Άδωνις Γεωργιάδης για την πτώση σοβάδων στο Βενιζέλειο: «Παιδιά χαλαρώστε, δεν καταρρέει το ΕΣΥ»

Σε μία ακόμα προσπάθεια της «συμμορίας της μιζέριας» να δημιουργήσει την εικόνα ενός ΕΣΥ που καταρρέει, αναφέρεται ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, σχολιάζοντας δημοσιεύματα για την πτώση σοβάδων σε γραφείο στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο.

Με ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο Άδωνις Γεωργιάδης σημειώνει, ανάμεσα σε άλλα, για το περιστατικό στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο ότι «το σαββατοκύριακο έγινε πτώση σοβά περίπου 1,5 τ.μ. σε κλειστό και άδειο γραφείο και η Τεχνική υπηρεσία μερίμνησε για την αποκατάσταση», υπενθυμίζοντας ότι «η κυβέρνηση υλοποιεί το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτιριολογικής αναβάθμισης του από την ίδρυσή του».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο υπουργός Υγείας που χαρακτηρίζει απρόβλεπτο το γεγονός, σημειώνει επίσης ότι έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από τη Διοίκηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου και τονίζει με έμφαση:

«Παιδιά χαλαρώστε δεν καταρρέει το ΕΣΥ. Στα εκατοντάδες χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα που έχουμε κάποια βλάβη μπορεί να υπάρξει».

«Έχουν δοθεί γραπτές και προφορικές εντολές για συχνούς σχετικούς ελέγχους από την Διοίκηση στην Τεχνική Υπηρεσία του Νοσοκομείου – Θεωρείται απρόβλεπτο γεγονός», αναφέρει ο υπουργός.