανάλια ο κ. Μαρινάκης αναφέρει ότι η ΕΕΤΤ θα καθορίζει πόσα κανάλια «χωράνε» σε κάθε περιφέρεια και το ΕΣΡ, που δίνει τις άδειες, θα εξετάσει την πλήρωση κριτηρίων όπως: ελάχιστος αριθμός εργαζομένων, φορολογική- ασφαλιστική ενημερότητα, γνωστοποίηση των μετόχων που έχουν έστω και 1%, κ.λπ.

«Με αυτές τις διατάξεις αφήνουμε πίσω μας τη λογική “όποιος δώσει τα περισσότερα” και πάμε στη λογική “όποιος λειτουργεί υγιώς και σέβεται τους εργαζομένους του”», τονίζει.

Σχετικά με τα ελληνοτουρκικά ο κ. Μαρινάκης σημειώνει: «Η Ελλάδα τα τελευταία 6 χρόνια έχει ενισχυθεί και έχει “μεγαλώσει” πιο ουσιαστικά από ποτέ. Επεκτείναμε την αιγιαλίτιδα ζώνη απ’ τα 6 στα 12 ναυτικά μίλια στο Ιόνιο, υπογράψαμε ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο και κατοχυρώσαμε επίσημα τα απώτατα δυνητικά όρια της χώρας, ενόσω διαχειριστήκαμε αποτελεσματικά -και πολύ καλύτερα αναλογικά με την υπόλοιπη Ευρώπη- το μεταναστευτικό, προστατεύοντας τα σύνορά μας. Διάλογος και διάθεση για ήρεμα νερά δεν σημαίνουν ούτε υποχωρητικότητα ούτε αφέλεια, όσο κι αυτό επιχειρούν να πείσουν την κοινωνία ορισμένοι δήθεν υπερ-πατριώτες. Η Ελλάδα έχει, πλέον, ένα σημαντικό διεθνές εκτόπισμα. Τα περί ενδοτισμού είναι κακοπαιγμένα “αστεία”, τα οποία δεν μπορεί και δεν πρέπει κανένας Έλληνας πολίτης να τα παίρνει στα σοβαρά».