Πολιτική

Μητσοτάκης σε επενδυτές στη Νέα Υόρκη: Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες της G7

Υπογράμμισε ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους
Κυριάκος Μητσοτάκης
Κυριάκος Μητσοτάκης
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη Νέα Υόρκη σε συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες και των οποίων τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους επενδυτές ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, ενώ ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από αυτό τεσσάρων τουλάχιστον χωρών του G7.

Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και μιας κυβέρνησης με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή εξαίρεση σε σύγκριση με πολλές χώρες στην Ευρώπη.

Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία αλλά και η δημιουργία data centers με έμφαση στην πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon Web Services.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμα στη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και στις επενδυτικές προοπτικές σε τομείς όπως η ενέργεια και η υγεία.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Πολιτική
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
168
163
150
150
110
Πολιτική: Περισσότερα άρθρα
Σύνθημα εκλογικής μάχης στην ΕΛΑΣ: «Σηκώνουμε τα μανίκια» – Το σχέδιο έως τις γιορτές
Πρώτη τηλεδιάσκεψη του Μίλτου Χατζηγιαννάκη με τις Συντονιστικές Επιτροπές των 59 εκλογικών περιφερειών - Εξορμήσεις Τσίπρα στην περιφέρεια, 500 νέοι τομεακοί υπεύθυνοι και οργανωτικά δίκτυα σε κάθε δήμο
Αλέξης Τσίπρας
Η τηλεθέαση που έκανε η συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα στον ΣΚΑΪ και η μάχη για την ηγεμονία στην αντιπολίτευση
Η συνέντευξη στον ΣΚΑΪ άνοιξε νέο κύκλο αντιπαράθεσης με κυβέρνηση και ΠΑΣΟΚ - Τι κρύβεται πίσω από τα υψηλά ποσοστά στο σύνολο και το μεγάλο χάσμα στις νεότερες ηλικίες
Ο Αλέξης Τσίπρας στον ΣΚΑΪ
Άδωνις Γεωργιάδης για τον «καβγά» με Βούλγαρη και Χασαπόπουλο: Μπορείτε να με κατηγορείτε όσο θέλετε αλλά ο κόσμος θα κρίνει
«Είπα κάτι παράλογο; Αν μας ενοχλούν οι κομπογιαννίτες δεν πρέπει να μας ενοχλούν παντού; Ή μόνον όπου μας συμφέρει;» γράφει στην ανάρτησή του ο υπουργός Υγείας
Άδωνις Γεωργιάδης 24
Newsit logo
Newsit logo