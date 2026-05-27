Γιώργος Κατρούγκαλος: «Στο γραφείο του Ύπατου Αρμοστή μπήκαν τα 100.000 ευρώ από την Κίνα – Δεν παίρνω ούτε ένα ευρώ»

«Είμαι άμισθος, δεν παίρνω ούτε ένα ευρώ» σημείωσε ο Γιώργος Κατρούγκαλος αναφερόμενος στη θέση του ως εμπειρογνώμονας του ΟΗΕ και στην έκθεση ΜΚΟ που ισχυρίζεται ότι ο πρώην υπουργός Εξωτερικών έλαβε 100.000 δολάρια από την Κίνα το 2025, το ίδιο έτος που εξυμνούσε το βιβλίο του Σι Τζινπίνγκ και το «όραμα εξωστρέφειας και διαλόγου» του Κινέζου προέδρου.

Σημειώνεται πως έκθεση της ΜΚΟ UN Watch που παρακολουθεί τη λειτουργία του ΟΗΕ υποστηρίζει ότι κορυφαίοι εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ σε θέματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων έχουν εγκαταλείψει τον ρόλο των ανεξάρτητων παρατηρητών και προωθούν πολιτικοποιημένες ατζέντες που υπονομεύουν την αξιοπιστία του διεθνούς συστήματος ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Στην ίδια έκθεση αποκαλύπτεται πως αρκετοί ειδικοί του ΟΗΕ δέχτηκαν εκατομμύρια δολάρια από την Κίνα, τη Ρωσία και το Κατάρ πριν επιτεθούν κατά των ΗΠΑ, του Ισραήλ και της Δύσης, ενώ δημοσίευσε 13 ονόματα εισηγητών που φέρονται να έλαβαν χρήματα. Ανάμεσα στα ονόματα είναι και αυτό του Γιώργου Κατρούγκαλου που όπως λέει έλαβε 100.000 δολάρια από την Κίνα, ενώ συνέδεσε το γεγονός με το βιβλίο του Σι Τζινπίνγκ, το οποίο όπως αναφέρεται στην ανάρτηση για την έκθεση ο πρώην υπουργός εξυμνούσε.

George Katrougalos, a former Greek foreign minister serving as the UN expert “on a democratic and equitable international order,” received $100,000 from China in 2025 — the same year he praised Xi Jinping’s book and the Chinese dictator’s “vision of openness and dialogue.” pic.twitter.com/CCh6IU1wbV — UN Watch (@UNWatch) May 26, 2026

Ο Γιώργος Κατρούγκαλος διέψευσε σήμερα μιλώντας στον ΣΚΑΪ το δημοσίευμα και σημείωσε πως δεν του κάνει εντύπωση η εμπλοκή του σε ένα τέτοιο δημοσίευμα: «Ο ΟΗΕ ακριβώς επειδή αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε μια οικονομική κρίση, δέχεται διάφορες χώρες να καταθέσουν στο γραφείο του Ύπατου Αρμοστή για τα Δικαιώματα έκτακτες ενισχύσεις, οι οποίες προορίζονται για τα λειτουργικά κόστη συγκεκριμένων θέσεων ειδικών εισηγητών. Αυτά τα χρήματα δεν τα παίρνουν ποτέ στα χέρια τους οι ειδικοί εισηγητές.

Τα χρήματα αυτά, χρησιμοποιούνται για τα λειτουργικά κόστη της θέσης, για τους συνεργάτες. Τα χρήματα αυτά δεν τα παίρνει κανένας ειδικός εισηγητής στα χέρια του. Τα παίρνει απευθείας το γραφείο του Ύπατου Αρμοστή. Τα διαχειρίζεται αυτό. Δεν επιτρέπεται ο ειδικός εισηγητής, ο ανεξάρτητος εμπειρογνώμονας, να πάρει ούτε ένα ευρώ. Είμαστε άμισθοι, δεν παίρνουμε ούτε ένα ευρώ».

«Το βιβλίο του Σι για την διακυβέρνηση της Κίνας, πράγματι παρουσιάστηκε στην Ελλάδα. Ήμασταν καλεσμένοι εγώ, ο κύριος Τραγάκης από τη Νέα Δημοκρατία, ο Πρύτανης του Πολυτεχνείου, και ο εκδότης Παπαζήσης. Γιατί ήταν ο συγκεκριμένος εκδοτικός οίκος. Ο πρόεδρος Σι έχει βγάλει μια σειρά από βιβλία που ονομάζονται “Η διακυβέρνηση της Κίνας”. Αυτό το βιβλίο λοιπόν παρουσιάστηκε στην Ελλάδα, είναι εντελώς ασύνδετα και άσχετα τα γεγονότα. Ούτε ο κύριος Τραγάκης πήρε λεφτά για να πάει, ούτε εγώ πήρα λεφτά για να πάω» ξεκαθάρισε.

Σε ερώτηση γιατί η Κίνα έβαλε τα 100.000 ευρώ στο κοινό ταμείο του ΟΗΕ, απάντησε: «Γιατί η Κίνα αυτή τη στιγμή θέλει να καλύψει το κενό που αφήνουν οι Αμερικανοί και να εμφανιστεί σαν μια δύναμη και νομίζω ότι πράγματι είναι μια τέτοια δύναμη που σταθεροποιεί το διεθνές σύστημα και ειδικά το οικοσύστημα. Αυτά τα χρήματα, για να το καταλάβουμε, να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, χρησιμοποιούνται για τα έξοδα των γραφείων των Ηνωμένων Εθνών. Γιατί χρησιμοποιούνται; Είναι για τους συνεργάτες που καλύπτουν τη θέση».

Η MKO UN Watch

Η UN Watch είναι μη κυβερνητική οργάνωση (NGO) με έδρα τη Γενεύη της Ελβετίας, η οποία ιδρύθηκε το 1993 με δηλωμένο σκοπό την παρακολούθηση της λειτουργίας των Ηνωμένων Εθνών και την αξιολόγηση των ενεργειών και αποφάσεων του ΟΗΕ με βάση τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη του οργανισμού. Η UN Watch είναι ιδιαίτερα γνωστή για την έντονη κριτική της προς όργανα του ΟΗΕ.