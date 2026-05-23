Ειρήνη Αγαπηδάκη: Το «ευχαριστώ» σε γιατρούς και νοσηλεύτριες μετά την αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή – «Τίποτε σοβαρό, λίγη ξεκούραση»

Ένα μεγάλο «ευχαριστώ» στους γιατρούς και νοσηλευτές του «Ευαγγελισμού» που την φροντίζουν μετά την περιπέτεια με την υγεία της, λέει η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, με ανάρτησή της στο Facebook σήμερα Σάββατο (23.5.26).

Υπενθυμίζεται ότι χθες η Ειρήνη Αγαπηδάκη αισθάνθηκε αδιαθεσία ενώ βρισκόταν στη Βουλή και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στον «Ευαγγελισμό». 

«Ευγνώμων στις νοσηλεύτριες, τους γιατρούς που μας φροντίζουν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς για τις αμέτρητες ευχές. Τίποτε σοβαρό, λίγη ξεκούραση και συνεχίζουμε τη δουλειά, για όσα οφείλουμε στους πολίτες».

 

Αμέσως μετά από το περιστατικό, από το γραφείο της κας Αγαπηδάκη υπήρξε ενημέρωση ότι η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας είναι καλά και ευχαριστεί για το ενδιαφέρον. 

«Η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Ευαγγελισμός” για καθαρά προληπτικούς λόγους, μετά από αδιαθεσία που αισθάνθηκε στη Βουλή. Σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς, δεν συντρέχει κανένας λόγος ανησυχίας», αναφέρουν σχετικά. 

