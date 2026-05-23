Πολιτική

Μαρία Καρυστιανού: «Στελέχη του κινήματός μας είναι αποκλειστικά και μόνο πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα μας»

Σε διευκρινίσεις για τα στελέχη του προχώρησε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού κάνοντας λόγο για «δημοσιεύματα, που επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος»
Η Μαρία Καρυστιανού
Η Μαρία Καρυστιανού στην παρουσίαση του νέου κόμματος
Αποστάσεις από δηλώσεις υποστηρικτών του κόμματός της λαμβάνει η Μαρία Καρυστιανού, ξεκαθαρίζοντας με ανακοίνωσή της πως «για το Κίνημά Μας ισχύει μόνο ό,τι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα, όπου και θα αναρτηθούν και οι επίσημες θέσεις». Αφορμή για την ανακοίνωση φαίνεται ότι στάθηκαν δημοσιεύματα για πρόσωπα που παρερεύθησαν στην εκδήλωση στο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης την Πέμπτη αλλά και οι δηλώσεις της οικονομολόγου Μαρίας Νεγρεπόντη πως το κόμμα Καρυστιανού «δεν έχει ακόμα συγκροτημένο οικονομικό πρόγραμμα» και πως «δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζουμε τη δραχμή ως μπαμπούλα».

«Οι βασικές αρχές και οι στόχοι τού υπό ίδρυση Κινήματός μας “ΕΛΠΙΔΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ – ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟ ΚΙΝΗΜΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΑΡΙΑ ΚΑΡΥΣΤΙΑΝΟΥ” περιλαμβάνονται στην Ιδρυτική Διακήρυξη, την οποία η επικεφαλής του Κινήματος παρουσίασε χθες στο ΟΛΥΜΠΙΟΝ της Θεσσαλονίκης και είναι αναρτημένη στη ιστοσελίδα μας: https://xekiname.gr/ όπου και θα αναρτώνται οι μόνες θέσεις που εκφράζουν το Κίνημά μας», αναφέρεται στην ανακοίνωση του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού και επισημαίνεται:

«Στην ίδια βάση, στελέχη του κινήματος μας είναι ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ και ΜΟΝΟ τα πρόσωπα που θα δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα του κινήματος μας μαζί με το πλήρες βιογραφικό τους».

 

«Γι’ αυτό παρακαλούμε να επιδεικνύεται ιδιαίτερη προσοχή στα υποκινούμενα από πανικόβλητους για ό,τι έρχεται δημοσιεύματα, που επιχειρούν να διαστρεβλώσουν και να παρουσιάσουν θέσεις μεμονωμένων υποστηρικτών του Κινήματος ως θέσεις του ίδιου του Κινήματος. Και αυτό βέβαια το κάνουν ακριβώς επειδή δεν μπορούν να αντικρούουν το σαφές και στέρεο περιεχόμενο της Ιδρυτικής Διακήρυξης», συνεχίζει η ανακοίνωση.

«Συνεπώς για το Κίνημά μας ισχύει μόνο ό,τι αναρτάται στην επίσημη ιστοσελίδα και τα επίσημα κοινωνικά μας δίκτυα, όπου και θα αναρτηθούν και οι επίσημες θέσεις, τις οποίες επεξεργάζονται με επιτυχή αποτελέσματα οι άρτια οργανωμένες ομάδες μας, οι οποίες αποτελούνται από επιστήμονες και ειδικούς με εξαιρετική κατάρτιση και μεγάλη εμπειρία ανά αντικείμενο ενδιαφέροντος (οικονομία, δικαιοσύνη, παιδεία, εξωτερική πολιτική – άμυνα, υγεία κ.ο.κ.), καταλήγει η ανακοίνωση.

Οι δηλώσεις της Μαρίας Νεγρεπόντη

Υπενθυμίζεται ότι χθες στο Live News η κ. Νεγρεπόντη είπε μεν ότι το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος της Μαρίας Καρυστιανού δεν είναι ακόμα έτοιμο και πως «ευελπιστώ ότι το κόμμα με τις θέσεις που έχει θα μπορέσει να προσφέρει πράγματα που λείπουν». Ερωτηθείσα για το ποιο θα είναι ακριβώς το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματος, ανέφερε πως δεν έχει αρχίσει σοβαρά η συγγραφή του. «Ακόμα δεν έχει συγκροτημένο οικονομικό πρόγραμμα το κόμμα», επισήμανε.

