Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Με την άρση της ασυλίας της ανοίγει η οδός της ποινικής διερεύνησης των πράξεών της

Για την άρση της βουλευτικής ασυλίας της Ζωής Κωνσταντοπούλου, την οποία και αποφάσισε η Ολομέλεια της Βουλής την Τρίτη (19.5.26), τοποθετείται με ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων, σήμερα Πέμπτη (21.5.26), τονίζοντας πως με την συγκεκριμένη απόφαση «ανοίγει πλέον η οδός της ποινικής διερεύνησης και αξιολόγησης των πράξεων» της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Η κατά πλειοψηφία της Βουλής άρση ασυλίας της βουλευτή Ζωής Κωνσταντοπούλου για κακουργηματικές πράξεις που διέπραξε σε βάρος δικαστικών λειτουργών, χαιρετίζεται από το Δικαστικό Σώμα ως αναγκαίο προστάδιο προστασίας της προσωπικότητας των λειτουργών. Ανοίγει πλέον η οδός της ποινικής διερεύνησης και αξιολόγησης των πράξεών της», τονίζει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων.

«Κακουργηματικές – εγκληματικές ενέργειες που διαπράττονται από βουλευτές – δικηγόρους και δεν έχουν καμία απολύτως συνάφεια ούτε με τη δικηγορική ιδιότητα ούτε με τα βουλευτικά καθήκοντα οφείλουν να καταδικάζονται από το σύνολο των πολιτικών κομμάτων της χώρας και από τους δικηγορικούς συλλόγους», υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων και προσθέτει:

«Η βουλευτική ασυλία δεν δόθηκε από τον Συνταγματικό νομοθέτη ως ιδιαίτερο προνόμιο συγκάλυψης ποινικών αδικημάτων σε βάρος πολιτών αλλά ως προστασία του βουλευτή για πράξεις συνδεόμενες με τα καθήκοντά του».

«Το ζήτημα της κατάργησης της διάταξης περί ευθύνης των Υπουργών στα πλαίσια της επικείμενης συνταγματικής αναθεώρησης, ως προς το οποίο δείχνουν ευαισθησία τα πολιτικά κόμματα, δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται ξέχωρα από την ειδική διακριτική μεταχείριση που απολαμβάνουν οι βουλευτές όταν ενεργούν ως πολίτες», επισημαίνει.

«Τούτο δεν συνιστά απλά αναγκαίο όρο εμπιστοσύνης του λαού στη Δικαιοσύνη, αλλά ιδίως έμπρακτη απόδειξη της προσπάθειας εμπέδωσης της δημοκρατικής αντίληψης ισότητας των πολιτών απέναντι στον νόμο», καταλήγει η ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων.

