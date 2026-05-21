Πολιτική

Το ΠΑΣΟΚ με το δάκτυλο στην σκανδάλη: Πίεση στη Βουλή για Εξεταστική, ανοιχτό το χαρτί της δυσπιστίας

Στο τραπέζι, πάντως, έχει πέσει ένα ακόμα ενδεχόμενο, αυτό της πρότασης δυσπιστίας κατά του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη
Νίκος Ανδρουλάκης, ΠΑΣΟΚ
Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης στην Ολομέλεια της Βουλής (Πηγή φωτογραφίας: ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)
Μαριτίνα Ζαφειριάδου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Με το όπλο παρά πόδα είναι στη Χαριλάου Τρικούπη ενόψει της απόφασης της πλειοψηφίας της Βουλής για τον αριθμό των ψήφων που θα απαιτηθούν προκειμένου να συσταθεί Εξεταστική Επιτροπή για την υπόθεση των υποκλοπών, όπως έχει ζητήσει το ΠΑΣΟΚ.

Ήδη, από χθες (20.05.2026), στην Χαριλάου Τρικούπη μιλούν για το …τρέιλερ μίας ακόμα προαναγγελθείσας θεσμικής εκτροπής, αφού σύμφωνα με τα άρθρα του Συντάγματος και του Κανονισμού της Βουλής, για τη σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής της μειοψηφίας, απαιτούνται 120 ψήφοι, όπως ακριβώς είχε γίνει σε αντίστοιχη ψηφοφορία για την πρώτη εξεταστική για τις υποκλοπές το 2022. Τώρα η κυβέρνηση φέρεται να εξετάζει το ενδεχόμενο να …αυξήσει τον αριθμό σε 151, επικαλούμενη λόγους εθνικής ασφάλειας, και άρα να κλείσει τον δρόμο για τη σύσταση της Εξεταστικής, αφού τότε θα απαιτούνται οι ψήφοι της ΝΔ, που ασφαλώς δε θα ψηφίσει υπέρ. Και ενώ οι τόνοι είχαν κάπως πέσει τις τελευταίες ημέρες, η χθεσινή αποστροφή του λόγου του προέδρου της Βουλής, που κλήθηκε ως ο θεματοφύλακας των κοινοβουλευτικών θεσμών από τους εκπροσώπους του ΠΑΣΟΚ στη Διάσκεψη των Προέδρων να δεσμευτεί ότι δε θα αλλάξει η προβλεπόμενη διαδικασία, αλλά προτίμησε να παραπέμψει στην Ολομέλεια της Βουλής.

Κατόπιν τούτου, σε ανακοίνωσή της η Χαριλάου Τρικούπη προειδοποιούσε την κυβερνητική πλειοψηφία να «μη διανοηθεί να ευτελίσει ξανά το Κοινοβούλιο για να αποφύγει τη λογοδοσία για το δυσώδες σκάνδαλο των παράνομων παρακολουθήσεων», με τα σενάρια για την «επόμενη μέρα» μιας ενδεχόμενης απόφασης για πλειοψηφία 151 βουλευτών να δίνουν και να παίρνουν. Και ενώ στενοί συνεργάτες του προέδρου του ΠΑΣΟΚ υποστήριζαν ότι εφόσον αποφασίσουν έτσι οι βουλευτές της ΝΔ, θα αφεθούν να κριθούν από τους πολίτες, στην Χαριλάου Τρικούπη ουδέποτε έκρυψαν ότι παραμένει στο τραπέζι η πρόταση δυσπιστίας κατά της κυβέρνησης.

Η δε απάντηση Ανδρουλάκη σε κοινοβουλευτικούς συντάκτες που τον ρώτησαν αν σκέφτεται να κάνει κάτι τέτοιο αύριο Παρασκευή, ότι «θα σεβαστούμε τα φίλαθλα αισθήματα», αφού το Σαββατοκύριακο είναι το Final Four στο μπάσκετ, ερμηνεύτηκε ως …παράταση για μία τέτοια πρωτοβουλία από Δευτέρα, ενώ δεν είναι λίγοι που το συνδύασαν και με μία θεαματική κίνηση εκ μέρους του, λίγο πριν από την  ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα την Τρίτη…

Στο τραπέζι, πάντως, έχει πέσει ένα ακόμα ενδεχόμενο, αυτό της πρότασης δυσπιστίας κατά του Προέδρου της Βουλής Νικήτα Κακλαμάνη, αφού σε εκείνον χρεώνουν τη μη διαφύλαξη της ορθής τήρησης του Κανονισμού της Βουλής, για την οποία είναι καθ’ ύλην αρμόδιος. Σε αυτή την περίπτωση, δε, αποφεύγουν και το ενδεχόμενο αφενός να συσπειρώσουν τη ΝΔ, αφετέρου και κυρίως, να χάσουν ένα κρίσιμο κοινοβουλευτικό όπλο που έχουν στη διάθεσή τους για έξι μήνες.

Στο μεταξύ πάντως, έχει προκύψει και άλλο ζήτημα, με αφορμή τη διαρροή διαλόγου από την απόρρητη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, μεταξύ του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και του Διοικητή της ΕΥΠ. Κυβερνητικές πηγές εξαπέλυσαν σφοδρή επίθεση κατά του ΠΑΣΟΚ, στο οποίο και χρεώνουν τη διαρροή, ενώ σε μία επίδειξη αντανακλαστικών από την πλευρά του, ότι σήμερα κιόλας θα ζητήσει από την Επιτροπή Δεοντολογίας να κάνει έρευνα σχετικά, και σε περίπτωση που καταλήξει σε πρόσωπα, να προχωρήσει τις νόμιμες διαδικασίες, προανήγγειλε ο Νικήτας Κακλαμάνης. Ότι περίπου η σημερινή κυβέρνηση έχει …κακοποιήσει κάθε λειτουργία των θεσμών, απαντούσαν στο παρασκήνιο πηγές από το ΠΑΣΟΚ, θυμίζοντας αντίστοιχες διαρροές των λεγομένων στις περιπτώσεις Ρουμπάτη, Κοντολέων κ.ο.κ. στο παρελθόν…

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
218
136
132
121
117
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Η Μαρία Καρυστιανού ανοίγει τα χαρτιά της: Η παρουσίαση του κόμματος, η ελπίδα και ο συμβολισμός της Θεσσαλονίκης
Το τελευταίο διάστημα η Μαρία Καρυστιανού είχε αφήσει να φανούν οι προθέσεις της, τόσο μέσα από δημόσιες αναρτήσεις όσο και μέσω επαφών και συναντήσεων
Μαρία Καρυστιανού
Στην τελική ευθεία οι προετοιμασίες για την παρουσίαση του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα - «Πολλές οι εκπλήξεις» λένε από την Αμαλίας
Ταυτόχρονα ετοιμάζεται ιστότοπος του κόμματος όπου θα φιλοξενηθεί διαδικτυακή πλατφόρμα που έχει δημιουργηθεί από το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα
Ο Αλέξης Τσίπρας 9
Αχιλλέας Μπέος κατά Ακύλα και Eurovision: «Παρουσιάζεται μια εικόνα τραγική, με ένα παιδί να κουνάει τον κ@@ο του»
Στην αρχή του βίντεο ο δήμαρχος Βόλου, ανέφερε οι ακόλουθοί του και όσοι τον παρακολουθήσουν να μην τον αποκαλέσουν «σεξιστή, ρατσιστή, φοβικού», λόγω των όσων θα πει στη συνέχεια
Αχιλλέας Μπέος
23
Νίκος Δένδιας για Τουρκία: Δεν πιστεύω στο αφήγημα των «ήρεμων νερών», η χώρα θα υπερασπιστεί τα σύνορά της
Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας έστειλε μήνυμα αποτροπής από το συνέδριο του Κύκλου Ιδεών, ξεκαθαρίζοντας ότι η Ελλάδα «δεν έχει την παραμικρή διεκδίκηση», αλλά θα υπερασπιστεί τα δικαιώματά της
Νίκος Δένδιας 50
Newsit logo
Newsit logo