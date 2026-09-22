Ο Δένδιας «κλείδωσε» τον αμυντικό άξονα με Αίγυπτο και Κύπρο στην Ανατολική Μεσόγειο: Το κοινό ανακοινωθέν – απάντηση στην Τουρκία για τη συμφωνία της Μέκκας

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Τουρκία επιχειρεί να διευρύνει το περιφερειακό της αποτύπωμα, ο Νίκος Δένδιας επιστρέφει από το Κάιρο με μια κοινή δήλωση που ενισχύει περαιτέρω τον αμυντικό άξονα Ελλάδας – Αιγύπτου – Κύπρου. Η τριμερής συνάντηση των υπουργών Άμυνας αποκτά ιδιαίτερη γεωπολιτική σημασία, καθώς οι τρεις χώρες συμφωνούν στην ενίσχυση του συντονισμού και της επιχειρησιακής τους συνεργασίας απέναντι στις προκλήσεις ασφαλείας στην Ανατολική Μεσόγειο και στην ευρύτερη περιοχή.

Ο Νίκος Δένδιας έστειλε ταυτόχρονα σαφές μήνυμα ότι η στρατηγική σχέση με την Αίγυπτο έχει αυτόνομο και σταθερό χαρακτήρα, σε μια συγκυρία κατά την οποία η Τουρκία αναζητεί ισχυρότερο ρόλο στις νέες περιφερειακές ισορροπίες. «Η Αίγυπτος είναι ένας στρατηγικός και απαραίτητος σύμμαχος για την Ελλάδα και για την Κύπρο», τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας, ξεκαθαρίζοντας πάντως ότι η Αθήνα δεν αντιμετωπίζει τη συνεργασία με το Κάιρο ως συμμαχία εναντίον οποιουδήποτε άλλου κράτους.

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Το μήνυμα της τριμερούς Ελλάδας – Κύπρου – Αιγύπτου

Η επίσκεψη του υπουργού Εθνικής Άμυνας στο Κάιρο ολοκληρώθηκε την Τρίτη (22.09.2026), με τον Νίκο Δένδια να συμμετέχει στην τριμερή συνάντηση με τον υπουργό Άμυνας και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αιγύπτου, στρατηγό Ασράφ Σάλεμ Ζάχερ, και τον υπουργό Άμυνας της Κύπρου, Βασίλη Πάλμα.

Στο επίκεντρο βρέθηκε η περαιτέρω ενίσχυση της συνεργασίας των Ενόπλων Δυνάμεων των τριών κρατών, με έμφαση στις κοινές ασκήσεις, στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες, στην επιχειρησιακή διαλειτουργικότητα, στις νέες τεχνολογίες και στην αμυντική καινοτομία.

Ιδιαίτερη βαρύτητα αποκτά η αναφορά της κοινής δήλωσης -σύμφωνα με το κείμενο που δημοσιοποιήθηκε- στην ενίσχυση των πλαισίων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας, ώστε να υποστηρίζεται η συλλογική δυνατότητα «ταχείας και ενιαίας αντίδρασης» απέναντι σε μελλοντικές εξελίξεις και πηγές απειλών.

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Η διατύπωση αυτή ενισχύει το πολιτικό και επιχειρησιακό βάθος της τριμερούς συνεργασίας. Δεν ισοδυναμεί τυπικά με ρήτρα αμοιβαίας άμυνας, αποτυπώνει όμως τη βούληση Αθήνας, Καΐρου και Λευκωσίας να αυξήσουν τον μεταξύ τους συντονισμό σε περίπτωση νέων απειλών.

Η συμφωνία της Μέκκας και οι κινήσεις της Άγκυρας

Το timing έχει τη δική του σημασία. Η Τουρκία επιχειρεί παράλληλα να ενισχύσει τη συμμετοχή της σε διαφορετικά σχήματα ασφάλειας στη Μέση Ανατολή. Η Άγκυρα έχει δηλώσει έτοιμη να υποστηρίξει στρατιωτικά τη Σαουδική Αραβία στο πλαίσιο του αμυντικού συμφώνου της Μέκκας, το οποίο προβλέπει ότι επίθεση εναντίον ενός συμμετέχοντος αντιμετωπίζεται ως επίθεση εναντίον όλων.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας, Αιγύπτου και Κύπρου λειτουργεί ως παράγοντας σταθεροποίησης μιας ήδη διαμορφωμένης σχέσης στην Ανατολική Μεσόγειο, χωρίς η ελληνική πλευρά να την περιγράφει ως αντιτουρκικό μέτωπο.

Ο ίδιος ο Νίκος Δένδιας φρόντισε, άλλωστε, να χαράξει αυτή τη γραμμή με σαφήνεια.

«Εμείς οι Έλληνες, τις καλές μας σχέσεις με την Αίγυπτο δεν τις συναρτάμε από τις σχέσεις με οποιοδήποτε άλλο κράτος, ούτε θεωρούμε τις σχέσεις μας με την Αίγυπτο ως στρεφόμενες κατά οιουδήποτε άλλου κράτους», υπογράμμισε.

«Το κοινό ανακοινωθέν τα λέει όλα»

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας εμφανίστηκε ιδιαίτερα ικανοποιημένος από το αποτέλεσμα της συνάντησης, παραπέμποντας στο ίδιο το κείμενο που υπέγραψαν οι τρεις πλευρές.

«Είναι ακόμα ένα βήμα στην εμβάθυνση των ελληνοαιγυπτιακοκυπριακών σχέσεων», ανέφερε, συνδέοντας τη συνάντηση των υπουργών Άμυνας με την πρόσφατη τριμερή Σύνοδο Κορυφής στο Ελ Αλαμέιν.

Και όταν κλήθηκε να αποτιμήσει το περιεχόμενο της συμφωνίας, επέλεξε μια λιτή αλλά χαρακτηριστική διατύπωση: «Το εξαιρετικά σαφές και εκτεταμένο κοινό ανακοινωθέν τα λέει όλα».

Η τριμερής συνεργασία έχει ήδη αποκτήσει βάθος ετών. Ο μηχανισμός Ελλάδας – Αιγύπτου – Κύπρου ξεκίνησε το 2014 και στην πρόσφατη Σύνοδο Κορυφής στο Ελ Αλαμέιν οι τρεις πλευρές επανέλαβαν τη δέσμευσή τους για περαιτέρω ανάπτυξή του, με άξονες την ασφάλεια, τη σταθερότητα και τον σεβασμό του Διεθνούς Δικαίου.

Η συνάντηση με τον Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι

Πριν από την τριμερή, ο Νίκος Δένδιας έγινε δεκτός στο προεδρικό μέγαρο Αλ Ιτιχαντίγια από τον πρόεδρο της Αιγύπτου, Αμπντέλ Φατάχ αλ Σίσι, στον οποίο μετέφερε τους χαιρετισμούς του Κυριάκου Μητσοτάκη.

Ο υπουργός παρουσίασε στον Αιγύπτιο πρόεδρο την ελληνική προσέγγιση για τις εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο, καθώς και τη μεταρρύθμιση των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων και τις προοπτικές περαιτέρω εμβάθυνσης των διμερών αμυντικών σχέσεων.

Στη συζήτηση επανήλθε αναπόφευκτα και η στρατηγική βάση πάνω στην οποία Αθήνα και Κάιρο έχουν οικοδομήσει τη σχέση τους: το Διεθνές Δίκαιο και ειδικότερα το Δίκαιο της Θάλασσας.

Ο Νίκος Δένδιας υπενθύμισε σε αυτό το πλαίσιο τη συμφωνία Ελλάδας – Αιγύπτου για τη μερική οριοθέτηση ΑΟΖ, την οποία είχε υπογράψει το 2020 ως υπουργός Εξωτερικών με τον τότε Αιγύπτιο ομόλογό του Σάμεχ Σούκρι.

Πρόκειται για μια γραμμή που είχε επαναβεβαιωθεί και στο Ελ Αλαμέιν, όπου Ελλάδα, Αίγυπτος και Κύπρος υπογράμμισαν τη σημασία του Διεθνούς Δικαίου και του Δικαίου της Θάλασσας, παρουσιάζοντας την τριμερή συνεργασία ως «πυλώνα ασφάλειας» και όχι ως σχήμα που στρέφεται εναντίον άλλης χώρας.

«Μία πολύ επιτυχημένη συνάντηση λοιπόν, ένα ακόμα βήμα στις ελληνοαιγυπτιακές σχέσεις», ήταν η καταληκτική αποτίμηση του Νίκου Δένδια.