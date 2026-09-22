«The Final Countdown»: Στην Αθήνα το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος – Οικοδεσπότης ο Κασσελάκης

Στην Αθήνα μεταφέρεται στα τέλη Οκτωβρίου το ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος (EDP), με τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη να αναλαμβάνουν τη φιλοξενία του συνεδρίου της ευρωπαϊκής πολιτικής οικογένειας στις 23 και 24 Οκτωβρίου 2026. Υπό τον τίτλο «The Final Countdown», η διοργάνωση επιχειρεί να εκπέμψει μήνυμα πολιτικής κινητοποίησης απέναντι στις πιέσεις που, σύμφωνα με τους διοργανωτές, δέχονται η δημοκρατία, οι θεμελιώδεις ελευθερίες και οι ευρωπαϊκοί θεσμοί.

Το συνέδριο του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος θα πραγματοποιηθεί στο The Ilisian Hotel, πρώην Hilton, με τη συμμετοχή αντιπροσώπων, πολιτικών ηγετών και προσκεκλημένων από ευρωπαϊκές χώρες. Οι Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη, ως οικοδεσπότες, δίνουν ιδιαίτερο συμβολισμό στην επιλογή της Αθήνας, περιγράφοντάς την ως επιστροφή στη «γενέτειρα της Δημοκρατίας» σε μια περίοδο κατά την οποία, όπως υποστηρίζουν, το δημοκρατικό κεκτημένο δεν μπορεί να θεωρείται δεδομένο.

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Γιατί «The Final Countdown»

Ο τίτλος του συνεδρίου παραπέμπει ευθέως στη γνωστή επιτυχία του σουηδικού συγκροτήματος Europe, ωστόσο οι διοργανωτές επιχειρούν να του προσδώσουν σαφές πολιτικό περιεχόμενο.

«Ο χρόνος της αδράνειας και του εφησυχασμού τελειώνει», είναι το μήνυμα που εκπέμπουν, υποστηρίζοντας ότι η Ευρώπη βρίσκεται μπροστά σε κρίσιμες αποφάσεις για τη δημοκρατία, την ελευθερία και την ικανότητά της να καθορίζει η ίδια το μέλλον της.

«Δεν πρόκειται για μια αντίστροφη μέτρηση προς το τέλος της Ευρώπης», διευκρινίζεται στο κείμενο για τη διοργάνωση. Πρόκειται, όπως αναφέρεται, για «μια αντίστροφη μέτρηση προς τη στιγμή της επιλογής»: εάν οι ευρωπαϊκές κοινωνίες θα παρακολουθούν τις εξελίξεις ή θα επιχειρήσουν να τις διαμορφώσουν.

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Στόχος της συνάντησης είναι να συζητηθούν οι κοινές πολιτικές προτεραιότητες των συμμετεχόντων και να ενισχυθούν οι δεσμοί μεταξύ των δυνάμεων που συμμετέχουν στο EDP. Στο κείμενο της διοργάνωσης διατυπώνεται παράλληλα η φιλοδοξία για ευρύτερη συνεργασία δημοκρατικών δυνάμεων πέρα από τα ευρωπαϊκά σύνορα, με αναφορά στη δημιουργία μιας «παγκόσμιας συμμαχίας για την ελευθερία και τη δημοκρατία».

«Γι’ αυτό επιλέξαμε την Αθήνα»

Ιδιαίτερο βάρος δίνεται στον συμβολισμό του τόπου διεξαγωγής. «Πριν από περισσότερα από δύο χιλιάδες χρόνια, η Αθήνα δίνει πολιτική υπόσταση σε μια επαναστατική ιδέα: ότι οι πολίτες πρέπει να έχουν φωνή στη διαμόρφωση του κοινού τους μέλλοντος», σημειώνεται.

Κατά τους διοργανωτές, η επιλογή της ελληνικής πρωτεύουσας λειτουργεί ως υπενθύμιση τόσο των ιστορικών καταβολών της δημοκρατίας όσο και της ανάγκης διαρκούς υπεράσπισής της.

«Σήμερα, η Δημοκρατία δοκιμάζεται εκ νέου, τόσο εντός όσο και εκτός Ευρώπης», αναφέρουν, κάνοντας λόγο για ενίσχυση του αυταρχισμού, συμπίεση θεμελιωδών ελευθεριών και υποχώρηση της εμπιστοσύνης στους δημοκρατικούς θεσμούς.

«Γι’ αυτό επιλέξαμε την Αθήνα», είναι η χαρακτηριστική αναφορά των διοργανωτών.

Οι Δημοκράτες σε ρόλο οικοδεσπότη

Για τους Δημοκράτες του Στέφανου Κασσελάκη, η ανάληψη της διοργάνωσης έχει και σαφή εγχώρια πολιτική διάσταση, καθώς το κόμμα επιδιώκει να αναδείξει τις ευρωπαϊκές του αναφορές και τη συμμετοχή του στην πολιτική οικογένεια του EDP.

Στο δικό τους κάλεσμα, υπό τον τίτλο «Η καρδιά της Ελλάδας κτυπά δημοκρατικά», οι Δημοκράτες σημειώνουν ότι θα βρεθούν «στο επίκεντρο αυτής της ευρωπαϊκής συνάντησης», φιλοξενώντας στην Αθήνα εκπροσώπους, πολιτικούς ηγέτες και προσκεκλημένους.

Στο ίδιο κείμενο συνδέουν την ανάγκη υπεράσπισης της δημοκρατίας και με την ελληνική πολιτική πραγματικότητα, υποστηρίζοντας ότι αυτή «απειλείται με το φάντασμα της Χρυσής Αυγής».

Κλειστή συνεδρίαση την Παρασκευή, ανοιχτή το Σάββατο

Οι εργασίες θα αρχίσουν την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου 2026, στις 15:00, με την καταστατική συνεδρίαση του Ευρωπαϊκού Δημοκρατικού Κόμματος, η οποία θα είναι κλειστή και θα απευθύνεται αποκλειστικά στους συνέδρους.

Το Σάββατο 24 Οκτωβρίου 2026, από τις 10:00, θα πραγματοποιηθεί η δημόσια συνεδρίαση, η οποία θα είναι ανοιχτή σε όσους επιθυμούν να την παρακολουθήσουν. Η διαδικασία εγγραφής αναμένεται να ανακοινωθεί το προσεχές διάστημα, μαζί με το αναλυτικό πρόγραμμα.

«Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε», αναφέρουν οι Δημοκράτες στο κάλεσμά τους, δίνοντας ραντεβού στην Αθήνα για το «The Final Countdown».