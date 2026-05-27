Πολιτική

Νίκος Καρανίκας: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε rebranding έκανε reunion με ρετάλια

«Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολυαμφισβήτησαν. Εγώ τους λέω ρετάλια, γιατί η μαμά μου ήταν μοδίστρα και έτσι έμαθα να συμπεριφέρομαι»
Ο Στέφανος Κασσελάκης
Ο Στέφανος Κασσελάκης / ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Καρανίκας, μίλησε για το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού και την παρουσίαση στην χθεσινή εκδήλωση (26.5.26) στο Θησείο. 

Ο Νίκος Καρανίκας άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα κάνοντας λόγο για «reunion» αντί για «rebranding», ενώ αναφερόμενος στο ακρωνύμιο ΕΛΑΣ τόνισε πως είναι «προσβλητικό».

«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει σκοπό, από το 2019, να προσβάλει και να ξεφτιλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της Αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρωνύμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και ιδιωτικής χρήσης κόμματα. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Τα ακρωνύμια με ιστορική σημασία και βάρος δεν πρέπει να γίνονται προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιρειών. Είναι προσβλητικό», σημείωσε.

 

Συμπλήρωσε, πως: «Η επιθυμία του Τσίπρα ήταν να κάνει ένα rebranding, αγγίζοντας από το κέντρο μέχρι την Αριστερά. Ξεκίνησε με έναν δημοκρατικό καπιταλισμό και, καθώς στην πορεία είδε παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση από το κέντρο, αντί για rebranding έκανε reunion. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολυαμφισβήτησαν. Εγώ τους λέω ρετάλια, γιατί η μαμά μου ήταν μοδίστρα και έτσι έμαθα να συμπεριφέρομαι».

«Πήγε να το ξεκινήσει για κέντρο, είδε ότι δεν του έβγαινε, οπότε είπε, μαζί με τους φωστήρες που έχει μαζέψει εκεί πέρα, να ανεβάσουν τον πήχη και να βάλουν μια μεγάλη ιδέα της συμπαράταξης» σημείωσε.

«Ήταν πρώην σύντροφοί μου. Σύντροφοί μου δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι συνέδραμαν σε πραξικοπήματα εντός των κομμάτων τους, τον Κασσελάκη, στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και 2.000 αντιπροσώπους στο Συνέδριο, το οποίο το έκαναν σε ένα μπουζουξίδικο. Δεν τους θεωρώ συντρόφους. Οι σύντροφοί μου είναι μια ηθική αρχή συνεννόησης» κατέληξε. 

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
243
157
103
98
82
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Γιώργος Κατρούγκαλος: «Στο γραφείο του Ύπατου Αρμοστή μπήκαν τα 100.000 ευρώ από την Κίνα – Δεν παίρνω ούτε ένα ευρώ»
Έκθεση της UN Watch ισχυρίζεται πως ο πρώην υπουργός Εξωτερικών έλαβε 100.000 δολάρια από την Κίνα το 2025, το ίδιο έτος που εξυμνούσε το βιβλίο του Σι Τζινπίνγκ
Ο Γιώργος Κατρούγκαλος 24
Το παρασκήνιο πίσω από την «ΕΛΑΣ»: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας διάλεξε το όνομα και η επόμενη μέρα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά
Ο πρώην πρωθυπουργός πριν από περίπου δύο μήνες κατέληξε στο όνομα και το ανακοίνωσε στην ομάδα του, η οποία κατάφερε να το κρατήσει επτασφράγιστο μυστικό
O Αλέξης Τσίπρας
77
Μήνυση Νίκου Ανδρουλάκη σε Άδωνι Γεωργιάδη για συκοφαντική δυσφήμιση και εξύβριση σχετικά με το ακίνητο στο Ηράκλειο
«Όταν ένας υπουργός εμφανίζει ως "αποδεδειγμένα" πράγματα που γνωρίζει ότι είναι ψευδή, επιχειρώντας να δημιουργήσει συνειρμούς διαφθοράς, και παράνομου πλουτισμού, αυτό ξεπερνά τα όρια της πολιτικής αντιπαράθεσης»
Νίκος Ανδρουλάκης 17
Newsit logo
Newsit logo