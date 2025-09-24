Άδωνις Γεωργιάδης: Αυστηρό μήνυμα στους νέους διοικητές νοσοκομείων – «Όποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του θα χάνει τη θέση του»

Στα «μαθητικά θρανία» βρίσκονται σήμερα Τετάρτη και αύριο Πέμπτη (24-25.9.2025) οι νεοδιορισμένοι διοικητές των νοσοκομείων του ΕΣΥ, στο διήμερο σεμινάριο που διοργάνωσε το υπουργείο Υγείας, για να τεθούν οι προτεραιότητες, παρουσία του υπουργού Άδωνι Γεωργιάδη.

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, κατά την εισαγωγική του ομιλία στη διημερίδα του υπουργείου Υγείας, που διεξάγεται στην Εθνική Πινακοθήκη, προς τους νέους διοικητές και υποδιοικητές των δημόσιων νοσοκομείων και των Υγειονομικών Περιφερειών (ΥΠΕ), έδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα, στα οικονομικά των νοσοκομείων και την έγκαιρη απορρόφηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας για την ανακαίνιση των πεπαλαιωμένων υποδομών του ΕΣΥ.

Σε αυστηρούς τόνους, μάλιστα, προειδοποίησε τους διοικητές, πώς όποιος δεν κάνει καλά τη δουλειά του θα χάνει τη θέση του. Έδωσε μάλιστα, ιδιαίτερη βαρύτητα στην ορθή τήρηση των προϋπολογισμών και τη χρηστή διαχείριση, ενώ ανακοίνωσε ότι έχει ζητήσει έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών, ώστε να μηδενιστούν οι ληξιπρόθεσμες οφειλές των νοσοκομείων προς τρίτους και προμηθευτές.

Στόχος της διήμερης αυτής συνάντησης είναι η πλήρης ενημέρωση των νέων στελεχών του ΕΣΥ και η ανάδειξη των βασικών προτεραιοτήτων στη λειτουργία των νοσοκομείων.

«Δεν ήταν εύκολη διαδικασία του διαγωνισμού του ΑΣΕΠ, ούτε για σας, που μπήκατε σε έναν ανταγωνιστικό διαγωνισμό, ούτε για εμάς, που χρειάστηκε να διαχειριστούμε μια μακρά μεταβατική περίοδο. Όμως όλα πήγαν καλά. Οι διοικήσεις έχουν πλέον διοριστεί και έχουμε φτιάξει τη νέα μας ομάδα, που πιστεύω είναι πραγματικά πάρα πολύ καλή», τόνισε ο υπουργός Υγείας.

Τα χρέη και οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις

Κεντρικό θέμα στην εισήγηση του υπουργού ήταν η μείωση των ληξιπρόθεσμων οφειλών των νοσοκομείων, που αποτέλεσαν μέχρι πρόσφατα πονοκέφαλο για την Κομισιόν.

«Όταν παρέλαβα την ηγεσία, είχαμε ήδη προειδοποιητική επιστολή από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για παραπομπή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Έχουμε κάνει μεγάλη πρόοδο. Τα ληξιπρόθεσμα χρέη έχουν πέσει κάτω από το ένα δισεκατομμύριο, ενώ ήταν 1,257 δισ. Θα χρειαστεί νέα προσπάθεια και θα αιτηθούμε έκτακτη επιχορήγηση από το Υπουργείο Οικονομικών. Τα χρήματα αυτά θα πάνε αποκλειστικά στην εξόφληση ληξιπροθέσμων. Αυτό είναι θέμα μεγάλης σημασίας, από το οποίο εξαρτώνται κρίσιμες διαπραγματεύσεις μας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

Πρόσθεσε, επίσης, ότι θα είναι ντροπή για τη χώρα, την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, αλλά και τις διοικήσεις των νοσοκομείων, να μην απορροφηθούν όλα τα χρήματα που διαθέτει το Ταμείο Ανάκαμψης -τα οποία μάλιστα χαρακτήρισε «ευλογία»- για να αλλάξει όψη το ΕΣΥ και να γίνουν όλες οι ανακαινίσεις των πεπαλαιωμένων εξοπλισμών.

«Θα είναι ντροπή να μείνουν Περιφέρειες με τα ίδια «χρέπια» νοσοκομεία, ενώ έχουν πέσει τόσα χρήματα στη χώρα.Έχουμε την ευλογία να έχουμε αυτούς τους πόρους στα χέρια μας. Θα είναι φοβερή ντροπή αν δεν αξιοποιηθούν έως το τελευταίο ευρώ, για να υπηρετήσουν τον ασθενή τα επόμενα 30 χρόνια. Δεν είναι ότι οι προηγούμενοι υπουργοί Υγείας, δεν ήθελαν να το κάνουν και ήθελαν να αφήσουν τα νοσοκομεία να είναι «χρέπια» αλλά απλώς δεν είχαν την ευκαιρία», είπε χαρακτηριστικά ο Άδωνις Γεωργιάδης.

Οι αναμονές στα χειρουργεία

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στις αναμονές των ψυχρών χειρουργείων.

«Όταν ξεκινήσαμε, είχαμε πάνω από 88.000 αναμονές άνω των τεσσάρων μηνών. Χάρη σε συντονισμένες δράσεις, η εικόνα έχει βελτιωθεί σημαντικά. Δεν σταματάμε την προσπάθεια, γιατί μέχρι τις 30 Ιουνίου 2026 πρέπει να πετύχουμε τους στόχους του Ταμείου Ανάκαμψης. Ο ιδιωτικός τομέας έχει μπει στην προσπάθεια και αυτό βοήθησε να αποσυμφορηθούν τα νοσοκομεία», τόνισε.

Συνεργασία Δημόσιου – ιδιωτικού τομέα

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επανέλαβε τη στρατηγική επιλογή της κυβέρνησης για συνέργειες με τον ιδιωτικό τομέα στην υγεία:

«Πρέπει να βρούμε τον τρόπο το ΕΣΥ και ο ιδιωτικός τομέας στην Ελλάδα να πάψουν να είναι μόνο ανταγωνιστικοί και να γίνουν περισσότερο συνεργατικοί. Στο τέλος αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ο ασθενής να βρίσκει τη θεραπεία που χρειάζεται. Μας ασκήθηκε κριτική για τα vouchers, όμως ελάφρυναν κατά πολύ την πίεση στα δημόσια νοσοκομεία, τα οποία έτσι μπόρεσαν να ασχοληθούν με τα σοβαρά περιστατικά».

Οι έλεγχοι και η φαρμακευτική δαπάνη

Με έμφαση αναφέρθηκε και στη διαχείριση της φαρμακευτικής δαπάνης, αλλά και στα ατιμολόγητα.

Επισήμανε ότι οι πληρωμές διεκπεραιώνονται κεντρικά από την ΕΚΑΠΥ. Διευκρίνισε, ωστόσο, ότι αυτό δεν απαλλάσσει τις διοικήσεις των νοσοκομείων από τις ευθύνες τους, καθώς η ΕΚΑΠΥ αναλαμβάνει την πληρωμή και όχι τον έλεγχο των διαδικασιών.

Παράλληλα, προέβλεψε ότι έως το 2026 η ηλεκτρονική συνταγογράφηση θα έχει επεκταθεί και στα νοσοκομεία, ενώ προειδοποίησε πως οι δαπάνες θα παρακολουθούνται αυστηρά και ότι από την ορθολογική τους διαχείριση θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό η αξιολόγηση του έργου των διοικήσεων.

«Το ότι η πληρωμή γίνεται κεντρικά δεν σημαίνει ότι έχει αφαιρεθεί η ευθύνη από τον διοικητή. Ένας από τους κρισιμότερους δείκτες που θα κρίνουν την πορεία σας θα είναι η διαχείριση της δαπάνης. Δεν θέλω να επαναλαμβάνω τον ρόλο του «κακού», αλλά η δουλειά σας είναι να βάζετε τάξη. Όσα συνέβαιναν στο παρελθόν δεν θα μπορούν πλέον να γίνουν χωρίς να χτυπάνε καμπανάκια».

Το ΕΣΥ στο μέλλον

Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη γενικότερη πορεία του ΕΣΥ: «Το 2024 ήταν η πρώτη χρονιά που δεν ζητήσαμε έκτακτη χρηματοδότηση για τον προϋπολογισμό μας. Αυτό είναι συγκλονιστική επιτυχία. Η ζωή μας δεν πρέπει να τηρηθεί εις βάρος των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας. Αν χρειαστεί να επιλέξουμε ανάμεσα στον προϋπολογισμό και στο χειρουργείο, προηγείται το χειρουργείο. Είμαστε Υπουργείο Υγείας, όχι λογιστήριο».

Κλείνοντας, ο κ. Γεωργιάδης υπενθύμισε στους διοικητές να δώσουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη αναδιοργάνωση των Γραφείων Παραπόνων Ασθενών που έχουν δημιουργηθεί πρόσφατα σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία και να φροντίσουν ώστε οι ασθενείς να ενημερώνονται για την ηλεκτρονική διαδικασία αξιολόγησης των νοσοκομείων μέσω SMS, διότι «θέλουμε την αξιολόγηση αυτή, γιατί είναι ο μόνος τρόπος να γίνουμε καλύτεροι», τόνιε, υπογραμμίζοντας ότι το ΕΣΥ πρέπει να γίνει «ασθενοκεντρικό».

Μάριος Θεμιστοκλέους: «Να θέσετε μετρήσιμους στόχους»

Ο υφυπουργός Υγείας, Μάριος Θεμιστοκλέους, τόνισε από την πλευρά του ότι η αναβάθμιση του ΕΣΥ προϋποθέτει αποτελεσματικότερη διοίκηση, ενισχυμένο έλεγχο και σαφή λογοδοσία. Κάλεσε τους νέους διοικητές να θέσουν μετρήσιμους στόχους και συγκεκριμένα σχέδια δράσης, υπογραμμίζοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη μια ιστορική προσπάθεια μεταρρύθμισης του Συστήματος Υγείας.

Από την πλευρά της, η γενική γραμματέας Υπηρεσιών Υγείας, Λίλιαν Βιλδιρίδη, μίλησε για την ανάγκη κοινών στόχων και στενής συνεργασίας ανάμεσα στο Υπουργείο και τις διοικήσεις των νοσοκομείων.

Ο γενικός γραμματέας Στρατηγικού Σχεδιασμού, Άρης Αγγελής, υπενθύμισε ότι το 2024 καταγράφηκε ιστορικό ρεκόρ επισκέψεων στα νοσοκομεία (1,4 εκατ.), σημειώνοντας παράλληλα ότι οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ελλάδα δεν διαφέρουν από εκείνες των υπόλοιπων συστημάτων Υγείας διεθνώς.

Πηγή: iatropedia.gr