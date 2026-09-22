Μητσοτάκης για τεχνητή νοημοσύνη: «Η καθοριστική μάχη για τη ρύθμισή της θα δοθεί στις ΗΠΑ»

Τον κίνδυνο να μεγαλώσει το χάσμα ανάμεσα στην ταχύτητα με την οποία εξελίσσεται η τεχνητή νοημοσύνη και στην ικανότητα των κυβερνήσεων να την κατανοήσουν και να τη ρυθμίσουν έθεσε στο επίκεντρο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, στη συζήτηση που είχε στο Σαν Φρανσίσκο με Έλληνες και ελληνικής καταγωγής ιδρυτές εταιρειών υψηλής τεχνολογίας.

«Αν διευρύνεται διαρκώς το χάσμα μεταξύ όσων πραγματικά συμβαίνουν σε αυτές τις εξαιρετικά προηγμένες τεχνολογίες και του βαθμού στον οποίο οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής τα αντιλαμβάνονται, τότε μπορεί να προκύψουν πολλά προβλήματα», προειδοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μιλώντας στην εκδήλωση της Endeavor Greece «The Future of AI Elsewhere».

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Ο πρωθυπουργός υποστήριξε ότι η καθοριστική μάχη για το μέλλον και τη ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης δεν θα δοθεί τελικά στην Ευρώπη αλλά στις ΗΠΑ. Η παραδοχή του για την ευρωπαϊκή υστέρηση ήταν ευθεία: «Είμαστε αποδέκτες τεχνολογιών που αναπτύσσονται αλλού, δυστυχώς», ανέφερε, εκτιμώντας ότι το κρίσιμο ρυθμιστικό πλαίσιο θα διαμορφωθεί στις ΗΠΑ.

Στη συζήτηση συμμετείχαν οι Αναστάσιος Αγγελόπουλος, συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Arena, Αναστάσης Γερμανίδης, συνιδρυτής και συνδιευθύνων σύμβουλος της Runway, Νίκη Γουλιμή, συνιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Tunic Pay, και Σπύρος Ξάνθος, ιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της Resolve AI. Τον συντονισμό είχε ο Ανδρέας Σταυρόπουλος, Partner στη Threshold Ventures και αντιπρόεδρος της Endeavor Greece. Pasted markdown

Ο φόβος της υπερρύθμισης

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης περιέγραψε ένα δύσκολο τρίγωνο για τις κυβερνήσεις: να μην αφήσουν ανεξέλεγκτη την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, να μην επιτρέψουν στις ίδιες τις μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες να γράψουν τους κανόνες και, ταυτόχρονα, να μην οδηγηθούν από τον φόβο σε υπερβολική ρύθμιση.

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«Ενδέχεται είτε να θεωρήσουμε ότι ένα ζήτημα είναι υπερβολικά σύνθετο και να επιλέξουμε να μην το αγγίξουμε καθόλου είτε να εμπλακούν οι μεγάλες εταιρείες, οι οποίες ουσιαστικά θα συντάξουν το ρυθμιστικό πλαίσιο για λογαριασμό όλων», σημείωσε.

Υπάρχει, όμως, και η αντίθετη παγίδα: «Από φόβο μήπως συμβεί κάτι καταστροφικό […] να πατήσουμε το φρένο υπερβολικά απότομα».

Ο ίδιος παραδέχθηκε ότι δεν διαθέτει μια έτοιμη συνταγή. «Έχω κάποια απάντηση, μια σαφή απάντηση; Όχι», είπε, θέτοντας όμως ως έναν από τους τομείς στους οποίους η Ελλάδα μπορεί να κινηθεί την Υγεία και ειδικότερα την αξιοποίηση δεδομένων με τρόπο που να προστατεύει την ιδιωτικότητα και ταυτόχρονα να προσθέτει αξία στο σύστημα υγείας.

«Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης θα διαμορφωθεί στις ΗΠΑ»

Η πιο αιχμηρή παρατήρηση του Κυριάκου Μητσοτάκη αφορούσε, πάντως, τη θέση της Ευρώπης στον παγκόσμιο τεχνολογικό ανταγωνισμό.

Ο πρωθυπουργός αντιπαρέβαλε το αμερικανικό μοντέλο με εκείνο της Κίνας, όπου, όπως είπε, υπάρχει ήδη υψηλός βαθμός κρατικού ελέγχου επί των τεχνολογικών εταιρειών.

Για την Ευρώπη η διαπίστωσή του ήταν περισσότερο δυσάρεστη: «Το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης και του ρυθμιστικού πλαισίου δεν θα διαμορφωθεί τόσο στην Ευρώπη».

Και πρόσθεσε: «Ως έναν βαθμό, είμαστε αποδέκτες τεχνολογιών που αναπτύσσονται αλλού, δυστυχώς. Θα διαμορφωθεί εδώ, στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Το κάλεσμα στους Έλληνες founders

Η συζήτηση δεν περιορίστηκε στους κανόνες για την AI. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης απηύθυνε ουσιαστικά προσκλητήριο προς τους Έλληνες επιχειρηματίες της αμερικανικής τεχνολογικής σκηνής να αποκτήσουν παρουσία στην Ελλάδα και, κυρίως, να λειτουργήσουν ως μέντορες για τη νέα γενιά επιχειρηματιών.

«Για όσους από εσάς δεν έχετε παρουσία στην Ελλάδα, έχει απήχηση σε εσάς η προοπτική να επιστρέψετε στη χώρα και να πραγματοποιήσετε εκεί μέρος των δραστηριοτήτων σας;», ήταν το ερώτημα που έθεσε.

Παράλληλα τους προέτρεψε να διαθέσουν μέρος του χρόνου τους για να στηρίξουν νέους founders στην Ελλάδα, είτε μέσω της Endeavor είτε ατομικά.

«Τίποτα δεν εμπνέει περισσότερο από ένα καλό παράδειγμα», είπε, ζητώντας μάλιστα να μη μεταφέρεται στους νέους μόνο η λαμπερή πλευρά της επιχειρηματικότητας αλλά και «οι δυσκολίες, οι αποτυχίες, η προσπάθεια και οι απογοητεύσεις».

Το παράδειγμα της Pfizer στη Θεσσαλονίκη

Ως παράδειγμα των δυνατοτήτων που βλέπει η κυβέρνηση στην προσέλκυση τεχνολογικών επενδύσεων, ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε το κέντρο της Pfizer στη Θεσσαλονίκη.

Θύμισε ότι ο Άλμπερτ Μπουρλά είχε αρχικά παρουσιάσει στο διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας σχέδιο για τη δημιουργία ενός μεγάλου κέντρου τεχνητής νοημοσύνης και ανάλυσης δεδομένων, το οποίο θα ξεκινούσε με 200 εργαζομένους.

«Σήμερα απασχολεί περισσότερα από 1.500 άτομα στη Θεσσαλονίκη», σημείωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αποδίδοντας την ανάπτυξή του στην πρόσβαση σε υψηλού επιπέδου ανθρώπινο δυναμικό.

Brain gain: «Χρειάζεται μια καλή θέση εργασίας»

Μεγάλο μέρος της συζήτησης αφιερώθηκε και στο brain gain. Ο πρωθυπουργός αναφέρθηκε στις εκδηλώσεις επαγγελματικών ευκαιριών που διοργανώνει η κυβέρνηση στο εξωτερικό, με ελληνικές επιχειρήσεις να αναζητούν εργαζομένους τόσο από την ελληνική διασπορά όσο και από άλλες χώρες.

Κατά τον ίδιο, η Ελλάδα διαθέτει δύο σημαντικές δεξαμενές: το ανθρώπινο δυναμικό που βρίσκεται εντός των συνόρων και την ισχυρή ελληνική κοινότητα του εξωτερικού.

Το ζητούμενο είναι να δημιουργηθεί η γέφυρα μεταξύ τους.

«Αν κάποιος έχει ζήσει επί πολλά χρόνια στο εξωτερικό και επιθυμεί να επιστρέψει στην Ελλάδα, χρειάζεται, κατά τη γνώμη μου, δύο πράγματα. Πρώτον, μια καλή θέση εργασίας», είπε.

Το δεύτερο, όπως πρόσθεσε, είναι να πιστεύει ότι «η χώρα κινείται προς τη σωστή κατεύθυνση», καθώς η επιστροφή δεν αποτελεί απλώς επαγγελματική απόφαση αλλά επιλογή ζωής για τον ίδιο και την οικογένειά του.

Τεχνολογικές επιχειρήσεις: Το ευρωπαϊκό μειονέκτημα

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έβαλε στο τραπέζι και ένα ακόμη πρόβλημα: την αδυναμία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μετατρέψει την ενιαία αγορά της σε πραγματικά ενιαίο πεδίο δραστηριοποίησης για τις τεχνολογικές επιχειρήσεις.

«Η αγορά μας είναι μεγάλη, αριθμεί περίπου 450 εκατομμύρια καταναλωτές», σημείωσε. Ωστόσο, όπως είπε, μια εταιρεία που θέλει να αναπτυχθεί σε ολόκληρη την Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιμέτωπη με διαφορετικά κανονιστικά καθεστώτα.

Για τον λόγο αυτό τάχθηκε υπέρ του λεγόμενου «28ου καθεστώτος», μιας κοινής ευρωπαϊκής εταιρικής ταυτότητας που θα επέτρεπε σε μια επιχείρηση να ιδρύεται, για παράδειγμα, στην Ελλάδα και να δραστηριοποιείται ευκολότερα σε ολόκληρη την ΕΕ.

«Ως Ευρωπαίος, θα έθετα αυτό το ζήτημα στην κορυφή των προτεραιοτήτων μου», τόνισε

Και μια απευθείας πτήση Αθήνα – Σαν Φρανσίσκο

Η συζήτηση έκλεισε και με ένα πιο πρακτικό αίτημα των Ελλήνων επιχειρηματιών: να δημιουργηθεί απευθείας αεροπορική σύνδεση ανάμεσα στην Ελλάδα και το Σαν Φρανσίσκο.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης εμφανίστηκε θετικός, υπενθυμίζοντας ότι πριν από μία δεκαετία υπήρχαν ελάχιστες απευθείας πτήσεις από τις ΗΠΑ προς την Αθήνα, ενώ το φετινό καλοκαίρι, όπως είπε, έφτασαν τις 130 την εβδομάδα.

«Θα συζητήσουμε με τις μεγάλες αεροπορικές εταιρείες –ιδίως με τη United Airlines– και πιστεύω ότι υπάρχουν ισχυρά επιχειρήματα υπέρ μίας απευθείας πτήσης», ανέφερε, κλείνοντας με μία πιο προσωπική ατάκα: «Θα χαρώ, μάλιστα, να είμαι και εγώ επιβάτης».