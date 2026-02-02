Άδωνις Γεωργιάδης για Ζωή Κωνσταντοπούλου: Μου έκανε μήνυση πριν τα μεσάνυχτα για να μη μπορώ να τη μηνύσω

Πυρά κατά της Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, με αφορμή τη μήνυση που, όπως ανέφερε, κατέθεσε εναντίον του η πρόεδρος της Πλεύση Ελευθερίας. Παράλληλα, ο κ. Γεωργιάδης άφησε αιχμές για το ιδεολογικό στίγμα της Μαρία Καρυστιανού, υποστηρίζοντας ότι «εκφράζει χώρο παραλογισμού».

Μιλώντας το πρωί της Δευτέρας (02.02.2026) στον ANT1, ο υπουργός ισχυρίστηκε ότι η Ζωή Κωνσταντοπούλου «περίμενε να περάσει το τρίμηνο» της προθεσμίας και προσέφυγε «δέκα λεπτά πριν εκπνεύσει», παραπέμποντας στη δήλωσή του στις 29 Οκτωβρίου 2025, όταν την είχε χαρακτηρίσει «απαίσια». Ο Άδωνις Γεωργιάδης υποστήριξε επίσης ότι με αυτόν τον χειρισμό επιδιώχθηκε να αποφευχθεί η δυνατότητα να κινηθεί ο ίδιος άμεσα νομικά για συκοφαντική δυσφήμιση.

Επέμεινε δε ότι «η αξιολογική κρίση» του για την Ζωή Κωνσταντοπούλου «δεν αλλάζει» λόγω της μήνυσης, κάνοντας λόγο για «απίστευτη τοξικότητα» και εκτιμώντας πως «θα τιμωρηθεί στην κάλπη». Είπε, ακόμη, ότι «καβγαδίζει με όποιον βλέπει μπροστά της», περιγράφοντας μια σταθερή, κατά την άποψή του, συμπεριφορά αντιπαράθεσης εντός της Βουλής.

Στο ίδιο πλαίσιο, ο υπουργός συνέδεσε τη δικαστική κίνηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας με την πίεση που –όπως είπε– δέχεται το κόμμα της από την πιθανότητα δημιουργίας πολιτικού φορέα που εκφράζει η κ. Καρυστιανού. Υποστήριξε ότι η κ. Κωνσταντοπούλου «έχει άγχος» λόγω του ανταγωνισμού και επανέφερε το ζήτημα της κοινοβουλευτικής αντιπαράθεσης για τα Τέμπη, κατηγορώντας την ότι «έπαιξε με χυδαίο τρόπο» το θέμα.

Γεωργιάδης για Καρυστιανού: Μπορεί να απειλήσει την Κωνσταντοπούλου

Αναφερόμενος ειδικά στην Μαρία Καρυστιανού, ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι «ο λόγος της είναι δεξιός» και πως απευθύνεται σε «αντισυστημικό» ακροατήριο, μιλώντας για «συγκοινωνούντα δοχεία» στο πολιτικό πεδίο. «Ο λόγος της είναι δεξιός και εκφράζει χώρο παραλογισμού» επεσήμανε και πρόσθεσε ότι το γεγονός πως –κατά τον ίδιο– χρησιμοποιεί λόγο «τύπου Κυριάκος Βελόπουλος» δεν αναιρεί, όπως είπε, ότι μπορεί να απειλήσει εκλογικά την Ζωή Κωνσταντοπούλου.

Τι είπε για τη συνταγματική αναθεώρηση και ΠΑΣΟΚ

Αναφερόμενος στη διαδικασία της συνταγματικής αναθεώρησης, δήλωσε μεταξύ άλλων, ότι «είμαι υπέρ της άρσης της μονιμότητας στο Δημόσιο, αλλά με κάποιες ασφαλιστικές δικλείδες» σημείωσε ο υπουργός Υγείας.

Κληθείς να σχολιάσει όσα συμβαίνουν στο ΠΑΣΟΚ, ο Άδωνις Γεωργιάδης χαρακτήρισε το εν λόγω κόμμα ως τον «μεγάλο ασθενή του πολιτικού συστήματος», προσθέτοντας ότι «το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η ΝΔ έχει μείνει μόνη της ως κυβερνητική δύναμη,. Σήμερα το ΠΑΣΟΚ του Ανδρουλάκη εκφράζει κυβερνητικές θέσεις; Όχι. Σε αρκετά θέματα, δε, κάνει πιο έξαλλη αντιπολίτευση».