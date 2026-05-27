Το παρασκήνιο πίσω από την «ΕΛΑΣ»: Πώς ο Αλέξης Τσίπρας διάλεξε το όνομα και η επόμενη μέρα σε ΣΥΡΙΖΑ και Νέα Αριστερά

«Όλα τριγύρω αλλάζουν» λέει ένα αγαπημένο τραγούδι και μένει μόνο να δούμε αν με το νέο κόμμα Τσίπρα θα μείνουν όλα ίδια ή το πολιτικό σκηνικό της χώρας θα αλλάξει για πάντα όψη. Την Τρίτη (26.5.26) ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε το νέο κόμμα του, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη», στο κατάμεστο Θησείο, κάτω από τον βράχο της Ακρόπολης σε μια βραδιά με έντονους συμβολισμούς και πλέον η Αριστερά της Ελλάδας αναδιαμορφώνεται.

Το όνομα που επέλεξε ο Αλέξης Τσίπρας, «ΕΛΑΣ – Ελληνική Αριστερή Σύμπραξη», προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων – όπως ήταν αναμενόμενο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρώην πρωθυπουργός πριν από περίπου δύο μήνες κατέληξε στο όνομα και το ανακοίνωσε στην ομάδα του. Συνεργάτες του έσπευσαν να επισημάνουν ότι το όνομα αυτό θα προκαλούσε ποικίλες αντιδράσεις. Ωστόσο, όπως επισημάνθηκε αυτός είναι και ο στόχος.

Σημειώνεται μάλιστα πως όλη η ομάδα κατάφερε να διατηρήσει ως επτασφράγιστο μυστικό το όνομα πετυχαίνοντας την απόλυτη έκπληξη.

Στόχος του Αλέξη Τσίπρα και του επιτελείου του είναι να απευθυνθεί σε ένα ευρύτερο κοινό που ξεπερνά τα όρια της Αριστεράς και έτσι ο πατριωτισμός και η πατρίδα θα είναι κάποιες από τις λέξεις που θα χρησιμοποιηθούν ευρέως στο νέο κόμμα.

Το ακρωνύμιο «ΕΛΑΣ» προκάλεσε άμεσα πλήθος αντιδράσεων. Από τη μία πλευρά, πολλοί συνέδεσαν το όνομα με την Ελληνική Αστυνομία και από την άλλη με τον ιστορικό Ελληνικό Λαϊκό Απελευθερωτικό Στρατό της Κατοχής, ενώ στα social media κυριάρχησαν memes, σκωπτικά σχόλια και ειρωνικές αναρτήσεις. Ωστόσο, ακριβώς αυτή η ένταση της συζήτησης ήταν και ο βασικός στόχος.

Η επόμενη ημέρα της παρουσίασης της «ΕΛΑΣ» προκαλεί ήδη αναταράξεις στον ευρύτερο προοδευτικό χώρο. Στον ΣΥΡΙΖΑ, παρότι υπήρξε άτυπη αποχή των εν ενεργεία βουλευτών από την εκδήλωση ώστε να αποφευχθεί εικόνα ανοιχτής ρήξης, πολλά στελέχη παρακολουθούν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τη νέα πρωτοβουλία του πρώην προέδρου τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, στην Κουμουνδούρου αναγνωρίζουν ότι ο Αλέξης Τσίπρας επιχείρησε να διατηρήσει σαφείς ιδεολογικές αναφορές στην Αριστερά και να μην αποκοπεί πλήρως από την πολιτική παρακαταθήκη του ΣΥΡΙΖΑ.

Παράλληλα όμως, στην Κουμουνδούρου επικρατεί ένα κύμα αισιοδοξίας καθώς θεωρούν πως η λέξη «συμπαράταξη» κλείνει ουσιαστικά το μάτι στο κόμμα της Αριστεράς και αφήνει ανοιχτό το παράθυρο ακόμα και για ενσωμάτωση ή ένταξη του ΣΥΡΙΖΑ με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.

Την ίδια ώρα καταιγιστικές θα είναι οι εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Στελέχη και βουλευτές που βρίσκονται κοντά στην ομάδα του Αλέξη Χαρίτση θα συνεδριάσουν σήμερα για να αποτιμήσουν τις εξελίξεις, ενώ δεν αποκλείονται άμεσες αποχωρήσεις και ανεξαρτητοποιήσεις βουλευτών που ανήκουν στον χώρο της Νέας Αριστεράς.