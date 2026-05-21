Η Μαρία Καρυστιανού ανοίγει τα χαρτιά της: Η παρουσίαση του κόμματος, η ελπίδα και ο συμβολισμός της Θεσσαλονίκης

Έφτασε η μέρα όπου η Μαρία Καρυστιανού θα παρουσιάσει το κόμμα της και με την είσοδό της στην πολιτική σκηνή να είναι πλέον γεγονός.

Τα επίσημα αποκαλυπτήρια του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού θα γίνουν σήμερα (21.05.2026) στις 18.30 στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» στην πλατεία Αριστοτέλους στη Θεσσαλονίκη.

Όπως ανέφερε η εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα», στην επικοινωνιακή προετοιμασία και παρουσίαση της βραδιάς θα βρίσκεται ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, όπως επίσης και ένα άτομο από τον καλλιτεχνικό χώρο.

Το τελευταίο διάστημα η Μαρία Καρυστιανού είχε αφήσει να φανούν οι προθέσεις της, τόσο μέσα από δημόσιες αναρτήσεις όσο και μέσω επαφών και συναντήσεων, όπου εμφανίστηκαν και τα πρώτα πρόσωπα που θα τη στηρίξουν πολιτικά.

Το πρώτο ξεκάθαρο δείγμα της πολιτικής της δραστηριότητας δόθηκε από το δικηγορικό γραφείο της στενής συνεργάτιδάς της, Μαρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι, όπου ξεκίνησε η διαδικασία συγκέντρωσης υπογραφών. Παράλληλα, μέσα από διαρκείς αναρτήσεις και ζωντανές μεταδόσεις στα κοινωνικά δίκτυα, η ομάδα που τη στηρίζει επιχείρησε να παρουσιάσει τις βασικές κατευθύνσεις του νέου πολιτικού εγχειρήματος.

Η επιλογή της Πλατείας Αριστοτέλους για την επίσημη παρουσίαση του κόμματος μόνο τυχαία δεν ήταν, καθώς η Θεσσαλονίκη αποτελεί σημείο ιδιαίτερης σημασίας για την πρώην πρόεδρο του Συλλόγου Συγγενών Θυμάτων των Τεμπών. Στην πόλη αυτή έζησε για χρόνια πριν εγκατασταθεί στην Αθήνα, όπου πλέον επικεντρώνεται στην πολιτική της πορεία και στη μάχη για την είσοδο του νέου πολιτικού φορέα στη Βουλή.



Σε χθεσινό της μήνυμα μέσα από τα social media η Μαρία Καρυστιανού έδωσε το στίγμα της.

«Σας ευχαριστώ θερμά για τα μηνύματα στήριξης και αγάπης προς το κίνημά μας. Καθημερινά γινόμαστε όλο και περισσότεροι και αυτό τους τρομάζει πολύ. Έτσι μηχανεύονται διάφορα και θα κάνουν ακόμα περισσότερα αλλά ούτε να μας αναχαιτίσουν ούτε να σταματήσουν τον αγώνα μας για δικαιοσύνη μπορούν.

Γνωρίζουμε ότι δίπλα μας θα βρεθούν άνθρωποι φυτευτοί και κακοπροαίρετοι με σκοπό να αμαυρώσουν την καθαρή και ενωτική εικόνα του κινήματος. Αλλά δεν θα τα καταφέρουν.

Έτσι λοιπόν με ιδιαίτερη χαρά και τιμή σας προσκαλώ αύριο, Πέμπτη, 18:30 στον κινηματογράφο Ολύμπιον στην πλατεία Αριστοτέλους, στην αγαπημένη μας Θεσσαλονίκη, να γίνουμε όλοι μια αγκαλιά και να δώσουμε το πιο δυνατό μήνυμα πραγματικής ελπίδας για μια νέα αρχή» αναφέρει η Μαρία Καρυστιανού στο μήνυμά της.

Η Μαρία Καρυστιανού φαίνεται να έχει επιλέξει μια ονομασία για το κόμμα της που συνδέεται με την έννοια της «ελπίδας», την οποία –σύμφωνα με όσα υποστηρίζει– αναζητούν οι πολίτες, προσδοκώντας καλύτερες προοπτικές και ουσιαστική αναβάθμιση της καθημερινότητάς τους.

Η ιδρυτική διακήρυξη αναμένεται να δώσει σε μεγάλο βαθμό το ιδεολογικό και πολιτικό αποτύπωμα του νέου σχηματισμού. Το τελευταίο διάστημα είναι εμφανής η προσπάθεια της κυρίας Καρυστιαν να απευθυνθεί σε ένα πολυσυλλεκτικό κοινό, αφήνοντας στο περιθώριο τις παραδοσιακές διαχωριστικές γραμμές μεταξύ «αριστεράς» και «δεξιάς».