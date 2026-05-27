Πάνος Καμμένος για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα: Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ, για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται ΕΔΕΣ

Ο Πάνος Καμμένος σχολίασε με τον δικό του τρόπο την ίδρυση νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα. Ο άλλοτε υπουργός Εθνικής Άμυνας έκανε μια αινιγματική ανάρτηση στο «X» λίγες ώρες μετά τα αποκαλυπτήρια της «Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης». Αναφέρθηκε στο ακρωνύμιο του νέου πολιτικού φορέα και γύρισε πίσω τον χρόνο, τότε που ο Ελληνικός Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός (Ε.Λ.Α.Σ.) βρισκόταν σε τροχιά σύγκρουσης με τον Εθνικό Δημοκρατικό Ελληνικό Σύνδεσμο (ΕΔΕΣ).

Ο δικός του «ΕΔΕΣ» σημαίνει όπως έγραψε ο Πάνος Καμμένος «Ελληνική Δεξιά Εθνική Συμμαχία» και μένει να φανεί αν το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει στην ίδρυση νέου κόμματος και εκείνος. Υπενθυμίζεται πως τον Ιανουάριο του 2015 και ύστερα από συμφωνία με τον Πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα, το κόμμα των Ανεξαρτήτων Ελλήνων ξεκίνησε συγκυβέρνηση με τον ΣΥΡΙΖΑ.

Στις 13 Ιανουαρίου 2019 παραιτήθηκε από την θέση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας με αφορμή την ονοματοδοσία της πΓΔΜ σε Βόρεια Μακεδονία και ζήτησε την απομάκρυνση των στελεχών του κόμματός του από τα αρμόδια υπουργεία. Επιπλέον, στην συνέντευξη τύπου που ακολούθησε μετά την συνάντησή του με τον Αλέξη Τσίπρα το πρωί της ίδιας ημέρας, ο Πάνος Καμμένος δήλωσε ότι ο ίδιος και το κόμμα του δεν θα δώσουν ψήφο εμπιστοσύνης στον πρωθυπουργό για τη Συμφωνία των Πρεσπών και ότι θα διαγραφούν όσοι από τους Ανεξάρτητους Έλληνες θα ανταλλάξουν την θέση τους στο εκάστοτε υπουργείο με μια θετική ψήφο.

Διάφοροι βουλευτές του κόμματος του διαφώνησαν, ενώ άλλοι υποστήριξαν τον Πάνο Καμμένο. Στη πρώτη του τοποθέτηση σχετικά με τη «Βόρεια Μακεδονία» μετά τη παραίτηση ανέφερε ότι «Τα Σκόπια είναι 20 λεπτά δουλειά. Αν αποφασίσει μια ίλη τεθωρακισμένων να περάσει μέσα θα φτάσει στην άλλη πλευρά των Σκοπίων. Θα φτάσει στη Σερβία» είχε πει.

Κατά καιρούς ο Πάνος Καμμένος τοποθετείται για τις πολιτικές εξελίξεις. Το επόμενο διάστημα αναμένεται να ξεκαθαρίσει τις προθέσεις του. Η ανάρτησή του στο «Χ» σχολιάζεται ποικιλοτρόπως. Αναφέρεται στην ανατίναξη της γέφυρας του Γοργοποτάμου από δυνάμεις του «ΕΔΕΣ» με επικεφαλής τον Ναπολέοντα Ζέρβα, τον Νοέμβριο του 1942 και από το «χθες» φτάνει στο σήμερα και στην ανακοίνωση του νέου κόμματος από τον Αλέξη Τσίπρα.

«Όταν εμφανίζεται ΕΛΑΣ, για τον Γοργοπόταμο επιβάλλεται ΕΔΕΣ» γράφει ο Πάνος Καμμένος και από κάτω δημοσιεύει το σήμα της «Ελληνικής Δεξιάς Εθνικής Συμμαχίας» που εμπνεύστηκε.

Προ μηνών ο Πάνος Καμμένος είχε τοποθετηθεί και για το βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, με τίτλο «Ιθάκη». «Κατάλαβε ότι ο σκοπός μας ήταν κοινός για να γλιτώσουμε το αιματοκύλισμα στη χώρα» είχε αναφέρει μεταξύ άλλων.