ΠΑΣΟΚ: Παλιό και πολυδιαφημισμένο το ιδιωτικό κόμμα Τσίπρα – Άγρια κόντρα με ΝΔ για τη θητεία Στουρνάρα

Νέα αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία, αυτή τη φορά με αφορμή την ανανέωση της θητείας του κεντρικού τραπεζίτη Γιάννη Στουρνάρα, ξεκίνησε το ΠΑΣΟΚ, που έχει κάνει «σημαία» του την ορθή λειτουργία των Θεσμών, καταλογίζοντας το ακριβώς αντίθετο στην κυβέρνηση Μητσοτάκη.

Με δήλωσή του, ο Νίκος Ανδρουλάκης «απάντησε» στον πρωθυπουργό και στη Νέα Δημοκρατία και το ρητορικό του ερώτημα ποιος είναι ο συνεπής και ο θεσμικός, σημειώνοντας ότι σίγουρα δεν είναι ο ίδιος. Παρατήρησε, εξάλλου, το παράδοξο, σύμφωνα με το ΠΑΣΟΚ, να προτείνει από τη μία την καθιέρωση εξαετούς θητείας για τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στην επικείμενη συνταγματική αναθεώρηση και την ίδια στιγμή να ανανεώνει για άλλα έξι χρόνια τη θητεία του κεντρικού τραπεζίτη, που θα αγγίξει έτσι τα 18 χρόνια στην ίδια θέση, πετυχαίνοντας μία ακόμα ευρωπαϊκή εξαίρεση. «Εμείς δεν μιλάμε γενικά και αόριστα για θητείες, τις καθιερώσαμε πρώτα απ’ όλα μέσα στο ίδιο μας το κόμμα», είπε, αναφερόμενος σε μία νέα διάταξη στο καταστατικό του κόμματος, που πέρασε στο τελευταίο συνέδριο και ήδη έχει προκαλέσει τριβές, μετά την παραίτηση του Χάρη Καστανίδη από το ΠΑΣΟΚ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Νέα προβλήματα, δε, φέρεται να έχει προκαλέσει στο παρασκήνιο, στις συζητήσεις που ήθελαν την Θοδώρα Τζάκρη να επιστρέφει μετά βαΐων και κλάδων στο ΠΑΣΟΚ, καθώς και εκείνη έχει ήδη ξεπεράσει τα 20 χρόνια στα βουλευτικά έδρανα. Παρ’ όλα αυτά, πρόκειται για μία διάταξη στην οποία η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ πιστεύει βαθιά και ως εκ τούτου, δεν σκοπεύει να την υπονομεύσει. Ήδη, εξάλλου, αποτελεί έναν ακόμα «άσσο στο μανικι» του Νίκου Ανδρουλάκη, στην αντιπαράθεσή του με τον πρωθυπουργό.

Με το ΠΑΣΟΚ να «ανεβάζει» πολύ το ζήτημα των Θεσμών, ειδικά μετά από το περασμένο διήμερο στη Βουλή, οπότε και απορρίφθηκαν οι προτάσεις για σύσταση προανακριτικής και εξεταστικής επιτροπής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τις υποκλοπές αντίστοιχα, ένα βήμα παραπέρα πήγε ο εκπρόσωπος Τύπου του κόμματος Κώστας Τσουκαλάς. «Το να μιλά για θεσμικότητα ο πρωθυπουργός της συγκάλυψης των παράνομων πράξεων, ο πρωθυπουργός που έκανε τους θεσμούς λάστιχο, που τη μία καταγγέλλει το άρθρο 86 και την άλλη κρύβεται πίσω από αυτό για να μην ελεγχθούν οι υπουργοί του, είναι τουλάχιστον υποκριτικό», είπε (ΟΡΕΝ), καταλογίζοντας στην κυβέρνηση ότι έχει τραυματίσει σοβαρά τη θεσμική αξιοπιστία της χώρας. Ειδικά για τον Κυριάκο Μητσοτάκη, υποστήριξε ότι «έκανε ξέφραγο αμπέλι τη χώρα», ότι «παρακολουθούσε υπουργούς και πολιτικούς αντιπάλους», αλλά και πως «συγκάλυψε συνταγματικά το σκάνδαλο των υποκλοπών και σήμερα εμφανίζεται να εκβιάζεται πολιτικά από πρόσωπα που συνδέθηκαν με την υπόθεση».

Στον αντίποδα, στο ΠΑΣΟΚ θυμίζουν με νόημα ποιος ήταν εκείνος που «ξεσκέπασε» με τις νομικές του ενέργειες, και όχι στα λόγια, το σκάνδαλο των υποκλοπών, ποιος συμπεριφέρθηκε απολύτως θεσμικά σε άλλες υποθέσεις, από τον ΟΠΕΚΕΠΕ ως τις απευθείας αναθέσεις και την καταγγελία της αλλαγής «νύχτα» στη σύνθεση ανεξάρτητων αρχών, με τη βοήθεια ανίερων συμμαχιών, αλλά και ποιος δεν έκανε ποτέ πίσω, φτάνοντας ως τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, όταν έπρεπε και πιέζοντας τόσο την κυβέρνηση, ώστε να μετρά απώλειες σε επίπεδο υπουργών. Επαναφέρουν έτσι εμμέσως και το δίπολο που προσπαθούν να στήσουν στον δρόμο προς τις εκλογές, μεταξύ της ΝΔ και του Κυριάκου Μητσοτάκη από τη μία, και του ΠΑΣΟΚ και του Νίκου Ανδρουλάκη από την άλλη, ενώ «στρώνουν το χαλί» και για την μεγάλη εκδήλωση που ετοιμάζουν για τους Θεσμούς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Και όλα αυτά, την ώρα που πριν ακόμα παρουσιάσει το νέο του κόμμα χθες το βράδυ στο Θησείο ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, δημοσκόπηση τον έφερνε δεύτερο, στερώντας από τον Νίκο Ανδρουλάκη τη θέση του αρχηγού της αξιωματικής αντιπολίτευσης, ακριβώς την ώρα που ο ίδιος στοχεύει στην πρωτιά και σε τίποτα λιγότερο από την «πολιτική αλλαγή».

Σχολιάζοντας λίγο αργότερα, τα «αποκαλυπτήρια» του «ιδιωτικού κόμματος Τσίπρα» όπως το περιέγραφαν, με το όνομα ΕΛΑΣ, στο ΠΑΣΟΚ μιλούσαν για κάτι πολύ παλιό που πολυδιαφημίζεται επί μήνες ως «νέο», καταλογίζοντας στον πρώην πρωθυπουργό πως αν «κάποτε ήρθε αγκαλιά με τον λαϊκισμό και τις αυταπάτες του, σήμερα έρχεται αγκαλιά με τα συμφέροντα και τη διαπλοκή».