Μητσοτάκης σε επενδυτές στη Νέα Υόρκη: Η Ελλάδα δανείζεται φθηνότερα από χώρες της G7

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης συμμετείχε στη Νέα Υόρκη σε συνάντηση με περισσότερους από 30 θεσμικούς επενδυτές με έκθεση στην Ελλάδα και στις μεγαλύτερες ελληνικές εταιρείες και των οποίων τα συνολικά υπό διαχείριση κεφάλαια ξεπερνούν τα 4,5 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τους επενδυτές ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε ότι η συνετή δημοσιονομική πολιτική αποτελεί τη βάση για την επίτευξη πλεονασμάτων επιτρέποντας την ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους, ενώ ανέδειξε το γεγονός ότι πλέον το κόστος δανεισμού της χώρας μας είναι χαμηλότερο από αυτό τεσσάρων τουλάχιστον χωρών του G7.

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Η σημαντικότερη άμεση κυβερνητική προτεραιότητα σε μια συγκυρία μεγάλης διεθνούς αβεβαιότητας και αναταράξεων, πρόσθεσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είναι η αντιμετώπιση της ακρίβειας κυρίως μέσω του περιορισμού του κόστους ενέργειας με έμφαση στο πετρέλαιο θέρμανσης αλλά και μεσοπρόθεσμα με την αύξηση του διαθέσιμου εισοδήματος με περαιτέρω φορολογικές ελαφρύνσεις και υψηλότερους μέσους ονομαστικούς μισθούς.

Ο πρωθυπουργός υπογράμμισε ακόμα τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και μιας κυβέρνησης με ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα αποτελεί αυτή τη στιγμή εξαίρεση σε σύγκριση με πολλές χώρες στην Ευρώπη.

Συζητήθηκαν επίσης οι επενδύσεις στην Ελλάδα στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, στη βιομηχανία αλλά και η δημιουργία data centers με έμφαση στην πρόσφατη ανακοίνωση συνεργασίας της ΔΕΗ με την Amazon Web Services.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε ακόμα στη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους και στις επενδυτικές προοπτικές σε τομείς όπως η ενέργεια και η υγεία.