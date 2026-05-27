Άδωνις Γεωργιάδης σε Νίκο Ανδρουλάκη: Μαζί μου μπλέξατε, κάντε μου μήνυση, ήταν πολιτική κριτική

«Θα τα πούμε στα δικαστήρια, διότι η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί
Ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης / EUROKINISSI / Γιάννης Παναγόπουλος
Με ένα βίντεο ο Άδωνις Γεωργιάδης απάντησε στη μήνυση του Νίκου Ανδρούλακη για συκοφαντική διαφήμιση και εξύβριση σχετικά με το ακίνητο στο Ηράκλειο που μισθώνεται στο Δημόσιο. 

Ο Άδωνις Γεωργιάδης με ανάρτησή του σημείωσε πως: «Σήμερα έμαθα ότι μου κατέθεσε μήνυση ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ για συκοφαντική δυσφήμιση ως προς την κριτική που του άσκησα για την ενοικίαση του ακίνητου του στο Κτηματολόγιο. Στο βίντεο που ακολουθεί η απάντησή μου….κύριε Ανδρουλάκη μαζί μου μπλέξατε».

Η ανάρτησή του συνοδεύεται από βίντεο μπροστά από μία παιδική χαρά στην οποία αναφέρει: «Η χρονιά μου φέτος ξεκίνησε με μία μήνυση που μου κατέθεσε η κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου και συνεχίζεται απ’ ό,τι έμαθα σήμερα με μία μήνυση που μου κατέθεσε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ κύριος Ανδρουλάκης.

Αγαπητέ κύριε Ανδρουλάκη, πρώτον, σας ευχαριστώ. Θα ζητήσω να αρθεί η ασυλία μου, να πάμε στο δικαστήριο όπου και θα αθωωθώ, και μετά θα καταθέσω εγώ αγωγή για ηθική βλάβη για όλο αυτό που κάνετε σήμερα. Είναι αδύνατον να πιστέψω ότι θα υπάρξει ελληνικό δικαστήριο που θα καταδικάσει πολιτικό για πολιτική κριτική σε πολιτικό.

 

Και θα πρέπει τέλος να μάθετε ότι, εφόσον θέλετε να κατηγορείτε όλο τον κόσμο, θα πρέπει να είστε ανεκτικός και στις κατηγορίες και στην κριτική προς εσάς. Δεν είστε ο αλάθητος.

Αφήστε το στυλ του μόνιμα οργισμένου και αν νομίζετε ότι εμένα με φοβίζετε με τη μήνυση, αγαπητέ κύριε πρόεδρε του ΠΑΣΟΚ, κάνετε πολύ μεγάλο λάθος. Να σας πω δε, ότι κάνετε με τη σειρά όλα τα βήματα των μικρών κομμάτων. Αμφισβητείτε τις δημοσκοπήσεις, καταθέτετε μηνύσεις σε πολιτικούς αντιπάλους, δεν μιλάτε με κανέναν και είστε ο υπεύθυνος για το μεγάλο πολιτικό κενό που έχει δημιουργηθεί στην Ελλάδα και που επέτρεψε ακόμα και τη δημιουργία του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στα δικαστήρια, διότι η πολιτική κριτική στη χώρα που γέννησε τη δημοκρατία δεν πρόκειται να ποινικοποιηθεί».

