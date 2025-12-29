Άδωνις Γεωργιάδης: Η Ελλάδα ασφαλώς αναγνωρίζει το διεθνές ποινικό δικαστήριο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει τη χώρα να καταστραφεί

Στην ανάρτησή του για τη Διεθνή Αμνηστία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο της Χάγης, που προκάλεσε αντιδράσεις, αναφέρθηκε ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας στην εκπομπή «Πρωινή Ζώνη» στο Action24, το πρωί της Δευτέρας (29.12.25).

Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, έκανε ανάρτηση στο X για τη συζήτηση που έχει ανοίξει αναφορικά με τις χώρες που έχουν ανακοινώσει ότι δεν θα συμμετάσχουν στην Eurovision του 2026 επειδή δεν έχει αποβληθεί το Ισραήλ με χρήστη της πλατφόρμας να τον κατηγορεί ότι αδιαφορεί για τις αποφάσεις της Διεθνούς Αμνηστίας και του Διεθνούς Ποινικού Δικαστηρίου της Χάγης. Με τον υπουργό να κάνει λόγο για «αριστεροκρατούμενα» σχήματα.

«Το tweet μου για την Eurovision ανέδειξε την αριστερή υποκρισία. Έκανα screenshot διάφορους λογαριασμούς στο διαδίκτυο που κατηγορούσαν την ελληνική κυβέρνηση για το ότι δεν έχει αποχωρήσει η Ελλάδα από τη Eurovision λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, όπως έχουν κάνει άλλες ευρωπαϊκές χώρες καταγγέλλοντας το Ισραήλ για τη γενοκτονία, τη δήθεν σε εισαγωγικά, στη Γάζα. Και είπα, δείτε πόσο υποκριτές είναι οι αριστεροί. Στην περίπτωση του Ισραήλ, κατηγορούν την ελληνική κυβέρνηση γιατί συμμετέχουμε στην Eurovision. Στην περίπτωση του δημάρχου Φλώρινας λένε η μουσική ενώνει. Και λέω εγώ, τι από τα δύο ισχύει, η μουσική ενώνει ή πρέπει να κάνουμε πολιτική ακόμα και στη μουσική; Αυτό ήταν το νόημα του tweet μου», ανέφερε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Μου λέει ένας χρήστης του X. Άλλα λέει η Διεθνής Αμνηστία και το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Εννοούσα το διεθνές ποινικό δικαστήριο της Χάγης. Στη Χάγη υπάρχουν δύο δικαστήρια, το ένα που θα προσφύγει η Ελλάδα για την Τουρκία και το άλλο είναι το διεθνές ποινικό δικαστήριο που έχει ασκήσει δίωξη και σύλληψη Νετανιάχου. Πάμε τώρα στη διεθνή αμνηστία: Είναι οργανισμός που αντιστρατεύεται τα βασικά συμφέροντα των ευρωπαϊκών λαών. Ξέρετε ότι υπάρχουν εννιά πρωθυπουργοί που έχουν ζητήσει παρέμβαση στη νομολογία του διεθνούς δικαστηρίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων για τη μεταναστευτική πολιτική; Εγώ συντάσσομαι με τις ευρωπαϊκές δυνάμεις που ζητούν να ξαναδούμε ότι τα pushbacks είναι παράνομα», τόνισε.

«Δεν μπορεί να ξεκινά μια βάρκα από τη Λιβύη με 400 άτομα και να φτάνει ανενόχλητη. Γιατί η μια θα γίνουν εκατοντάδες. Δεν είπα να τους σκοτώσουμε, να τους σπρώξουμε. Η ιδέα αυτή όταν απαγορεύτηκε ήταν άλλη συνθήκη, τώρα αυτή δεν υπάρχει. Αν έρθει 1 δισ. κατατρεγμένοι από την Αφρική, αντέχει η Ευρώπη; Έχουμε έρθει σε ένα υπαρξιακό σημείο των ευρωπαϊκών λαών και του ευρωπαϊκού πολιτισμού και αυτά πρέπει να τα ξαναδούμε», επισήμανε ο Άδωνις Γεωργιάδης.

«Η Ελλάδα ασφαλώς αναγνωρίζει το διεθνές δίκαιο και το διεθνές ποινικό δικαστήριο αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα αφήσει τη χώρα να καταστραφεί. Η σωτηρία του λαού είναι ο υπέρτατος νόμος, έγραφαν οι Ρωμαίοι» πρόσθεσε ο υπουργός Υγείας.

Παράλληλα, τάχθηκε στο πλευρό του δημάρχου Φλώρινας που διέκοψε συναυλία του συγκροτήματος Banda Entopica για σλαβικά τραγούδια, σχολιάζοντας πως «η περιοχή είναι πολύ ευαίσθητη, ο δήμαρχος ούτε ακροδεξιός είναι ούτε φανατικός».

Ερωτηθείς, δε, για τους αγρότες σημείωσε ότι «χάνουν το δίκιο τους γιατί αντικειμενικά η κυβέρνηση ικανοποίησε αυτά που μπορούν να ικανοποιηθούν. Είναι σοβαρό αίτημα αγροτικό για να διπλασιαστεί η αγροτική σύνταξη; Είναι σοβαρά πράγματα αυτά; Να ζητάμε πράγματα που στέκουν

Τέλος, τάχθηκε στο πλευρό του προέδρου της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, που προανήγγειλε κόφτη στη live μετάδοση των εξεταστικών επιτροπών λέγοντας «η προσπάθεια ορισμένων να κάνουν φασαρία ενώ τους γράφει η κάμερα για να αυξάνουν τα likes, πρέπει να σταματήσει. από τη στιγμή που η εξεταστική έχει παραπέσει στο να γίνει εργαλείο φασαρίας πρέπει να το ξαναδούμε».