Χαμός στο Χ μετά το «ΕΛΑΣ» του Τσίπρα: «Το δικό μας domain σε άλλους νοικιάστηκε – Τι χρονιά έχουμε»

Με πλήθος χιουμοριστικών σχολίων υποδέχτηκε ο ιντερνετικός κόσμος, το ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχουν περάσει αρκετές ώρες και το πάρτι στα social media δεν έχει τέλος.
Το όνομα ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του προκάλεσε έκπληξη. Με το που έγινε η αποκάλυψη μέσα από την ομιλία του στο Θησείο τα social media πήραν φωτιά και το ΕΛΑΣ μέσα σε λίγη ώρα… τρένταρε.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Σχόλια του τύπου, «το δικό μας domain σε άλλους νοικιάστηκε», «τι χρονιά έχουμε;», «αν έχει χιούμορ ο Τσίπρας θα καθιερώσει για ύμνο του κόμματος το Ελλάς του Βασίλη Παπακωνσταντίνου» και «σε 30 χρόνια η πλειοψηφία των Ελλήνων θα πιστεύει πως ο Τσίπρας ήταν καπεταναίος στο βουνό», έχουν κατακλύσει τα social media.
Σας παρουσιάζουμε έναν νέο κύκλο σχολίων στο Χ με τα χιουμοριστικά σχόλια να είναι ατελείωτα.
-Παρακαλώ.— George Lee (@Harhalas) May 26, 2026
-ΕΛΑΣ εκεί?
-Ναι.
-Έχασα το γατάκι μου.
-Τι λέτε κυρία μου, με τον Τσίπρα μιλάτε.
-Αστυνομικός υπηρεσίας?
-Τουτ τουτ τουτ#Τσίπρας #Θησειο pic.twitter.com/ZIPoUNJ3Hc
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Αν ηταν έξυπνοι εκεί στην Νέα Δημοπρασία…— Fotis Kin (@FotisKin) May 27, 2026
Θα απαντούσαν με τους πύργους στο Ελληνικό αντί για την Ακρόπολη που είχε ο Τσίπρας
Κατι τέτοια αρέσουν στους βλαχοβαλκάνιους τους δεξιούς #Τσίπρας #ΕΛΑΣ #ΝΈΑΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ pic.twitter.com/zGKnFL9Nzo
Το δικό μας domain σε άλλους νοικιάστηκε#ΕΛΑΣ #Τσίπρας— Dear John (@DearJohn_8) May 26, 2026
Μετά από τον #ΕΛΑΣ που ίδρυσε ο #Τσίπρας αναμένουμε την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Προτείνω για ονομα ΕΔΕΣ (Ελληνική Δημοκρατική Ένωση Σαμαρά).— (@prot_agonistria) May 27, 2026
Από σήμερα,όσοι απέμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ θα τραγουδάνε:— Λοχαγός Μάρκ (@Loxagos_Mark) May 27, 2026
#ΕΛΑΣ τι θα γίνει φίλε μου με μας #ΕΛΑΣ μίλα μας και μη μας αγαπάς #Τσίπρας
Ξύπνησα, ετοιμάζω καφέ, ανοίγω τηλεόραση, μιλάει ένας κύριος, βλέπω:— Nena Palaiopanou (@n_palaiopanou) May 27, 2026
“Στέλεχος ΕΛΑΣ”.
Τι χρονιά έχουμε;#ΕΑΜ_ΕΛΑΣ_2_0 #ΕΛΑΣ #Τσίπρας pic.twitter.com/1sgjQ31xF3
Αν η ΕΛΑΣ δεν είναι προσωποκεντρικό κόμμα, γιατί ο Τσίπρας έκανε μόνος του την παρουσιάση; Που είναι οι βουλευτές του;— bumbeereset (@bumbeereset) May 27, 2026
Αλέξης Τσίπρας: ο… «πρωτοκαπετάνιος» της… «ΕΛ.Α.Σ» (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης) !— Ioannis E Kolovos (@ioannisekolovos) May 27, 2026
Και ο ύμνος του νέου κόμματος, έτοιμος κι αυτός…
«Εμπρός ΕΛ.Α.Σ, ΕΛ.Α.Σ, ΕΛ.Α.Σ για την Ελλάδα
Το δίκιο και τη λευτεριά…»#Τσιπρας #Θησειο #ΕΛΑΣ pic.twitter.com/8l5ZqKSWLG
Μας τέλειωσαν οι συνασπισμοί, αρχίσαμε τις συμπαρατάξεις τώρα #Τσίπρας #ΕΛΑΣ— The Dispossessed (@Dimitrios_2013) May 27, 2026
Ελληνική Δεξιά Συμπαράταξη ΕΔΕΣ το επόμενο νέο κόμμα στην Ελλάδα.#ελας#Τσίπρας— Gian Lorenzo (@_Bernini_) May 27, 2026
Δηλαδή οι επικοινωνίολογοι του #Τσίπρα #Τσίπρας του είπαν να ονομάσει το κόμμα του #ΕΛΑΣ …— Τζιμης (@Mitsos212121) May 27, 2026
Αν έχει χιούμορ ο Τσίπρας θα καθιερώσει για ύμνο του κομματος το Ελλάς του Βασιλη Παπακωνσταντίνου #ΕΛΑΣ— Αλ Μπάντι (@donald_duck555) May 27, 2026
Ο Τσίπρας ανακοίνωσε— Vasilis RToum (@toumvas) May 27, 2026
το νέο του το κόμμα
ΕΛΑΣ λέει το ονομασε
κ εγώ γελάω ακόμα.
Από την ποιητική μου συλλογή “Δεν μπορωωωωωω”
Σε 30 χρόνια η πλειοψηφία των Ελληνων θα πιστεύει πως ο Τσίπρας ήταν καπεταναίος στο βουνό. #ΕΛΑΣ— Αλ Μπάντι (@donald_duck555) May 27, 2026
Δηλαδή, τώρα που θα μας στέλνει προκλήσεις μέσω SMS ή email ο Τσίπρας (ΕΛΑΣ), θα πρέπει να επικοινωνούμε με το Αστυνομικό Τμήμα (ΕΛΑΣ) της περιοχής μας, για να μας επιβεβαιώσουν εάν πρόκειται για ΚυβερνοΑΠΑΤΗ ή όχι?— LEON_ALBA (@INT_LEONALBA) May 26, 2026
Φήμες λένε ότι ο #Σαμαράς θα κάνει κόμμα με όνομα ΕΔΕΣ.— Αναστάσιος Πουλόπουλος (@AnaPoulopoulos) May 26, 2026
Πέρα από την πλάκα, καλό 2015! #ΕΛΑΣ #Τσίπρας #νέο_κόμμα pic.twitter.com/1KiQu8vq0D
Καλύτερα να το έλεγε ΕΑΜ-ΕΛΑΣ το μόρφωμα του ο Τσίπρας. Μισές δουλειές κάνει…— ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (@LoukGeorgiadis) May 26, 2026
“Η ιστορία επαναλαμβάνεται, την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα”.— Mustafa Çolakali (@MuCo_Sol) May 26, 2026
Καρλ Μαρξ
(“Η 18η Μπριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη”)#ΕΛΑΣ #Τσίπρας #Θησείο pic.twitter.com/nZBvaRW89v
Μια καλή ιδέα είναι ο Αλέξης να βαφτίσει την κομματική νεολαία «ΟΠΛΑ» και την ευρωομαδα «ΣΝΟΦ» . Let’s go full retatd στον Εμφύλιο #Τσίπρας #ΕΛΑΣ— vkamp0500 (@vkamp0500) May 26, 2026
Από Ζήκος σε Ηλίας, ένα Θησείο δρόμος…#Τσίπρας #ΕΛΑΣ pic.twitter.com/fmV6eQ5Rfa— Miranda Prada (@MirandaPrada_) May 26, 2026
Ο Τσίπρας θα βγάλει από το χρονοντούλαπο τον Βελουχιώτη, τον ΕΛΑΣ, τον ΔΣΕ κλπ. Η Ομάδα Αλήθειας τον Παπάγο, τον Παύλο και την Φρειδερίκη. Θα πέσει πολύ σανός στα δεξιά και αριστερά γίδια!— Ιωάννης Χιόνης (Jon Snow) (@lademporas4) May 26, 2026
Πιάνει και τους πλούσιους το όνομα άμα το διαβάσεις ανάποδα. Σαλέ.#ελας— Σοφισtissues (@KostasZark) May 26, 2026
#τσιπρας pic.twitter.com/nAfAqHU4i7— πλήττω (@plittaina) May 26, 2026
έβγαλε ο #τσιπρας το κόμμα ΕΛΑΣ και θα νομίζουν οι παπουδες ότι γυρίσαμε στην εποχή της αντίστασης pic.twitter.com/t5ypAgzn84— πλήττω (@plittaina) May 26, 2026
Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την νέα του προσπάθεια σε μια εκδήλωση που έγινε το βράδυ της Τρίτης (26.05.2026) στο Θησείο.