Νίκος Καρανίκας: Ο Αλέξης Τσίπρας δεν έκανε rebranding έκανε reunion με ρετάλια

Ο άλλοτε στενός συνεργάτης του Αλέξη Τσίπρα, ο Νίκος Καρανίκας, μίλησε για το νέο εγχείρημα του πρώην πρωθυπουργού και την παρουσίαση στην χθεσινή εκδήλωση (26.5.26) στο Θησείο.

Ο Νίκος Καρανίκας άσκησε σκληρή κριτική στον Αλέξη Τσίπρα κάνοντας λόγο για «reunion» αντί για «rebranding», ενώ αναφερόμενος στο ακρωνύμιο ΕΛΑΣ τόνισε πως είναι «προσβλητικό».

«Ο Αλέξης Τσίπρας έχει βάλει σκοπό, από το 2019, να προσβάλει και να ξεφτιλίσει την έννοια, τη μνήμη και την ηθική της Αριστεράς. Χρησιμοποιεί ένα ακρωνύμιο το οποίο δεν έχει καμία σχέση με προσωποπαγή και ιδιωτικής χρήσης κόμματα. Αντί να σκέφτεται πολιτικά, σκέφτεται με όρους marketing. Τα ακρωνύμια με ιστορική σημασία και βάρος δεν πρέπει να γίνονται προϊόν κατανάλωσης διαφημιστικών εταιρειών. Είναι προσβλητικό», σημείωσε.

Συμπλήρωσε, πως: «Η επιθυμία του Τσίπρα ήταν να κάνει ένα rebranding, αγγίζοντας από το κέντρο μέχρι την Αριστερά. Ξεκίνησε με έναν δημοκρατικό καπιταλισμό και, καθώς στην πορεία είδε παρουσιάζοντας την Ιθάκη του, ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση από το κέντρο, αντί για rebranding έκανε reunion. Έχει μαζέψει όσους δεν τον πολυαμφισβήτησαν. Εγώ τους λέω ρετάλια, γιατί η μαμά μου ήταν μοδίστρα και έτσι έμαθα να συμπεριφέρομαι».

«Πήγε να το ξεκινήσει για κέντρο, είδε ότι δεν του έβγαινε, οπότε είπε, μαζί με τους φωστήρες που έχει μαζέψει εκεί πέρα, να ανεβάσουν τον πήχη και να βάλουν μια μεγάλη ιδέα της συμπαράταξης» σημείωσε.

«Ήταν πρώην σύντροφοί μου. Σύντροφοί μου δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι συνέδραμαν σε πραξικοπήματα εντός των κομμάτων τους, τον Κασσελάκη, στην προκειμένη περίπτωση, αλλά και 2.000 αντιπροσώπους στο Συνέδριο, το οποίο το έκαναν σε ένα μπουζουξίδικο. Δεν τους θεωρώ συντρόφους. Οι σύντροφοί μου είναι μια ηθική αρχή συνεννόησης» κατέληξε.