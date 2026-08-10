Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης για την πτώση σοβάδων στο Βενιζέλειο: «Παιδιά χαλαρώστε, δεν καταρρέει το ΕΣΥ»

«Ούτως ή άλλως εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του, καλό δεκαπενταύγουστο με Υγεία»
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης / EUROKINISSI / Φωτογραφία (αρχείου) Γιώργος Κονταρίνης
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Σε μία ακόμα προσπάθεια της «συμμορίας της μιζέριας» να δημιουργήσει την εικόνα ενός ΕΣΥ που καταρρέει, αναφέρεται ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας δημοσιεύματα για την πτώση σοβάδων σε γραφείο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο Άδωνις Γεωργιάδης σημειώνει, ανάμεσα σε άλλα, για το περιστατικό στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ότι «το σαββατοκύριακο έγινε πτώση σοβά περίπου 1,5 τ.μ. σε κλειστό και άδειο γραφείο και η Τεχνική υπηρεσία μερίμνησε για την αποκατάσταση», υπενθυμίζοντας ότι «η κυβέρνηση υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του».

Ο υπουργός Υγείας που χαρακτηρίζει απρόβλεπτο το γεγονός, σημειώνει επίσης ότι έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από τη Διοίκηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και τονίζει με έμφαση:

«Παιδιά χαλαρώστε δεν καταρρέει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει».

«Έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από την Διοίκηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου – Θεωρείται απρόβλεπτο γεγονός», αναφέρει ο υπουργός.

«Εχω πραγματικά βαρεθεί με την όρεξη της πάσης φύσεως «συμμορίας της μιζέριας» να μεγαλοποιεί το ο,τιδήποτε για να θεμελιώσει την εικόνα ενός καταρρέοντος ΕΣΥ. Λοιπόν. Το σαββατοκύριακο έγινε πτώση σοβά περίπου 1,5 τ.μ. σε κλειστό και άδειο γραφείο Στο γραφείο δεν βρισκόταν οι δύο γιατροί του γραφείου.
Σήμερα που έγινε αντιληπτό το πρόβλημα, απομακρύνθηκαν τα υλικά πτώσης και η Τεχνική υπηρεσία μερίμνησε για την αποκατάσταση.
Έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από την Διοίκηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου.
Θεωρείται ως απρόβλεπτο γεγονός χωρίς σχετικές ενδείξεις.
Θέλω να δείτε στην πρώτη φωτό για τί είδους ζημιά ακριβώς μιλάμε, σε ένα παλαιό κτίριο, σε ένα παλαιό γραφείο.
Μετά δείτε πώς περιγράφεται το γεγονός αυτό σήμερα: in.gr/2026/08/10/gre…

documentonews.gr/article/venize…

902.gr/eidisi/ygeia/4…

Παιδιά χαλαρώστε δεν καταρρέει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε κάποια βλάβη μπορεί ν υπάρξει. Αλλά ούτως ή άλλως εκτελούμε το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του.
Καλό δεκαπενταύγουστο με Υγεία».

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