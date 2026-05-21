Μητσοτάκης στους Financial Times: H Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμής στα Στενά του Ορμούζ

Την αντίθεσή του στην επιβολή οποιουδήποτε είδους τελών ή «διοδίων» στη διέλευση πλοίων από κρίσιμες θαλάσσιες οδούς, όπως τα Στενά του Ορμούζ εξέφρασε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Σε συνέντευξή του στο podcast «The Rachman Review» των «Financial Times» αναφέρθηκε στις οικονομικές επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράν με το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, στον πόλεμο στην Ουκρανία, στον ρόλο της Ευρώπης αλλά και στη θέση της Ελλάδας.

«Πιστεύω ότι είναι υποχρέωσή μας ως Ευρώπη να προετοιμαστούμε για μια αρνητική εξέλιξη» είπε σημειώνοντας ότι η Ελλάδα έχει επιτύχει πολύ εντυπωσιακό πρωτογενές πλεόνασμα για το 2025, οπότε, όπως ανέφερε, διαθέτουμε πρόσθετο δημοσιονομικό χώρο. «Αξιοποιούμε αυτό το δημοσιονομικό περιθώριο για στοχευμένα και προσωρινά μέτρα ανακούφισης, αλλά φυσικά γνωρίζουμε ότι αυτό δεν θα είναι αρκετό» τόνισε.

Ο κ. Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η Ευρώπη δεν μπορεί να αποδεχθεί καμία μορφή πληρωμής για τη διέλευση εμπορικών πλοίων, επισημαίνοντας ότι περίπου το 90% του παγκόσμιου εμπορίου μεταφέρεται δια θαλάσσης και ότι η παγκόσμια ναυτιλία – στην οποία η Ελλάδα κατέχει περίπου το 25% – θα πληγεί καίρια από οποιαδήποτε υπονόμευση της ελευθερίας των θαλασσίων οδών.

«Αντιπροσωπεύουμε το 25% της παγκόσμιας ναυτιλίας, αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο έχουμε παρουσία και στην Ερυθρά Θάλασσα. Η Επιχείρηση «ASPIDES», μια ευρωπαϊκή επιχείρηση με στόχο τη διασφάλιση της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας στην Ερυθρά Θάλασσα, υπό ελληνική ηγεσία» ανέφερε ο πρωθυπουργός.

«Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι το 90% του παγκόσμιου εμπορίου πραγματοποιείται μέσω πλοίων. Επομένως, οποιοδήποτε επιπλέον κόστος για τις θαλάσσιες μεταφορές, ή ακόμη και η πιθανότητα ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο επίτευξης γεωπολιτικών σκοπών, ουσιαστικά θα κατέστρεφε όσα έχουμε πετύχει εδώ και πάρα πολλές δεκαετίες, διασφαλίζοντας ότι η ελευθερία της ναυσιπλοΐας είναι μια έννοια που δεν πρέπει ποτέ να αμφισβητείται» συμπλήρωσε.

Για τις σχέσεις Ελλάδας -Ισραήλ ο πρωθυπουργός, αφού υπογράμμισε ότι αποτελούν μια σταθερή επιλογή εξωτερικής πολιτικής που υιοθέτησαν και προηγούμενες κυβερνήσεις, συμπεριλαμβανομένων αριστερών κυβερνήσεων, σημείωσε ότι έχουμε επίσης τη δυνατότητα να εκφράζουμε ειλικρινά τη γνώμη μας στους Ισραηλινούς φίλους μας όποτε θεωρούμε ότι κάνουν λάθη. «Ήμασταν αρκετά επικριτικοί για όσα συνέβησαν στη Γάζα. Ήμασταν αρκετά επικριτικοί δημοσίως για όσα συνέβαιναν στον Λίβανο, και χαιρετίζω την κατάπαυση του πυρός και τις απευθείας συνομιλίες μεταξύ των δύο χωρών» είπε.

Ο πρωθυπουργός εκτίμησε ότι ήρθε η ώρα να συμφωνήσουμε στην Ευρώπη τι ακριβώς σημαίνει το άρθρο 42, παράγραφος 7. «Μπορώ να σας πω ότι αυτό που συνέβη στην Κύπρο ήταν ουσιαστικά μια de facto, αλλά όχι de jure, ενεργοποίηση αυτού του άρθρου, μέσω μιας «συμμαχίας προθύμων». Σειρά ευρωπαϊκών χωρών πρόσφεραν την έμπρακτη στήριξή τους στην Κύπρο. Πρέπει να αντλήσουμε διδάγματα από αυτό το παράδειγμα και να χτίσουμε πάνω σε αυτό» ανέφερε.

«Δεν μιλάω για αντικατάσταση του ΝΑΤΟ ή κάτι τέτοιο. Πρέπει, ωστόσο, να κατανοήσουμε ότι, ως έναν βαθμό, το να διαθέτουμε κάποιες στοιχειώδεις δυνατότητες συντονισμού όσον αφορά τις αποφάσεις που πρέπει να λαμβάνουμε σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι χρήσιμο για τη δική μας έννοια της στρατηγικής αυτονομίας. Θα στείλει επίσης ένα μήνυμα στις ΗΠΑ ότι παίρνουμε σοβαρά υπόψη την άμυνά μας. Πιστεύω, λοιπόν, ότι πρόκειται για μια πρόταση από την οποία όλοι βγαίνουν κερδισμένοι» συμπλήρωσε.

Αναφερόμενος στην οικονομική κατάσταση της Ελλάδας ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε: «Μέχρι το τέλος του 2026, δεν θα είμαστε πλέον η πιο χρεωμένη χώρα στην Ευρώπη. Και αυτό είναι μία πολύ σημαντική παρακαταθήκη για την επόμενη γενιά, γιατί πάντα μας «στοίχειωνε» το χρέος μας και η αδυναμία μας να βάλουμε σε τάξη τα δημοσιονομικά μας. Παράγουμε υγιή πρωτογενή πλεονάσματα. Το κατορθώνουμε ενώ ταυτόχρονα έχουμε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, μειώνουμε τους φόρους, προσελκύουμε επενδύσεις και μειώνουμε την ανεργία».

«Αν καταφέρω να κερδίσω την επόμενη θητεία, η πραγματική πρόκληση θα είναι να συνεχίσουμε αυτή την πορεία προς την πραγματική σύγκλιση με την Ευρώπη. Να ολοκληρώσουμε ή να συνεχίσουμε τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις, κάποιες από τις οποίες βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη, ειδικά όσον αφορά τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, και να προετοιμάσουμε τη χώρα για τις μεγάλες τάσεις που θα μας επηρεάσουν όλους: τις δημογραφικές αλλαγές, την ανάδυση της τεχνητής νοημοσύνης ως δύναμης που επιφέρει ανακατατάξεις, την πρόκληση της κλιματικής αλλαγής, που είναι επείγον ζήτημα» πρόσθεσε.

Επίσης ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ότι ο μόνος τρόπος για να αντιμετωπιστεί η αναζωπύρωση του λαϊκισμού είναι, πρώτα απ’ όλα, να αποδεχτούμε ότι ορισμένα από τα παράπονα στα οποία βασίζονται οι λαϊκιστές είναι πραγματικά, αλλά οι λύσεις που προσφέρουν συνήθως δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.

«Και βέβαια, όσον αφορά τη δημοσιονομική πειθαρχία, αν έχετε συνεχώς πρωτογενή ελλείμματα εν τέλει θα σας βλάψουν. Δεν θα επιτρέψω ποτέ, όσο έχω την ευθύνη να ηγούμαι αυτής της χώρας, να βρεθεί η Ελλάδα σε αυτή τη θέση. Διότι όταν έχεις ένα υγιές πρωτογενές πλεόνασμα είναι μεγάλος ο πειρασμός να ξοδέψεις περισσότερα. Αυτό προτείνει η αντιπολίτευση. Δεν θα το κάνω, θα σεβαστώ τους δημοσιονομικούς κανόνες. Οι ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές όσον αφορά τη δημοσιονομική μας απόδοση είναι πάρα πολύ σαφείς. Θα ξοδέψω μόνο όποιον δημοσιονομικό χώρο μπορώ να δημιουργήσω πέρα από τους στόχους που έχω δεσμευτεί να τηρώ απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση» πρόσθεσε.