Υπουργείο Δικαιοσύνης: «Κανένας αιφνιδιασμός της Κοβέσι», απαντά στην επιστολή διαμαρτυρίας για την τροπολογία για τα πολιτικά πρόσωπα

Η απάντηση του υπουργείου ήρθε μετά την επιστολή που έστειλε η Εισαγγελέας στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταγγέλλοντας «σοβαρές αμφιβολίες» για τη συνεργασία των ελληνικών αρχών
Άννα Βλαχοπαναγιώτη
Στην αντεπίθεση περνά το υπουργείο Δικαιοσύνης μετά την επιστολή της Γενικής Ευρωπαίας Εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναφορικά με την τελευταία τροπολογία που ψηφίστηκε και αφορά στην επίσπευση εκδίκασης διερεύνησης και εκδίκασης υποθέσεων πολιτικών προσώπων. 

Σύμφωνα με πηγές του υπουργείου Δικαιοσύνης, η Λάουρα Κοβέσι, κατά την τελευταία επίσκεψή της στη χώρα μας είχε συναντηθεί με τον υπουργό Δικαιοσύνης, Γιώργο Φλωρίδη και την επόμενη ημέρα, μιλώντας στο Φόρουμ των Δελφών είχε εκφράσει την ικανοποίησή της για τη συνεργασία της ελληνικής κυβέρνησης με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Επιπρόσθετα, από το αρμόδιο υπουργείο τονίζεται επίσης ότι η Λάουρα Κοβέσι ήδη από τότε είχε ενημερωθεί για την τροπολογία με την οποία επισπεύδεται η διερεύνηση, εκδίκαση και εκκαθάριση υποθέσεων, στις οποίες εμπλέκονται πολιτικά πρόσωπα και δεν είχε δηλώσει αντίθεση ή δυσαρέσκεια για την πρωτοβουλία της ελληνικής πλευράς. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, τότε, κατά την παρουσία της στο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, η κ. Κοβέσι δήλωνε: 

«Χθες (σ.σ. 22/4/26), είχαμε μια πολύ καλή συνάντηση με τον Υπουργό Εσωτερικών και θα έχουμε περισσότερους πόρους για να προχωρήσουμε περαιτέρω σε αυτήν την έρευνα. Είχα αυτή τη συζήτηση με τον Υπουργό Δικαιοσύνης σχετικά με αλλαγές στη νομοθεσία. Κατάλαβα ότι θέλουν να κάνουν κάτι για να επιταχυνθεί η διαδικασία. Το καλωσορίζω πραγματικά. Και συμφωνώ ότι πρέπει να κάνουμε κάτι. Εξέφρασα επίσης μία άποψη. Και πάλι, δεν είναι ότι ζήτησα κάτι από τις ελληνικές αρχές, αλλά έχουμε μια επισκόπηση 24 διαφορετικών δικαστικών συστημάτων και έχουμε μια καλή άποψη του τι πρέπει να γίνει». 

«Αυτές οι δημόσιες τοποθετήσεις της Ευρωπαίας Εισαγγελέως κ. Λάουρα Κοβέσι στο 11ο Οικονομικό Φόρουμ των Δελφών, στις 23 Απριλίου 2026, αποτυπώνουν με σαφήνεια την πραγματική διάσταση της συνεργασίας μεταξύ των ελληνικών αρχών και της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», επισημαίνεται χαρακτηριστικά από το ελληνικό υπουργείο.

Συμπληρώνεται ότι «η ίδια η κ. Κοβέσι αναγνώρισε δημόσια ότι υπήρξε ουσιαστική επικοινωνία και συνεννόηση με την ελληνική κυβέρνηση τόσο για την επιτάχυνση των διαδικασιών όσο και για τις αναγκαίες νομοθετικές παρεμβάσεις που θα ενίσχυαν την αποτελεσματικότητα των ερευνών. Είναι συνεπώς προφανές ότι δεν υπήρξε κανένας αιφνιδιασμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματα του», αναφέρεται από την ελληνική πλευρά χαρακτηριστικά. 

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Λάουρα Κοβέσι απέστειλε επιστολή στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με την οποία διαμαρτύρεται για την πρόσφατη νομοθέτηση σε ό,τι αφορά τη διερεύνηση τυχόν ευθυνών βουλευτών. 

Όπως επισημαίνει στην επιστολή της η Ευρωπαία εισαγγελέας, οι πρόσφατες νομοθετικές τροποποιήσεις «έχουν αρνητικές επιπτώσεις στην ανεξάρτητη και αποτελεσματική λειτουργία της EPPO στην Ελλάδα».

«Η βεβιασμένη τροποποίηση του ελληνικού Κώδικα Ποινικής Δικονομίας, με την οποία θεσπίζεται ειδική διαδικασία για κακουργήματα που διαπράττονται από βουλευτές, έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ικανότητα της EPPO να διερευνά και να ασκεί δίωξη αποτελεσματικά για αδικήματα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητά της στην Ελλάδα», αναφέρεται χαρακτηριστικά σε ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας.

Αντίστοιχη επιστολή είχε στείλει η επικεφαλής της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και στον υπουργό Δικαιοσύνης Γιώργο Φλωρίδη. 

