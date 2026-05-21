«Όχι» της ΝΔ για τη σύσταση Προανακριτικής για Λιβανό και Αραμπατζή και Εξεταστική για τις υποκλοπές

Στροφή στην καθημερινότητα και στην επιτάχυνση της υλοποίησης του μεταρρυθμιστικού της έργου κάνει η κυβέρνηση.

Μετά και τη λήξη του συνεδρίου της ΝΔ, την περασμένη Κυριακή, τώρα το Μαξίμου δίνει έμφαση στο να τρέξει γρήγορα το έργο της κυβέρνησης, ώστε στο δρόμο προς τις εκλογές, συνεπείς προς τις δεσμεύσεις του, να παρουσιάζει απτά και μετρήσιμα αποτελέσματα προς στους πολίτες

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόσω ολοταχώς για… έργα

«Απομένει ακόμα ένας χρόνος για τη συνταγματική ολοκλήρωση της θητείας μας, το οποίο σημαίνει ότι οι προκλήσεις των επόμενων μηνών απαιτούν επιτάχυνση της κυβερνητικής εργασίας» δήλωσε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, κατά τη συνάντηση του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κώστα Τασούλα.

«Θέλω να σας διαβεβαιώσω, παρά τη συζήτηση η οποία γίνεται γύρω από την αναδιάταξη του κομματικού σκηνικού – η οποία προφανώς δεν μας αφορά εμάς άμεσα – η προσήλωση της κυβέρνησης παραμένει στην υλοποίηση του κυβερνητικού της προγράμματος. Κάθε μήνας μετράει και με αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε το επόμενο διάστημα» πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Ο στόχος της συσπείρωσης

Το Μαξίμου, επενδύει πολλά στο να ολοκληρωθούν μέχρι τα τέλη Αυγούστου όλες οι εκκρεμότητες σχετικά με το Ταμείο Ανάκαμψης, ώστε στη συνέχεια να εγκαινιάζονται ένα – ένα όλα τα έργα που έγιναν με την αξιοποίηση των πόρων του Ταμείου, και μαζί με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Δ.Ε.Θ., το Μαξίμου προσδοκά στην αλλαγή του κλίματος, με στόχο πάντα τη συσπείρωση των «γαλάζιων» ψηφοφόρων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με εκτιμήσεις κυβερνητικών στελεχών, αλλά και έμπειρων αναλυτών, το κυβερνών κόμμα δεν προσμένει εισροή ψηφοφόρων από άλλους πολιτικούς χώρους, και υπό αυτό το πρίσμα είναι κομβικής σημασίας για τη ΝΔ να αυξήσει τη συσπείρωση της, η οποία σήμερα, κατά μέσο όρο, κινείται στο 55%.

Στη Λακωνία σήμερα ο Μητσοτάκης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης «ξαναπέφτει» από σήμερα στη «μάχη» των περιοδειών και της επαφής με τους πολίτες… Μεταβαίνει στη Λακωνία, «γαλάζιο προπύργιο» στις εκλογές του 2023, με τη Ν.Δ. να καταγράφει ποσοστό 49,78%.

«ΟΧΙ σε Προανακριτική και Εξεταστική

Καθοριστικής σημασίας για το κυβερνών κόμμα είναι να κλείσει και «μέτωπα», πριν από τις τελευταίες στροφές του δρόμου προς τις κάλπες.

Σε αυτό το πλαίσιο, ψηφίστηκε την Τρίτη (19.05.2026) στη Βουλή η τροπολογία για εξπρές εκδίκαση υποθέσεων που αφορούν βουλευτές, εν προκειμένω για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, ώστε το αργότερο μέχρι το φθινόπωρο να έχει ολοκληρωθεί η δικαστική έρευνα.

Ενώ, σήμερα στη Βουλή, με τις ψήφους της κυβερνητικής πλειοψηφίας, αναμένεται να μπει τελεία στην περαιτέρω προκαταρκτική εξέταση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΠΕΚΕ, και να απορριφθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ, όπως και του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς, για σύσταση Προανακριτικής Επιτροπής για τον πρώην υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπήλιο Λιβανό, και την πρώην υφυπουργό, Φωτεινή Αραμπατζή.

Όπως και την Παρασκευή, αντίστοιχα, αναμένεται να απορριφθεί το αίτημα του ΠΑΣΟΚ για σύσταση Εξεταστικής Επιτροπής για τις υποκλοπές.

Πόσο κοντά σε Πρόταση Δυσπιστίας βρίσκεται το ΠΑΣΟΚ;

Σύμφωνα με όλες τις πληροφορίες η Ν.Δ. αναμένεται να επικαλεστεί λόγους εθνικής ασφάλειας, και έτσι στην ψηφοφορία θα απαιτούνται 151 θετικές ψήφοι και όχι 120, κάτι που θα επέτρεπε, με τη σύμπραξη και άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης, να υπερψηφιστεί η πρόταση της Χαριλάου Τρικούπη.

Μια εξέλιξη που θα πυροδοτήσει νέα «μετωπική σύγκρουση», με τη Χαριλάου Τρικούπη πάντως να μην «ανοίγει» προκαταβολικά «τα χαρτιά της» για τον αν, με την απόρριψη του αιτήματος της, το επόμενο βήμα θα είναι η Πρόταση Δυσπιστίας κατά της Κυβέρνησης.