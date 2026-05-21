Πολιτική

Αλέξης Τσίπρας: «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα» – Ο Κραουνάκης βάζει τη μουσική στο νέο κόμμα

Για την εκδήλωση όπου θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκονται σε πυρετώδεις ετοιμασίες εκατοντάδες εθελοντές
Αλέξης Τσίπρας
Αλέξης Τσίπρας / (EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στην τελική ευθεία έχουν μπει οι ετοιμασίες για τον κόμμα που θα ανακοινώσει ο Αλέξης Τσίπρας την προσεχή Τρίτη (27.05.2026) στο Θησείο.

Για την εκδήλωση όπου θα παρουσιαστεί το νέο κόμμα του Αλέξης Τσίπρα βρίσκονται σε πυρετώδεις ετοιμασίες εκατοντάδες εθελοντές. Ο πρώην πρωθυπουργός πέρα από το όνομα του νέου κόμματος θα παρουσιάσει και την ιδρυτική διακήρυξη.

Πολλές θα είναι οι εκπλήξεις που θα υπάρχουν την προσεχή Τρίτη στο Θησείο, καθώς ενόψει του νέου κόμματος θα ακουστεί για πρώτη φορά ένα κομμάτι που έγραψε ειδικά για τη νέα αυτή προσπάθεια ένας πολύ γνωστός Έλληνας συνθέτης. Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr αυτός είναι ο Σταμάτης Κραουνάκης.

Ο Αλέξης Τσίπρας μάλιστα με σημερινή (21.05.2026) του πρωινή ανάρτηση έδωσε το σύνθημα. «Όλη η ομάδα προετοιμάζεται για τη μεγάλη μέρα», έγραψε χαρακτηριστικά στο Facebook.

Την εκδήλωση του Θησείου προετοιμάζει εθελοντική  ομάδα σκηνοθετών και σκηνογράφων για να παρουσιαστεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Οι διοργανωτές επιθυμούν η ιδρυτική εκδήλωση να αντανακλά την αντίληψη του νέου φορέα: Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά την ιδρυτική διακήρυξη θα κληθούν να υπογράψουν από το βράδυ της Τρίτης όλοι οι πολίτες που θέλουν να γίνουν «συνεργοί» στο νέο εγχείρημα. Ανοιχτά, δημόσια, μαζικά, σε σχετική πλατφόρμα που ετοιμάζεται μεθοδικά τις τελευταίες ημέρες ώστε λίγα λεπτά μετά την εκδήλωση της Τρίτης να βρίσκεται στο διαδίκτυο στη διάθεσή όλων των πολιτών που θα θελήσουν να την υπογράψουν .

Παράλληλα ετοιμάζεται η νέα ιστοσελίδα του κόμματος όπου θα φιλοξενηθεί και η  διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα σε συνεργασία με ομάδα ειδικών.

Στόχος η δημιουργία μιας ανοικτής ψηφιακής κοινότητας που θα υποδεχθεί στην συνέχεια τα μέλη του κόμματος. Μέσα από την πλατφόρμα θα μπορούν να πραγματοποιούνται συζητήσεις, επικοινωνίες σε πολλά και διαφορετικά επίπεδα μεταξύ των μελών. Επίσης θεματικές συζητήσεις με συμμετοχή από όλη την Ελλάδα, συνεδριάσεις και συντονισμός κινήσεων και δράσεων των ομάδων εθελοντών.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
217
132
128
117
117
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα - «Πολλές οι εκπλήξεις» λένε από την Αμαλίας
Ταυτόχρονα ετοιμάζεται ιστότοπος του κόμματος όπου θα φιλοξενηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα
Ο Αλέξης Τσίπρας 9
Αχιλλέας Μπέος κατά Ακύλα και Eurovision: «Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική, με ένα παιδί να κουνάει τον κ@@ο του»
Στην αρχή του βίντεο ο δήμαρχος Βόλου, ανέφερε οι ακόλουθοί του και όσοι τον παρακολουθήσουν να μην τον αποκαλέσουν «σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού», λόγω των όσων θα πει στη συνέχεια
Αχιλλέας Μπέος
22
Νίκος Δένδιας για Τουρκία: Δεν πιστεύω στο αφήγημα των «ήρεμων νερών», η χώρα θα υπερασπιστεί τα σύνορά της
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε μήνυμα αποτροπής από το συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα «δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση», αλλά θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της
Νίκος Δένδιας 50
Newsit logo
Newsit logo