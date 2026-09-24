Άγρια κόντρα Σχοινά με Δουδωνή για «Οξφόρδη» και «Βρυξέλλες» – Αποστάσεις του Υπουργού από προκατόχους του

Στα ύψη ανέβηκε η ένταση στην Ολομέλεια, με τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης Μαργαρίτη Σχοινά και τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή να ανταλλάσσουν αιχμές με φόντο το άρθρο 74, τις αγροτικές επιδοτήσεις και την κρίση του αφθώδους πυρετού στη Μυτιλήνη.

Η πολιτική αντιπαράθεση γρήγορα ξέφυγε από το πεδίο της κοινοβουλευτικής κριτικής, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ Παναγιώτη Δουδωνή και τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μαργαρίτη Σχοινά να διασταυρώνουν τα ξίφη τους για τη διαχείριση της κρίσης στη Μυτιλήνη, τις Βρυξέλλες, αλλά και τις ακαδημαϊκές σπουδές του κ. Δουδωνή

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Την αρχή έκανε ο Παναγιώτης Δουδωνής, ο οποίος επιτέθηκε στον υπουργό για την απουσία του από τη Μυτιλήνη και την παρουσία εκεί του υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης Θανάση Καββαδά.

«Τον κύριο Καββαδά στέλνετε ως “αυτοφωράκια”.

Εσείς το πόδι σας δεν το έχετε πατήσει στο νησί», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, κατηγορώντας τον υπουργό ότι διαχειρίζεται την κρίση «εξ αποστάσεως».

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Μάλιστα, διερωτήθηκε σκωπτικά εάν ο κ. Σχοινάς «δίνει τη μάχη με τηλεκατεύθυνση από την Αχαρνών».

Η απάντηση του υπουργού ήρθε άμεσα και σε υψηλούς τόνους.

«Σπούδασε στην Οξφόρδη, αλλά…»

«Ο κ. Δουδωνής σπούδασε στην Οξφόρδη, όμως η ακαδημαϊκή κοινότητα υπηρετεί τον ορθό λόγο», είπε ο Μαργαρίτης Σχοινάς, απαντώντας στον χαρακτηρισμό «αυτοφωράκιας» για τον υφυπουργό του.

Ο υπουργός κατηγόρησε στη συνέχεια τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ ότι μετέβη στη Μυτιλήνη για να στηρίξει όσους, όπως υποστήριξε, «μονομερώς κήρυξαν το τέλος της ιχνηλάτησης στο νησί».

«Εσείς που κόπτεστε για το Σύνταγμα, θέτοντας τη χώρα εκτός κοινοτικής νομιμότητας», ανέφερε, για να προσθέσει με αιχμή προς τον κ. Δουδωνή:«Εάν η Οξφόρδη διδάσκει ότι έτσι γίνεσαι βουλευτής, τότε κάτι κάνει λάθος η Οξφόρδη».

«Στις Βρυξέλλες σας μάθανε τις προσβολές;»

Ο Παναγιώτης Δουδωνής δεν άφησε αναπάντητη την επίθεση, χαρακτηρίζοντας «αισχρές» και «ανοίκειες» τις αναφορές του υπουργού.

«Στις Βρυξέλλες σας μάθανε τις προσβολές; Δεν σας άκουσα να λέτε ότι σας τις μάθανε στις Βρυξέλλες», απάντησε, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο την ένταση στην αίθουσα.

Παρέμβαση έκανε και ο υφυπουργός Θανάσης Καββαδάς, υπερασπιζόμενος την επιλογή του να βρίσκεται στη Μυτιλήνη.

«Είναι υποχρέωσή μου να είμαι εκεί που υπάρχει το πρόβλημα», είπε, ζητώντας παράλληλα από τον κ. Δουδωνή να ανακαλέσει τον χαρακτηρισμό «αυτοφωράκιας».

«Αν όλα ήταν καλά, δεν θα ερχόμουν»

Η κόντρα δεν περιορίστηκε, όμως, στη Μυτιλήνη. Στο στόχαστρο μπήκε και το άρθρο 74, με τον βουλευτή του ΠΑΣΟΚ να υποστηρίζει ότι μπορεί να λειτουργήσει ως «κολυμβήθρα» για όσα προηγήθηκαν στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ και των αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο Μαργαρίτης Σχοινάς επιχείρησε να διαχωρίσει τη δική του παρουσία στο υπουργείο από τις προηγούμενες πολιτικές και πρακτικές, αφήνοντας παράλληλα σαφείς αιχμές για τους προκατόχους του.

«Ο ερχομός μου στο υπουργείο είναι κατά κάποιον τρόπο η πρώτη σελίδα ενός νέου κεφαλαίου. Αν όλα ήταν καλά, δεν θα ερχόμουν», τόνισε.

«Το να μου λέτε ότι έρχομαι να καλύψω κάτι, ότι έρχομαι να διορθώσω, δεν στέκει», πρόσθεσε.

Και έκλεισε με μια ιδιαίτερα σκληρή δήλωση: «Όσο είμαι εγώ στην Αχαρνών, οι μόνοι που έχουν να φοβούνται από την παρουσία μου εκεί είναι τα λαμόγια και οι θιασώτες του παλιού συστήματος. Εγώ είμαι εγγυητής και αρωγός του νέου συστήματος».