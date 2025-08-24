Πολιτική

Άδωνις Γεωργιάδης: Πού θα κατευθυνθούν τα 1,5 δισ. € του «Ελλάδα 2.0» για την Υγεία – «Δεν υποσχόμαστε, υλοποιούμε»

Με έργα συνολικού κόστους 1,5 δισ. ευρώ εντάσσεται το υπουργείο Υγείας στο πρόγραμμα «Ελλάδα 2.0»
Ο Άδωνις Γεωργιάδης
Ο Άδωνις Γεωργιάδης / ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ /EUROKINISSI

Ο υπουργός υγείας Άδωνις Γεωργιάδης παρουσίασε μέσα από ανάρτησή του στο Χ την αναλυτική κατανομή των κονδυλίων για το Υπουργείο Υγείας, τονίζοντας ότι «δεν υποσχόμαστε, υλοποιούμε».

Αναλυτικότερα, ο Άδωνις Γεωργιάδης έγραψε ότι η κατανομή των κονδυλίων για το Υπουργείο Υγείας θα χρηματοδοτήσει στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελλάδα 2.0», συνολικού κόστους περίπου 1,5 δισ. ευρώ.

Η ανάρτηση του υπουργού συνοδεύτηκε από επίσημο πίνακα του υπουργείου Υγείας, στον οποίο αποτυπώνεται αναλυτικά η κατανομή των κονδυλίων ανά κατηγορία έργων.

 

Το μεγαλύτερο ποσοστό, περίπου 24,3%, αφορά την πρόληψη και τις προληπτικές εξετάσεις, ενώ 21% κατευθύνεται σε νέες υποδομές και νοσοκομεία.

Σημαντικό κονδύλι, που αγγίζει το 19,4%, θα επενδυθεί σε οργανωτικές μεταρρυθμίσεις και τεχνική βοήθεια, με την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας να απορροφά το 18,1%.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός ενισχύεται με 12,7%, ενώ μικρότερα αλλά κρίσιμα ποσά αφορούν την ψυχική υγεία (2,3%) και την εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού (1%).

Πολιτική
