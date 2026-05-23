Μαρία Γρατσία: «Υπάρχουν γονείς και τραυματίες των Τεμπών οι οποίοι υπέγραψαν ως ιδρυτικά μέλη του κόμματος της Καρυστιανού»

Για το νέο κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», μίλησε η δικηγόρος της, Μαρία Γρατσία, η οποία εμφανίστηκε σήμερα (23/5/2026) στο MEGA και στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» αναφερόμενη στην εκδήλωση για την ανακοίνωση του κόμματος στο «Ολύμπιον» καθώς στην ανταπόκριση του κόσμου και την απουσία συγγενών θυμάτων των Τεμπών.

Η Μαρία Γρατσία μίλησε πρώτα για την εκδήλωση της Μαρίας Καρυστιανού στο Ολύμπιον για το κόμμα λέγοντας ότι ήταν όλοι τους ικανοποιημένοι από την παρουσία του κόσμου.

«Σίγουρα η συγκεκριμένη εκδήλωση ήταν ιδιαίτερα συγκινητική γιατί νιώσαμε όλοι όσοι ήμασταν εκεί παρόντες, τον παλμό, την ψυχή των συμμετεχόντων. Γιατί δεν ήταν μόνο η εξαιρετική ομιλία της κυρίας Καρυστιανού που άγγιξε την ψυχή μας. Ήταν και πολύ κομβική και η συμμετοχή του κόσμου. Το “Ολύμπιον” ήταν κατάμεστο. Εμείς ενημερωθήκαμε από την αστυνομία, όπως ουσιαστικά μεταφέρθηκε, ότι βέβαια σε μία κορύφωση ήταν γύρω στα 2.000 άτομα στην πλατεία Αριστοτέλους.

Είμαστε ικανοποιημένοι βεβαίως από την ανταπόκριση του κόσμου. Και το βασικότερο ήταν στη Θεσσαλονίκη, όπου ουσιαστικά πολύ μεγάλη μερίδα των υποστηρικτών του κινήματος εξέφρασαν τη λύπη τους που δεν μπορούσαν να καλύψουν τα έξοδα για να είναι παρόντες εκεί».

Η απουσία των οικογενειών των θυμάτων των Τεμπών

Για την απουσία συγγενών των θυμάτων των Τεμπών από την εκδήλωση ανέφερε χαρακτηριστικά «υπάρχουν γονείς οι οποίοι υπέγραψαν ως ιδρυτικά μέλη και μάλιστα την πρώτη μέρα, την πρώτη μέρα που ξεκίνησε η συλλογή των υπογραφών. Και υπάρχουν και τραυματίες οι οποίοι υπέγραψαν και στηρίζουν το κίνημα.

Δεν μπορώ να αξιολογήσω ποιοι είναι οι λόγοι που δεν ήταν παρόντες, αν δεν ήταν παρόντες, με την έννοια του ότι ήταν τόσος ο κόσμος που δεν μπορώ να επιβεβαιώσω. Ενδεικτικά, ο κύριος Χατζηχαραλάμπους και η σύζυγός του ήταν οι πρώτοι που προσήλθαν εδώ στο συγκεκριμένο γραφείο -η ίδια τους υποδέχτηκα και χάρηκα πάρα πολύ που τους είδα- και δήλωσαν την αμέριστη στήριξή τους και βέβαια υπέγραψαν ως τα πρώτα ιδρυτικά μέλη», είπε η Μαρία Γρατσία.

Η κριτική εναντίον του κόμματος

«Θα ήθελα να επισημάνω το εξής: Εγώ δεν είδα καμία ουσιαστική κριτική. Εγώ αυτό το οποίο είδα και ανέγνωσα είναι απαξιωτικές κρίσεις, χαμηλού επιπέδου χαρακτηρισμούς, απουσία κριτικής και ένδεια επιχειρημάτων. Δηλαδή εγώ θα ανέμενα να έχουμε τοποθετήσεις επί των θέσεων της ιδρυτικής διακήρυξης, η οποία έχει κάτι το ξεχωριστό σε σχέση με αυτό το οποίο έχουμε συνηθίσει στις ιδρυτικές διακηρύξεις άλλων κομμάτων, οι οποίες είναι πιο γενικόλογες, αόριστες, δεν έχουν κάποιες συγκεκριμένες θέσεις- δεσμεύσεις.

Η συγκεκριμένη ιδρυτική διακήρυξη, ακριβώς επειδή οι στόχοι του κινήματος είναι ξεκάθαροι και δεν είναι θολοί, τόλμησε και συμπεριέλαβε συγκεκριμένες θέσεις και βασικές αρχές, οι οποίες ουσιαστικά ακουμπούν σε όλα τα προβλήματα της κοινωνίας. Η ιδρυτική διακήρυξη, όπως μπορεί κανείς να επιβεβαιώσει ανατρέχοντας το κείμενό της, το οποίο έχει αναρτηθεί και στην επίσημη ιστοσελίδα του κινήματος, έχει πολύ συγκεκριμένες θέσεις.

Είκοσι θέσεις για βασικά ζητήματα τα οποία απασχολούν την κοινωνία και τα οποία κάποια εκ των οποίων δεν τα έχει ακουμπήσει κανείς, υπό την έννοια του ότι ναυαρχίδα του κινήματος είναι η κατάργηση του ακαταδίωκτου και της ατιμωρησίας των πολιτικών προσώπων, όλων των πολιτικών προσώπων. Δεν μπορούμε να πάμε στο άλλο άκρο. Και οι πολιτικοί, οι οποίοι έχουν αυξημένη ευθύνη γιατί διαχειρίζονται στην πραγματικότητα το μέλλον της χώρας και των πολιτών, θα πρέπει να έχουν και οι ίδιοι την ευθιξία να ζητήσουν να υπόκεινται σε έλεγχο», ανέφερε για την κριτική που δέχτηκαν μετά τη δημιουργία του κόμματος.

«Υπάρχει προσπάθεια διαστρέβλωσης των λεγομένων υποστηρικτών του κινήματος»

Η Μαρία Γρατσία ανέφερε χαρακτηριστικά. «Το συγκεκριμένο κίνημα έχει διαμορφώσει σε βασικούς κλάδους, σε βασικά αντικείμενα όπως είναι η Δικαιοσύνη, η Παιδεία, η Οικονομία, η Εξωτερική Πολιτική, η Άμυνα. Ενδεικτικά αναφέρω. Συγκεκριμένες ομάδες οι οποίες απαρτίζονται από πρόσωπα τα οποία έχουν εξαιρετική επιστημονική κατάρτιση και επαγγελματική εμπειρία.

Οι συγκεκριμένες λοιπόν ομάδες επεξεργάζονται τις θέσεις αναλυτικά, οι οποίες και θα ανακοινωθούν επίσημα και βέβαια θα είναι οι μόνες θέσεις οι οποίες θα δεσμεύουν το κίνημα. Το λέω αυτό προκειμένου να κάνω έναν διαχωρισμό από μεμονωμένες τοποθετήσεις, οι οποίες δεν μπορούν σε καμία περίπτωση να ταυτιστούν με τις επίσημες θέσεις του κινήματος.

Επειδή βλέπω μια συστηματική προσπάθεια να μη γίνεται καμία ουσιαστική κριτική πάνω στις θέσεις της ιδρυτικής διακήρυξης, βλέπω να υπάρχει μια προσπάθεια να απομονώνουμε συγκεκριμένες θέσεις και τοποθετήσεις υποστηρικτών του κινήματος και να γίνεται μια απόπειρα διαστρέβλωσης κατά τη γνώμη μου άποψη. Κυρίως αυτό που με ενδιαφέρει είναι να ταυτίζει απόπειρα ταύτισης αυτών των απόψεων με τις απόψεις του κινήματος, ενώ ο μέσος κοινός νους αντιλαμβάνεται ότι οι επίσημες θέσεις ενός κινήματος δεν μπορεί να συσχετιστούν με επιμέρους απόψεις φυσικών προσώπων που είναι μέλη του κινήματος».

Ο πολιτικός χώρος στον οποίο κινείται το κίνημα

Όπως ανέφερε η κ. Γρατσία, «καταρχάς, οι αναφορές οι οποίες κάνουν μνεία ακραίων προσεγγίσεων είναι άτοπες και καθόλα αβάσιμες, γιατί αυτό προκύπτει και από την ίδια την ιδρυτική διακήρυξη. Αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια των διαφόρων προσώπων που θέλουν να εξυπηρετήσουν είτε την κυβέρνηση είτε άλλου είδους κόμματα της αντιπολίτευσης, να απαξιώσουν προκειμένου ουσιαστικά να αποτρέψουν οιονδήποτε να υποστηρίξει το κίνημα. Κριτήριο λοιπόν δεν είναι ούτε το Δεξιά ούτε το Αριστερά.

Στις ομάδες συμμετέχουν πρόσωπα τα οποία έχουν διαφορετικές πολιτικές καταβολές. Γίνεται ιδιαίτερα γόνιμη ανταλλαγή απόψεων και πράγματι αυτό λειτουργεί πολύ αλληλοσυμπληρωματικά και βάσει αυτού εξάγονται θέσεις οι οποίες καλύπτουν τη συντριπτική πλειοψηφία των διαφορετικών πολιτικών ομάδων όπως τις περιγράψαμε. Κριτήριο είναι ο άνθρωπος».

Η οικονομική πολιτική

«Αυτό το ζήτημα της οικονομίας αποτελούν αντικείμενο επεξεργασίας από την ομάδα έγκριτων οικονομολόγων και καθηγητών ad hoc στο συγκεκριμένο αντικείμενο. Είναι πολύ σημαντικό ότι αν από την ανάγνωση της ιδρυτικής διακήρυξης προκύπτει ότι στόχος είναι η εξυπηρέτηση όχι μόνο των λίγων, αλλά κυρίως των πολλών, με την έννοια του ότι υπάρχουν κοινωνικά στρώματα, η μικρομεσαία τάξη έχει πληγεί ανεπανόρθωτα. Άρα είναι πολύ σημαντική στόχευση η καταπολέμηση της ακρίβειας.

Μιλάμε συγκεκριμένα για τα καρτέλ, τα καρτέλ διαμορφώνουν τιμές οι οποίες είναι υψηλές. Άρα το price fixing πρέπει να καταπολεμηθεί. Έτσι ώστε Έλληνας πολίτης να δει τη διαφορά στην καθημερινότητά του και στα ψώνια του και να μειωθεί το κόστος διασφάλισης βασικών αγαθών για την επιβίωσή του. Βεβαίως, η βασική στόχευση είναι να υπάρξει ένας εξορθολογισμός στην επιβολή φόρων, έτσι ώστε να μην είναι αβάσταχτοι, ιδίως για πολύ μεγάλη μερίδα του πληθυσμού. Και το βασικότερο είναι να λειτουργούν σωστά οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, έτσι ώστε να υπάρχει η συλλογή των φόρων από αυτούς που είναι πραγματικά υπόχρεοι και ενδεχομένως μπορεί να φοροδιαφεύγουν. Η φοροδιαφυγή είναι μια πολύ μεγάλη πληγή της χώρας μας».

Οι κατηγορίες περί φιλορωσικών θέσεων

Για τον ρόλο του Θανάση Αυγερινού αλλά και όσα ακούγονται περί «φιλορωσικών θέσεων»: «Καταλαβαίνω να υπάρχει ένας πανικός και ένας φόβος σε σχέση με αυτό που έρχεται. Αλλά τώρα να τολμάει κανείς και να μιλήσει για εντολή από μέρους ξένου κράτους, δεν λέω συγκεκριμένα για τη Ρωσία και να λέει ότι, χωρίς να υπάρχει κανένα στοιχείο, υπάρχει εντολή από μέρους της Ρωσίας, το είδα και σε νομικό επίπεδο είναι πολύ βαρύ.

Υποδηλώνει, πέρα από υπέρμετρη επιπολαιότητα, αδιαμφισβήτητα δολιότητα και δείχνει και μια πολύ χαμηλού επιπέδου παρορμητική προσέγγιση, η οποία αναδεικνύει ότι υπάρχει στόχευση να χτυπηθεί το συγκεκριμένο κίνημα με κάθε μέσο, χωρίς φραγμό, χωρίς κανένα όριο.

Κινηθήκαμε αυθημερόν νομικά, θέλαμε να κινηθεί αυτόφωρη διαδικασία. Δεν μπορεί κάποιος να χρησιμοποιεί τα μέσα ενημέρωσης ή τα μέσα ενημέρωσης, να το πω αντίστροφα, να συμπράττουν μαζί του προκειμένου να διαδίδουν ψευδείς ειδήσεις μόνο και μόνο για να αποτρέψουν ή να φοβίσουν ή να αποπροσανατολίσουν. Η πράξη κατάθεσης για τη μήνυση της κυρίας Καρυστιανού έγινε το πρωί. Αναζητήθηκε ο κύριος Καραχάλιος δεν εντοπίστηκε, δεν εντοπίστηκε, το γνωστοποιώ, γιατί έχει ήδη δημοσιευτεί, άρα δεν υπάρχει κάποιος περιορισμός».