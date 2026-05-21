Το ΠΑΣΟΚ με το δάκτυλο στην σκανδάλη: Πίεση στη Βουλή για Εξεταστική, ανοιχτό το χαρτί της δυσπιστίας

Με το όπλο παρά πόδα είναι στη Χαριλάου Τρικούπη ενόψει της απόφασης της πλειοψηφίας της Βουλής για τον αριθμό των ψήφων που θα απαιτηθούν προκειμένου να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ.

Ήδη, από χθες (20.05.2026), στην Χαριλάου Τρικούπη μιλούν για το …τρέιλερ μίας ακόμα προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής, αφού σύμφωνα με τα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής της μειοψηφίας, απαιτούνται 120 ψήφοι, όπως ακριβώς είχε γίνει σε αντίστοιχη ψηφοφορία για την πρώτη εξεταστική για τις υποκλοπές το 2022. Τώρα η κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να …αυξήσει τον αριθμό σε 151, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, και άρα να κλείσει τον δρόμο για τη σύσταση της Εξεταστικής, αφού τότε θα απαιτούνται οι ψήφοι της ΝΔ, που ασφαλώς δε θα ψηφίσει υπέρ. Και ενώ οι τόνοι είχαν κάπως πέσει τις τελευταίες ημέρες, η χθεσινή αποστροφή του λόγου του προέδρου της Βουλής, που κλήθηκε ως ο θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών θεσμών από τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη των Προέδρων να δεσμευτεί ότι δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία, αλλά προτίμησε να παραπέμψει στην Ολομέλεια της Βουλής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατόπιν τούτου, σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη προειδοποιούσε την κυβερνητική πλειοψηφία να «μη διανοηθεί να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσώδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων», με τα σενάρια για την «επόμενη μέρα» μιας ενδεχόμενης απόφασης για πλειοψηφία 151 βουλευτών να δίνουν και να παίρνουν. Και ενώ στενοί συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ υποστήριζαν ότι εφόσον αποφασίσουν έτσι οι βουλευτές της ΝΔ, θα αφεθούν να κριθούν από τους πολίτες, στην Χαριλάου Τρικούπη ουδέποτε έκρυψαν ότι παραμένει στο τραπέζι η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Η δε απάντηση Ανδρουλάκη σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες που τον ρώτησαν αν σκέφτεται να κάνει κάτι τέτοιο αύριο Παρασκευή, ότι «θα σεβαστούμε τα φίλαθλα αισθήματα», αφού το Σαββατοκύριακο είναι το Final Four στο μπάσκετ, ερμηνεύτηκε ως …παράταση για μία τέτοια πρωτοβουλία από Δευτέρα, ενώ δεν είναι λίγοι που το συνδύασαν και με μία θεαματική κίνηση εκ μέρους του, λίγο πριν από την ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη…

Στο τραπέζι, πάντως, έχει πέσει ένα ακόμα ενδεχόμενο, αυτό της πρότασης δυσπιστίας κατά του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, αφού σε εκείνον χρεώνουν τη μη διαφύλαξη της ορθής τήρησης του Κανονισμού της Βουλής, για την οποία είναι καθ’ ύλην αρμόδιος. Σε αυτή την περίπτωση, δε, αποφεύγουν και το ενδεχόμενο αφενός να συσπειρώσουν τη ΝΔ, αφετέρου και κυρίως, να χάσουν ένα κρίσιμο κοινοβουλευτικό όπλο που έχουν στη διάθεσή τους για έξι μήνες.

Στο μεταξύ πάντως, έχει προκύψει και άλλο ζήτημα, με αφορμή τη διαρροή διαλόγου από την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Διοικητή της ΕΥΠ. Κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο και χρεώνουν τη διαρροή, ενώ σε μία επίδειξη αντανακλαστικών από την πλευρά του, ότι σήμερα κιόλας θα ζητήσει από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα σχετικά, και σε περίπτωση που καταλήξει σε πρόσωπα, να προχωρήσει τις νόμιμες διαδικασίες, προανήγγειλε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ότι περίπου η σημερινή κυβέρνηση έχει …κακοποιήσει κάθε λειτουργία των θεσμών, απαντούσαν στο παρασκήνιο πηγές από το ΠΑΣΟΚ, θυμίζοντας αντίστοιχες διαρροές των λεγομένων στις περιπτώσεις Ρουμπάτη, Κοντολέων κ.ο.κ. στο παρελθόν…