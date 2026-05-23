Αλέξης Τσίπρας: Νέα ανάρτηση για το κόμμα του με σύνθημα του Ανδρέα Παπανδρέου – «Στο ραντεβού με την Ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί»

«Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί» γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του. Μια φράση που αγαπούσε να χρησιμοποιεί ο ιστορικός ηγέτης του ΠΑΣΟΚ
Κάλεσμα για συμμετοχή στο νέο κόμμα του απευθύνει ο Αλέξης Τσίπρας με ανάρτησή του στο Facebook το πρωί του Σαββάτου (23.5.26).

Ως γνωστόν, η ανακοίνωση για το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα θα πραγματοποιηθεί σε εκδήλωση στις 20:00 το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (26.5.26) στο Θησείο.

«Στο ραντεβού με την ιστορία, ας είμαστε όλοι εκεί» γράφει ο Αλέξης Τσίπρας στην ανάρτησή του. Ένα σύνθημα που παραπέμπει ευθέως στον Ανδρέα Παπανδρέου.

 

Από τo επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα διαρρέουν ότι «θεμέλιο του νέου κόμματος είναι οι εθελοντές» και «πόρτα-πόρτα, είναι το κλειδί της επικοινωνίας του».

Μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης ο σχεδιασμός περιλαμβάνει «περιοδείες παντού».

Το «ραντεβού με την Ιστορία» του ΠΑΣΟΚ

 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το «ραντεβού με την Ιστορία» ήταν ένα από τα αγαπημένα συνθήματα του Ανδρέα Παπανδρέου στις εκλογές του Οκτωβρίου του 1981 όταν και το ΠΑΣΟΚ έγινε για πρώτη φορά κυβέρνηση.

