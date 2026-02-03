Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου αλληλομηνύονται: Ο χαρακτηρισμός «κότα» και η τραγωδία στη Βιολάντα

Για ακόμη μια φορά Άδωνις Γεωργιάδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου διασταύρωσαν τα ξίφη τους, μετά και τις δηλώσεις της Προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας περί συγκάλυψης στην έκρηξη στο εργοστάσιο της Βιολάντα.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης, μιλώντας σήμερα (3.2.26) στην τηλεόραση του ΑΝΤ1, σημείωσε πως θα κινηθεί νομικά καταθέτοντας μήνυση σε βάρος της: «Θα της κάνω μήνυση για όσα είπε ότι είχα δόλο να συγκαλύψω τη Βιολάντα. Δεν είχα καμία αρμοδιότητα επί των ελέγχων του εργοστασίου άρα δεν μπορώ να έχω δόλο. Όσα είπε είναι ακραία συκοφαντικά και μηνύσιμα, θα της γίνει εξώδικο. Θα ανακαλέσει αλλιώς θα έρθει στο δικαστήριο. Και αυτά δεν είναι πράγματα που ελέχθησαν στη Βουλή και να χρήζουν ασυλίας αλλά στην τηλεόραση».

Τόνισε πως «νέα Τέμπη και νέα προπαγάνδα σε ένα σοβαρό δυστύχημα δεν θα το επιτρέψουμε και ειδικά εγώ. Όλη η τοξικότητα θα της επιστραφεί».

Σχετικά με την κόντρα που ξέσπασε για μήνυση που υπέβαλε σε βάρος του η Ζωή Κωνσταντοπούλου, ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε: «Τζάμπα έτρεχε στα τμήματα για τη μήνυση 10 λεπτά πριν το τρίμηνο, γιατί η μήνυση θα γίνει από μένα σήμερα».

Τα σχόλια της Ζωής Κωνσταντοπούλου

Το βράδυ της Δευτέρας η Ζωή Κωνσταντοπούλου εξαπέλυσε νέα επίθεση κατά του Άδωνι Γεωργιάδη. Αφορμή για τις επιθέσεις αποτέλεσε η τοποθέτηση του υπουργού Υγείας σχετικά με τη μήνυση που η ίδια υπέβαλε σε βάρος του. Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σημείωσε ότι η αντίδραση του κ. Γεωργιάδη ήρθε καθυστερημένα, χαρακτηρίζοντάς τον «κότα». Παράλληλα υπογράμμισε ότι πρόσωπα με φασιστική συμπεριφορά και ακραίο σεξισμό θα κριθούν δικαστικά, «όταν δεν αντιλαμβάνονται διαφορετικά τον δημόσιο διάλογο».

Ο ίδιος ο υπουργός Υγείας απάντησε μέσω ανάρτησης στο Χ το πρωί της Τρίτης, αναφερόμενος σε παρόμοιες επιθέσεις από την Αριστερά στο παρελθόν, προσθέτοντας ότι «τα υπόλοιπα στα δικαστήρια».