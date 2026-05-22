Πολιτική

Επιστολή Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τροπολογία Φλωρίδη: «Σοβαρές αμφιβολίες» για τη συνεργασία των ελληνικών αρχών

Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία καταγγέλλει αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία και τη λειτουργία της στην Ελλάδα - Στο στόχαστρο οι αλλαγές στον Κώδικα Ποινικής Δικονομίας
Λάουρα Κοβέσι και Γιώργος Φλωρίδης
Στιγμιότυπο από τη συνάντηση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη με την επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι (Φωτογραφία αρχείου: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
Επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή απέστειλε η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, Λάουρα Κοβέσι, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή της για την τροπολογία Φλωρίδη, η οποία ψηφίστηκε αυτή την εβδομάδα από τη Βουλή και αφορά την επιτάχυνση της εκδίκασης ποινικών υποθέσεων σε βάρος βουλευτών.

Στην επιστολή της, η Λάουρα Κοβέσι επισημαίνει ότι η τροπολογία Φλωρίδη έχει «αρνητικές επιπτώσεις» στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας (EPPO) στην Ελλάδα, καθώς επηρεάζει την ικανότητά της να διερευνά και να ασκεί διώξεις για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της.

Αιχμές για τη νέα διαδικασία

«Η βεβιασμένη τροποποίηση του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της EPPO να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Επιπλέον, σύμφωνα με την EPPO, στην επιστολή της αναφέρεται και στην πρόσφατη άρνηση του Ελληνικού Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου να αναγνωρίσει την πλήρη ισχύ της απόφασης για την ανανέωση της θητείας τριών Ευρωπαίων εντεταλμένων εισαγγελέων για 5 έτη, η οποία, όπως τονίζει, «έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξαρτησία της EPPO στην Ελλάδα».

Ζήτημα και με τις θητείες εισαγγελέων

Το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο αποφάσισε πρόσφατα τη παράταση της θητείας των εισαγγελέων Πόπης Παπανδρέου, Χαρίκλειας Θάνου και Διονύση Μουζάκη, οι οποίοι υπηρετούν στο ελληνικό κλιμάκιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για δύο και όχι για πέντε έτη που είναι κανονικά η πλήρης θητεία. «Ως εκ τούτου, ο Ευρωπαίος εισαγγελέας ενημέρωσε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σχετικά με αυτές τις εξελίξεις, οι οποίες δημιουργούν σοβαρές αμφιβολίες ως προς τη συμμόρφωση των ελληνικών αρχών με την υποχρέωση ειλικρινούς συνεργασίας» με την EPPO.

Υπενθυμίζεται ότι η Λάουρα Κοβέσι είχε στείλει επιστολή διαμαρτυρίας και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη, καθώς θεωρεί πως η τροπολογία «επιτάχυνσης» που ψηφίστηκε στην Βουλή την Τρίτη (19.05.2026) επιχειρεί να αποκλείσει τους εντεταλμένους Ευρωπαίους εισαγγελείς από τις έρευνες εις βάρος τους.

