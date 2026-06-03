Πολιτική

«Άνοιγμα» Χαρίτση σε Τσίπρα: Αξιοσημείωτη η δυναμική της ΕΛΑΣ, μιλάει σε όσους ήταν εκτός πολιτικού παιχνιδιού

Με φόντο τη διάλυση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας της Νέας Αριστεράς, ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής μιλά για ανάγκη ανασυγκρότησης και ενότητας της Αριστεράς
Χαρίτσης και Τσίπρας
Οι Αλέξης Χαρίτσης και Αλέξης Τσίπρας (Φωτογραφία αρχείου: ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI)
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Σαφές άνοιγμα προς το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), κάνει ο πρώην πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης, λίγες ώρες μετά την αποχώρησή τού από την Κοινοβουλευτική Ομάδα.

Ο Αλέξης Χαρίτσης χαρακτήρισε «αξιοσημείωτη» τη δυναμική που έχει διαμορφώσει ο πρώην πρωθυπουργός με την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη), την ώρα που η Νέα Αριστερά βρίσκεται πλέον μπροστά σε νέα δεδομένα, μετά τις αποχωρήσεις που οδήγησαν στο τέλος της Κοινοβουλευτικής της Ομάδας. «Το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα έχει διαμορφώσει μία δυναμική η οποία είναι αξιοσημείωτη», ανέφερε, μιλώντας την Τετάρτη (03.06.2026) στο MEGA, σημειώνοντας ότι το νέο σχήμα «μιλάει σε κοινωνικά στρώματα τα οποία μέχρι σήμερα ήταν εκτός του πολιτικού παιχνιδιού». 

Ο ανεξάρτητος πλέον βουλευτής υπογράμμισε ότι «τα πράγματα είναι πάρα πολύ ρευστά», επιμένοντας ότι δεν πρέπει να υποτιμηθεί ο «παράγοντας κοινωνία». Όπως είπε, υπάρχει ένας ευρύτερος προοδευτικός κόσμος και ένας κόσμος της Αριστεράς «που δεν αντέχει άλλο αυτό το οποίο ζει από την κυβέρνηση».

 

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Αλέξης Χαρίτσης έθεσε ως κεντρικό διακύβευμα την ανασυγκρότηση του χώρου. «Αυτή τη στιγμή η μεγάλη κοινωνική αναγκαιότητα είναι η ανασυγκρότηση και η ενότητα των δυνάμεων της Αριστεράς», ανέφερε, προσθέτοντας ότι «για αυτό το σχέδιο θέλουμε να αγωνιστούμε, να παλέψουμε. Για αυτό το σχέδιο είμαστε παρόντες».

Η παρέμβασή του αποκτά πρόσθετο πολιτικό βάρος μετά τις εξελίξεις στη Νέα Αριστερά. Χθες, Τρίτη (02.06.2026), οι Αλέξης Χαρίτσης, Νάσος Ηλιόπουλος, Δημήτρης Τζανακόπουλος, Θεανώ Φωτίου, Μερόπη Τζούφη και Χουσεΐν Ζεϊμπέκ δήλωσαν με ξεχωριστές επιστολές προς τον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, την αποχώρησή τους από την Κοινοβουλευτική Ομάδα. Σε συνδυασμό με την παραίτηση της Έφης Αχτσιόγλου από το βουλευτικό αξίωμα, η κίνηση αυτή σηματοδότησε ουσιαστικά το τέλος της ΚΟ.

Στη συνέντευξή του, ο Αλέξης Χαρίτσης δεν περιορίστηκε, πάντως, στις διεργασίες της Αριστεράς. Άσκησε κριτική και στο ΠΑΣΟΚ, διερωτώμενος πώς είναι δυνατόν η αξιωματική αντιπολίτευση «να μην έχει φέρει τη χώρα ανάποδα» για τις τελευταίες αποκαλύψεις του «καταδικασμένου απόστρατου του IDF». 

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