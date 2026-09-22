Συγχαρητήρια επιστολή Τσίπρα στην Ελίφ Εράλπ για τη νίκη του Die Linke στο Βερολίνο: «Υπάρχει και άλλος δρόμος απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς»

Ως ένα πολιτικό μήνυμα που ξεπερνά τα σύνορα της Γερμανίας αντιμετωπίζει ο Αλέξης Τσίπρας τη νίκη του Die Linke στις εκλογές του Βερολίνου, με τον πρόεδρο της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) να συγχαίρει την Ελίφ Εράλπ και να συνδέει το αποτέλεσμα με τη συζήτηση που διεξάγεται σε ολόκληρη την Ευρώπη για την άνοδο της Ακροδεξιάς και την απάντηση των προοδευτικών δυνάμεων.

Με επιστολή του προς την Ελίφ Εράλπ, ο Αλέξης Τσίπρας χαρακτηρίζει την εκλογική επικράτηση του Die Linke απόδειξη, κατά τη δική του πολιτική ανάγνωση, ότι υπάρχει «άλλος δρόμος» απέναντι στην ενίσχυση της Ακροδεξιάς, επαναφέροντας παράλληλα στο προσκήνιο τη θέση της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης (ΕΛΑΣ) για διάλογο και συνεργασία μεταξύ των διαφορετικών ρευμάτων του προοδευτικού χώρου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

«Είναι μήνυμα για όλη την Ευρώπη ότι υπάρχει και άλλος δρόμος απέναντι στην άνοδο της Ακροδεξιάς», επισημαίνει χαρακτηριστικά ο πρώην πρωθυπουργός στη συγχαρητήρια επιστολή του.

Το μήνυμα από την Αμαλίας

Πίσω από τα συγχαρητήρια προς την Ελίφ Εράλπ, η πλευρά Τσίπρα επιχειρεί να διαβάσει το αποτέλεσμα του Βερολίνου μέσα από ένα ευρύτερο ευρωπαϊκό πρίσμα.

Ο πρόεδρος της ΕΛΑΣ συνδέει την επιτυχία του γερμανικού κόμματος με τη συζήτηση για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων και τάσσεται υπέρ της συνεννόησής τους για την αντιμετώπιση, όπως αναφέρει, «της Ακροδεξιάς και των νεοφιλελεύθερων πολιτικών που την ισχυροποιούν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Πρόκειται για μια αναφορά με σαφή πολιτική προέκταση και στο εσωτερικό, καθώς η Αμαλίας έχει επενδύσει στη λογική της σύγκλισης διαφορετικών πολιτικών παραδόσεων: της ριζοσπαστικής και ανανεωτικής Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της πολιτικής οικολογίας.

Ο Αλέξης Τσίπρας έχει περιγράψει αυτή τη συζήτηση ως ευρωπαϊκή και όχι αποκλειστικά ελληνική υπόθεση, επιχειρώντας να εντάξει τις διεργασίες στον προοδευτικό χώρο στην ευρύτερη αναδιάταξη του πολιτικού χάρτη της Ευρώπης.

Γιατί κοιτούν το Βερολίνο

Η αφετηρία αυτής της ανάγνωσης βρίσκεται στο ίδιο το εκλογικό αποτέλεσμα. Το Die Linke αναδείχθηκε πρώτη πολιτική δύναμη στο Βερολίνο, καταγράφοντας το καλύτερο αποτέλεσμα στην ιστορία του στην πόλη και αφήνοντας πίσω του τη CDU. Η Ελίφ Εράλπ είχε οικοδομήσει μεγάλο μέρος της προεκλογικής εκστρατείας της γύρω από τη στεγαστική κρίση και το αυξανόμενο κόστος ζωής, με κεντρική θέση την αυστηρότερη παρέμβαση στην αγορά κατοικίας.

Η επίδοση του Die Linke αποκτά μεγαλύτερη σημασία αν τοποθετηθεί δίπλα στις ευρύτερες γερμανικές πολιτικές εξελίξεις. Στις περιφερειακές αναμετρήσεις του ίδιου Σαββατοκύριακου, η AfD κατέγραψε ισχυρή επίδοση και επικράτησε στο Μεκλεμβούργο-Δυτική Πομερανία, ενώ στο Βερολίνο ενίσχυσε επίσης τις δυνάμεις της.

Για την πλευρά Τσίπρα, ακριβώς αυτή η διπλή κίνηση έχει πολιτικό ενδιαφέρον: η κοινωνική δυσαρέσκεια δεν διοχετεύθηκε αποκλειστικά προς τα δεξιά, αλλά στο Βερολίνο εκφράστηκε ισχυρά και προς τα αριστερά.

Αυτό είναι και το στοιχείο πάνω στο οποίο πατά το μήνυμα της επιστολής. Κατά την πολιτική ανάγνωση του Αλέξη Τσίπρα, η ενίσχυση της Ακροδεξιάς δεν αποτελεί αναπόφευκτη κατάληξη για τις ευρωπαϊκές κοινωνίες, εφόσον απέναντί της διαμορφωθεί μια διαφορετική κοινωνική και πολιτική πρόταση.

Το βλέμμα στις προοδευτικές συνεργασίες

Η αναφορά στη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων δεν περνά απαρατήρητη ούτε στην ελληνική πολιτική σκηνή.

Η Αμαλίας έχει καταστήσει σαφές ότι βλέπει χώρο για συνεννόηση ανάμεσα στις διαφορετικές εκφράσεις της Αριστεράς, της σοσιαλδημοκρατίας και της οικολογίας, χωρίς να περιορίζει τη συγκεκριμένη στρατηγική αποκλειστικά στις εγχώριες κομματικές ισορροπίες.

Υπό αυτό το πρίσμα, η επιστολή στην Ελίφ Εράλπ λειτουργεί και ως αφορμή για την επανάληψη μιας κεντρικής πολιτικής θέσης του Αλέξη Τσίπρα: ότι η απάντηση στην άνοδο της Ακροδεξιάς πρέπει να αναζητηθεί σε μια ευρύτερη προοδευτική συνεννόηση με σαφές κοινωνικό περιεχόμενο.

Το Βερολίνο, για την Αμαλίας, προσφέρει πλέον ένα παράδειγμα πάνω στο οποίο μπορεί να στηριχθεί αυτή η επιχειρηματολογία. Και η φράση του Αλέξη Τσίπρα συμπυκνώνει το μήνυμα που θέλει να εκπέμψει: «Υπάρχει και άλλος δρόμος».