Αλέξης Τσίπρας: Η εκδήλωση για το νέο κόμμα την Τρίτη στο Θησείο και ο οδικός χάρτης για την επόμενη ημέρα

Με την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος την Τρίτη στο Θησείο ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για μια σειρά δημόσιες παρεμβάσεις, περιοδείες, εκδηλώσεις και δράσεις που θα κλιμακωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα
O Αλέξης Τσίπρας / ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
«Από την κοινωνία, με την κοινωνία, για την κοινωνία», είναι το μότο του νέου κόμματος του Αλέξη Τσίπρα η ίδρυση του οποίου θα ανακοινωθεί στις 20:00 το βράδυ της ερχόμενης Τρίτης (26.5.26) στην πλατεία Θησείου.

Από τo επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα διαρρέουν ότι «θεμέλιο του νέου κόμματος είναι οι εθελοντές» και «πόρτα-πόρτα, είναι το κλειδί της επικοινωνίας του».

Σημειώνουν δε ότι «οι εθελοντές δίνουν ζωή στην καθημερινότητα της Αμαλίας και αποτελεσματικότητα στη δράση του νέου φορέα» και εξηγούν ότι «αυτό δεν αφορά μόνο σε κρίσιμα ζητήματα οργάνωσης, αλλά και στα social media, τις παρεμβάσεις σε κοινωνικό επίπεδο, όλα τα βήματα που πρέπει να γίνουν σε όλες τις πλευρές της λειτουργίας και δράσης του νέου φορέα. Οι εθελοντές έχουν αποτελέσει μέχρι σήμερα τη δύναμη πυρός για όλες τις πρωτοβουλίες του Αλέξη Τσίπρα και τη διαδρομή του μέχρι το Θησείο».

Μετά την ανακοίνωση της ίδρυσης ο σχεδιασμός περιλαμβάνει «περιοδείες παντού».

Σύμφωνα με πληροφορίες πάντα από την λεωφόρο Αμαλίας «με την επίσημη ανακοίνωση του κόμματος την Τρίτη στο Θησείο ξεκινά η αντίστροφη μέτρηση για μια σειρά δημόσιες παρεμβάσεις, περιοδείες, εκδηλώσεις και δράσεις που θα κλιμακωθούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ο οδικός χάρτης αυτής της εκστρατείας, δεν θα έχει μόνο την πυκνή διαδρομή του Αλέξη Τσίπρα.

Νέα στελέχη, με αναφορά στην κοινωνία, άνθρωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, εργαζόμενοι και άνθρωποι του πνεύματος και της Τέχνης, αγρότες και επαγγελματίες, θα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο. Και το εργαλείο, το μέσο, είναι μια σύγχρονη εκδοχή του πόρτα-πόρτα. Διάλογος με τους πολίτες όχι από καθέδρας, αλλά εκεί που η καθημερινότητα συναντιέται με τα προβλήματά τους.

Σε χώρους εργασίας, στο μετρό, στη λαϊκή, στην καφετέρια, στη γειτονιά, η προσπάθεια αποσκοπεί σε ένα πλούσιο διάλογο για τα μεγάλα προβλήματα της χώρας.

Στην κριτική βεβαίως της κυβέρνησης και των πεπραγμένων της, αλλά και στην προβολή και συζήτηση των θέσεων το νέου φορέα για όλα τα κρίσιμα ζητήματα.

Θέσεις που έχουν ήδη επεξεργαστεί, ή επεξεργάζονται, τόσο η μεγάλη επιστημονική ομάδα του ΙΝΑΤ, όσο και ομάδες εργασίας από ειδικούς επιστήμονες και ενεργούς πολίτες που προσφέρθηκαν να συνδράμουν εθελοντικά με τις γνώσεις και την εμπειρία τους».

