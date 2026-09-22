Η Γιαννακοπούλου «αδειάζει» τον Φαραντούρη για τη Σδούκου: «Η φράση “χαριεντίζεσαι με υπουργούς” έχει υπονοούμενα»

Νέα διάσταση στην αντιπαράθεση που ξέσπασε ανάμεσα στον Νικόλα Φαραντούρη και την Αλεξάνδρα Σδούκου δίνει η Νάντια Γιαννακοπούλου, παίρνοντας σαφείς αποστάσεις από τη διατύπωση του ευρωβουλευτή περί «χαριεντισμάτων» σε υπουργικά γραφεία. Η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να τοποθετηθεί «όχι ως πολιτικός, αλλά ως γυναίκα», επισημαίνοντας ότι η επίμαχη φράση εμπεριέχει υπονοούμενα και ότι τέτοιες αναφορές απαιτούν «πολύ μεγάλη προσοχή».

Η Νάντια Γιαννακοπούλου παρενέβη έτσι ευθέως στη σύγκρουση που έχει ανοίξει ο Νικόλας Φαραντούρης με την Αλεξάνδρα Σδούκου, την ώρα που το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται αντιμέτωπο με τις έντονες αντιδράσεις της ΝΔ και το αίτημα για αποπομπή του ευρωβουλευτή. «Δεν μπορείς να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες “χαριεντίζεσαι με υπουργούς”», τόνισε η βουλευτής, προσθέτοντας με νόημα: «Προφανώς έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα».

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«Χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή»

Μιλώντας το πρωί της Τρίτης (22.09.2026) στον ΑΝΤ1, η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Νάντια Γιαννακοπούλου θέλησε να διαχωρίσει την πολιτική αντιπαράθεση από τον τρόπο με τον οποίο αυτή διεξάγεται.

«Θα σας απαντήσω όχι ως πολιτικός, αλλά ως γυναίκα», ανέφερε, προτού σταθεί στην επίμαχη φράση που χρησιμοποίησε ο Νικόλας Φαραντούρης κατά την τηλεοπτική σύγκρουσή του με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ.

«Δεν μπορείς να απευθύνεσαι σε μια γυναίκα και να της λες “χαριεντίζεσαι με υπουργούς”. Προφανώς έχει υπονοούμενα, τα οποία όλες οι γυναίκες υφιστάμεθα. Άρα χρειάζεται πολύ μεγάλη προσοχή», σημείωσε χαρακτηριστικά.

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Η τοποθέτηση της βουλευτή αποκτά ιδιαίτερη πολιτική βαρύτητα καθώς έρχεται από το εσωτερικό του ίδιου κόμματος, λίγες ώρες μετά την προσπάθεια του Νικόλα Φαραντούρη να αποκρούσει τις κατηγορίες περί σεξισμού και να παρουσιάσει τη δική του εκδοχή για το επεισόδιο.

Φαραντούρης: «Προεκλήθην με τελείως αδόκιμο και απρόκλητο τρόπο»

Ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, μιλώντας την Τρίτη (22.09.2026) στον Αθήνα 9.84, επέμεινε ότι δεν είχε πρόθεση να μεταφέρει την αντιπαράθεση σε προσωπικό επίπεδο.

«Δεν έχω προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν, ακόμη κι αν έχω σφοδρές ιδεολογικές ή πολιτικές αντιρρήσεις. Αντιπαρατίθεμαι πάντα πολιτικά και όχι προσωπικά. Προεκλήθην με έναν τελείως αδόκιμο και απρόκλητο τρόπο», ανέφερε.

Κατά τη δική του εκδοχή, η ένταση ξεκίνησε όταν η Αλεξάνδρα Σδούκου υποστήριξε ότι ο ίδιος «χαριεντιζόταν» με τη Μαρία Καρυστιανού.

«Η κ. Σδούκου είπε ότι χαριεντιζόμουν με την τότε πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, την κ. Καρυστιανού, αυτή τη χαροκαμένη μάνα με την οποία είχα διοργανώσει μια θεσμική εκδήλωση για το άρθρο 86», είπε.

Ο Νικόλας Φαραντούρης υποστήριξε ότι απάντησε χρησιμοποιώντας τον ίδιο όρο: «Είπα ότι “άλλοι χαριεντίζονταν και εν μέσω αυτού, κ. Σδούκου, σας γνωρίσαμε το 2009 σε γραφεία υπουργών”. Εκείνη εξεμάνη».

«Στην προσβολή δεν μπορείς να σιωπάς»

Ο ευρωβουλευτής απέρριψε κατηγορηματικά την αιτίαση περί σεξισμού, επιμένοντας ότι η αναφορά του είχε πολιτικό περιεχόμενο.

«Οι κοκορομαχίες δεν ενδιαφέρουν τους πολίτες. Ωστόσο, στην προσβολή δεν μπορείς να σιωπάς», είπε, για να προσθέσει: «Αν η προσβολή ήταν ο όρος “χαριεντίζομαι”, πρώτα προήλθε από την κ. Σδούκου».

«Μακριά από εμάς ο σεξισμός», τόνισε και αμφισβήτησε τη λογική σύμφωνα με την οποία, όπως υποστήριξε, η ίδια λέξη μπορεί να αξιολογείται διαφορετικά ανάλογα με το αν χρησιμοποιείται από άνδρα ή γυναίκα.

«Όταν επιστρέφεις το νόμισμα σε κάποιον που σε έχει πληρώσει με αυτό το νόμισμα, να θεωρείται υποτιμητικό ή απαξιωτικό, αλλά όταν πληρώνει με το ίδιο νόμισμα ο ίδιος, να μην είναι», σημείωσε.

Ο ίδιος επιχείρησε πάντως να κλείσει τη συζήτηση, δηλώνοντας: «Νομίζω ότι το θέμα είναι λήξαν. Πάντως, εγώ αντιπαρατίθεμαι πάντα πολιτικά».

Η σύγκρουση με τη Σδούκου

Το επεισόδιο είχε ξεσπάσει τη Δευτέρα (21.09.2026), κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής συζήτησης στο OPEN για τη λειτουργία των ελεγκτικών μηχανισμών.

Μέσα στην ένταση, ο Νικόλας Φαραντούρης είπε στην Αλεξάνδρα Σδούκου ότι «χαριεντιζόσασταν σε υπουργούς», με την εκπρόσωπο Τύπου της ΝΔ να χαρακτηρίζει τη φράση «υποτιμητική και σεξιστική» και να ζητά από τον Νίκο Ανδρουλάκη την αποπομπή του ευρωβουλευτή από το ΠΑΣΟΚ.

Ο Φαραντούρης αντέτεινε ότι είχε προηγηθεί αντίστοιχη αναφορά της Σδούκου για τον ίδιο και τη Μαρία Καρυστιανού. Η εκπρόσωπος Τύπου της ΝΔ επανήλθε στη συνέχεια δημοσιοποιώντας την απόδειξη εγγραφής της στη Νέα Δημοκρατία από το 1997, απαντώντας στην αναφορά του ευρωβουλευτή για την πολιτική και επαγγελματική διαδρομή της.

Στη σύγκρουση παρενέβη και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας για «κόκκινες γραμμές» στον δημόσιο διάλογο και καλώντας τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να αντιδράσει.