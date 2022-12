Οι αποκαλύψεις γύρω από το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο με χρηματισμό από το Κατάρ συνεχίζονται και μετά την απόφαση για παράταση της προφυλάκισης της Εύας Καϊλή. Πληροφορίες του Politico αναφέρουν ότι νέα πρόσωπα φαίνεται πως μπαίνουν στο κάδρο των ερευνών για το Qatar Gate.

Στο «μικροσκόπιο» της έρευνας για το σκάνδαλο διαφθοράς στο Ευρωκοινοβούλιο με χρηματισμό από το Κατάρ, όπως αναφέρει το Politico, έχει μπει πλέον και ο Έλνταρ Μαμέντοφ. Πρόκειται για σύμβουλο της Σοσιαλιστικής-Δημοκρατικής Ομάδας του Ευρωκοινοβουλίου (S&D).

Πληροφορίες του Politico αναφέρουν ότι η κεντροαριστερή ομάδα S&D έχει θέσει σε διαθεσιμότητα τον Έλνταρ Μαμέντοφ και τον παρέπεμψε στις βελγικές αρχές στο πλαίσιο εσωτερικής έρευνας για φερόμενη ξένη παρέμβαση στις Βρυξέλλες. Το Politico επικοινώνησε μαζί του και τον ρώτησε συγκεκριμένα εάν είχε τεθεί σε αναστολή, με τον ίδιο να απαντά ότι «υπό τις παρούσες συνθήκες» θα προτιμούσε να μην μιλήσει στα ΜΜΕ.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα S&D ανέφερε ότι ένας από τους αξιωματούχους της τέθηκε σε διαθεσιμότητα «μετά από σοβαρό παράπτωμα που σχετίζεται με την εν εξελίξει δικαστική έρευνα» και «ενημέρωσε αμέσως τις αρμόδιες βελγικές αρχές». Ωστόσο, η ομάδα δεν κατονόμασε τον αξιωματούχο της.

