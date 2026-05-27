Χαμός στο Χ μετά το «ΕΛΑΣ» του Τσίπρα: «Το δικό μας domain σε άλλους νοικιάστηκε – Τι χρονιά έχουμε»

Με πλήθος χιουμοριστικών σχολίων υποδέχτηκε ο ιντερνετικός κόσμος, το ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Έχουν περάσει αρκετές ώρες και το πάρτι στα social media δεν έχει τέλος.

Το όνομα ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας για το κόμμα του προκάλεσε έκπληξη. Με το που έγινε η αποκάλυψη μέσα από την ομιλία του στο Θησείο τα social media πήραν φωτιά και το ΕΛΑΣ μέσα σε λίγη ώρα… τρένταρε.

Σχόλια του τύπου, «το δικό μας domain σε άλλους νοικιάστηκε», «τι χρονιά έχουμε;», «αν έχει χιούμορ ο Τσίπρας θα καθιερώσει για ύμνο του κόμματος το Ελλάς του Βασίλη Παπακωνσταντίνου» και «σε 30 χρόνια η πλειοψηφία των Ελλήνων θα πιστεύει πως ο Τσίπρας ήταν καπεταναίος στο βουνό», έχουν κατακλύσει τα social media.

Σας παρουσιάζουμε έναν νέο κύκλο σχολίων στο Χ με τα χιουμοριστικά σχόλια να είναι ατελείωτα.

-Παρακαλώ.

-ΕΛΑΣ εκεί?

-Ναι.

-Έχασα το γατάκι μου.

-Τι λέτε κυρία μου, με τον Τσίπρα μιλάτε.

-Αστυνομικός υπηρεσίας?

-Τουτ τουτ τουτ#Τσίπρας #Θησειο pic.twitter.com/ZIPoUNJ3Hc — George Lee (@Harhalas) May 26, 2026

Αν ηταν έξυπνοι εκεί στην Νέα Δημοπρασία…

Θα απαντούσαν με τους πύργους στο Ελληνικό αντί για την Ακρόπολη που είχε ο Τσίπρας

Κατι τέτοια αρέσουν στους βλαχοβαλκάνιους τους δεξιούς #Τσίπρας #ΕΛΑΣ #ΝΈΑΔΗΜΟΚΡΑΤΊΑ pic.twitter.com/zGKnFL9Nzo — Fotis Kin (@FotisKin) May 27, 2026

Το δικό μας domain σε άλλους νοικιάστηκε#ΕΛΑΣ #Τσίπρας — Dear John (@DearJohn_8) May 26, 2026

Μετά από τον #ΕΛΑΣ που ίδρυσε ο #Τσίπρας αναμένουμε την ίδρυση του κόμματος Σαμαρά. Προτείνω για ονομα ΕΔΕΣ (Ελληνική Δημοκρατική Ένωση Σαμαρά). — (@prot_agonistria) May 27, 2026

Από σήμερα,όσοι απέμειναν στον ΣΥΡΙΖΑ θα τραγουδάνε:

#ΕΛΑΣ τι θα γίνει φίλε μου με μας #ΕΛΑΣ μίλα μας και μη μας αγαπάς #Τσίπρας — Λοχαγός Μάρκ (@Loxagos_Mark) May 27, 2026

Αν η ΕΛΑΣ δεν είναι προσωποκεντρικό κόμμα, γιατί ο Τσίπρας έκανε μόνος του την παρουσιάση; Που είναι οι βουλευτές του; — bumbeereset (@bumbeereset) May 27, 2026

Αλέξης Τσίπρας: ο… «πρωτοκαπετάνιος» της… «ΕΛ.Α.Σ» (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης) !



Και ο ύμνος του νέου κόμματος, έτοιμος κι αυτός…



«Εμπρός ΕΛ.Α.Σ, ΕΛ.Α.Σ, ΕΛ.Α.Σ για την Ελλάδα

Το δίκιο και τη λευτεριά…»#Τσιπρας #Θησειο #ΕΛΑΣ pic.twitter.com/8l5ZqKSWLG — Ioannis E Kolovos (@ioannisekolovos) May 27, 2026

Μας τέλειωσαν οι συνασπισμοί, αρχίσαμε τις συμπαρατάξεις τώρα #Τσίπρας #ΕΛΑΣ — The Dispossessed (@Dimitrios_2013) May 27, 2026

Ελληνική Δεξιά Συμπαράταξη ΕΔΕΣ το επόμενο νέο κόμμα στην Ελλάδα.#ελας#Τσίπρας — Gian Lorenzo (@_Bernini_) May 27, 2026

Δηλαδή οι επικοινωνίολογοι του #Τσίπρα #Τσίπρας του είπαν να ονομάσει το κόμμα του #ΕΛΑΣ … — Τζιμης (@Mitsos212121) May 27, 2026

Αν έχει χιούμορ ο Τσίπρας θα καθιερώσει για ύμνο του κομματος το Ελλάς του Βασιλη Παπακωνσταντίνου #ΕΛΑΣ — Αλ Μπάντι (@donald_duck555) May 27, 2026

Ο Τσίπρας ανακοίνωσε

το νέο του το κόμμα

ΕΛΑΣ λέει το ονομασε

κ εγώ γελάω ακόμα.



Από την ποιητική μου συλλογή “Δεν μπορωωωωωω” — Vasilis RToum (@toumvas) May 27, 2026

Σε 30 χρόνια η πλειοψηφία των Ελληνων θα πιστεύει πως ο Τσίπρας ήταν καπεταναίος στο βουνό. #ΕΛΑΣ — Αλ Μπάντι (@donald_duck555) May 27, 2026

Δηλαδή, τώρα που θα μας στέλνει προκλήσεις μέσω SMS ή email ο Τσίπρας (ΕΛΑΣ), θα πρέπει να επικοινωνούμε με το Αστυνομικό Τμήμα (ΕΛΑΣ) της περιοχής μας, για να μας επιβεβαιώσουν εάν πρόκειται για ΚυβερνοΑΠΑΤΗ ή όχι? — LEON_ALBA (@INT_LEONALBA) May 26, 2026

Καλύτερα να το έλεγε ΕΑΜ-ΕΛΑΣ το μόρφωμα του ο Τσίπρας. Μισές δουλειές κάνει… — ΛΟΥΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ (@LoukGeorgiadis) May 26, 2026

“Η ιστορία επαναλαμβάνεται, την πρώτη φορά σαν τραγωδία και τη δεύτερη σαν φάρσα”.



Καρλ Μαρξ



(“Η 18η Μπριμέρ του Λουδοβίκου Βοναπάρτη”)#ΕΛΑΣ #Τσίπρας #Θησείο pic.twitter.com/nZBvaRW89v — Mustafa Çolakali (@MuCo_Sol) May 26, 2026

Μια καλή ιδέα είναι ο Αλέξης να βαφτίσει την κομματική νεολαία «ΟΠΛΑ» και την ευρωομαδα «ΣΝΟΦ» . Let’s go full retatd στον Εμφύλιο #Τσίπρας #ΕΛΑΣ — vkamp0500 (@vkamp0500) May 26, 2026

Ο Τσίπρας θα βγάλει από το χρονοντούλαπο τον Βελουχιώτη, τον ΕΛΑΣ, τον ΔΣΕ κλπ. Η Ομάδα Αλήθειας τον Παπάγο, τον Παύλο και την Φρειδερίκη. Θα πέσει πολύ σανός στα δεξιά και αριστερά γίδια! — Ιωάννης Χιόνης (Jon Snow) (@lademporas4) May 26, 2026

Πιάνει και τους πλούσιους το όνομα άμα το διαβάσεις ανάποδα. Σαλέ.#ελας — Σοφισtissues (@KostasZark) May 26, 2026

έβγαλε ο #τσιπρας το κόμμα ΕΛΑΣ και θα νομίζουν οι παπουδες ότι γυρίσαμε στην εποχή της αντίστασης pic.twitter.com/t5ypAgzn84 — πλήττω (@plittaina) May 26, 2026

Ο Αλέξης Τσίπρας παρουσίασε την νέα του προσπάθεια σε μια εκδήλωση που έγινε το βράδυ της Τρίτης (26.05.2026) στο Θησείο.