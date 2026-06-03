ΣΥΡΙΖΑ: Η πρόταση Φάμελλου για συμπόρευση με Τσίπρα και το σκληρό εσωκομματικό μέτωπο Πολάκη – Δούρου

Σε πεδίο σκληρής πολιτικής αντιπαράθεσης αναμένεται να εξελιχθούν οι κρίσιμες συνεδριάσεις της Πολιτικής Γραμματείας (04.06.2026) και της Κεντρικής Επιτροπής (06.06.2026) του ΣΥΡΙΖΑ, καθώς ο Σωκράτης Φάμελλος εμφανίζεται αποφασισμένος να θέσει επί τάπητος την προοπτική συμπόρευσης με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη). Η πρόταση του προέδρου του κόμματος έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η Κουμουνδούρου μετρά ήδη απώλειες στελεχών και βλέπει τη δυναμική του νέου εγχειρήματος Τσίπρα να αποτυπώνεται στις δημοσκοπήσεις.

Για τον ΣΥΡΙΖΑ, το δίλημμα φαίνεται να είναι πλέον υπαρξιακό. Ο Σωκράτης Φάμελλος εκτιμά, σύμφωνα με πληροφορίες, ότι η συνεργασία με τον Αλέξη Τσίπρα και την ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) αποτελεί τη μοναδική ρεαλιστική απάντηση στον κίνδυνο περαιτέρω αποσυσπείρωσης και μαζικής φυγής στελεχών. Η λογική του είναι πως ένα κοινό ψηφοδέλτιο των προοδευτικών δυνάμεων μπορεί να αποτρέψει την πολιτική περιθωριοποίηση του κόμματος και να διατηρήσει ζωντανή την προοπτική ενός ευρύτερου προοδευτικού πόλου.

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Ωστόσο, η γραμμή αυτή δεν περνά χωρίς αντιδράσεις. Στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, τόσο ο Παύλος Πολάκης όσο και η Ρένα Δούρου απορρίπτουν κάθε συζήτηση που θα μπορούσε να εκληφθεί ως αυτοδιάλυση ή ως παράδοση του κόμματος στη δυναμική που αναπτύσσει ο Αλέξης Τσίπρας με την ΕΛΑΣ (Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης). Και οι δύο εμφανίζονται έτοιμοι να δώσουν μάχη στα ανώτατα κομματικά όργανα, αν θεωρήσουν ότι η ηγεσία οδηγεί τον ΣΥΡΙΖΑ σε ρόλο πολιτικού παραρτήματος του νέου φορέα.

Στην αντεπίθεση (και πάλι) ο Πολάκης: «Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν θα γίνει κόμμα-τράνζιτ»

Το πιο σκληρό μήνυμα ήρθε από τον Παύλο Πολάκη, ο οποίος επέλεξε να υιοθετήσει δημόσια την ιδιαίτερα επιθετική παρέμβαση του Χριστόφορου Βερναρδάκη κατά της ηγεσίας Φάμελλου. «Θα παλέψουμε για να μη γίνουν αυτά που περιγράφει ως προοπτική του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ», έγραψε χαρακτηριστικά, δίνοντας το στίγμα των προθέσεών του.

Στο κείμενο που κοινοποίησε στα social media, η ηγεσία του κόμματος κατηγορείται ότι μετατρέπει τον ΣΥΡΙΖΑ σε «κόμμα-τράνζιτ», σε έναν ενδιάμεσο σταθμό μετακίνησης στελεχών προς άλλους πολιτικούς προορισμούς. Γίνεται λόγος για «πολιτική αποσύνθεση», για βουλευτές που λειτουργούν ως «προσωπικό κεφάλαιο αναμονής» και για μια ηγεσία που αοριστολογεί περί ενότητας χωρίς πολιτική γραμμή και χωρίς σαφείς οριοθετήσεις.

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Η αιχμή είναι σαφής: η προσπάθεια προσέγγισης με το κόμμα Τσίπρα κινδυνεύει, κατά τους επικριτές της ηγεσίας, να μετατρέψει τον ΣΥΡΙΖΑ σε μηχανισμό μετεπιβίβασης στελεχών προς την ΕΛΑΣ. Γι’ αυτό και ζητούν καθαρές αποφάσεις, ακόμη και παραίτηση όσων έχουν ήδη επιλέξει άλλο πολιτικό δρόμο.

Υπενθυμίζεται ότι το κλίμα μεταξύ του βουλευτή Χανίων και του προέδρου του κόμματος είναι ήδη τεταμένο. Ο Παύλος Πολάκης, παρά την απόφαση του Σωκράτη Φάμελλου να τον θέσει εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας, επιμένει να δηλώνει παρών στον ΣΥΡΙΖΑ και να υπογράφει ως μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και της Κεντρικής Επιτροπής. Την ίδια ώρα, με τον πλέον επίσημο τρόπο και διά στόματος Σωκράτη Φάμελλου, κατέστη σαφές ότι οι πόρτες των ανώτατων οργάνων του κόμματος θα παραμείνουν κλειστές για τον πρώην αναπληρωτή υπουργό Υγείας, δίνοντας ξεκάθαρα το στίγμα ότι ξεκινά ένας νέος γύρος έντονης αντιπαράθεσης στην Κουμουνδούρου.

Δούρου: «Ο ΣΥΡΙΖΑ είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει»

Σε διαφορετικό ύφος, αλλά με παρόμοια πολιτική στόχευση, κινήθηκε η Ρένα Δούρου, μιλώντας την Τετάρτη (03.06.2026) στο ΕΡΤnews Radio. Η βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ αναγνώρισε ότι μετά την ίδρυση της ΕΛΑΣ «υπάρχει ένα πριν και ένα μετά» στον χώρο της Αριστεράς και ότι έχει διαμορφωθεί «μια νέα πολιτική κατάσταση» που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Την ίδια στιγμή, όμως, απέρριψε κατηγορηματικά κάθε συζήτηση περί αυτοδιάλυσης του κόμματος. «Δεν τίθεται με κανέναν τρόπο θέμα αυτοδιάλυσης. Είναι εκτός πραγματικότητας. Θα είναι επίσης και μια εθνική και παγκόσμια πρωτοτυπία», ανέφερε.

Η Ρένα Δούρου επιτέθηκε ευθέως σε όσους διατηρούν την κοινοβουλευτική τους έδρα ενώ εμφανίζονται πολιτικά κοντά σε άλλους φορείς. «Παραίτηση, παράδοση της έδρας και προσχώρηση σε όποιο κόμμα θεωρεί ότι τον εκπροσωπεί καλύτερα», είπε, κάνοντας λόγο για «πλειστηριασμούς εδρών» και για πολιτικά παιχνίδια που βαθαίνουν το χάσμα μεταξύ πολιτών και πολιτικού συστήματος.

Ακόμη πιο χαρακτηριστική ήταν η φράση της ότι «ο ΣΥΡΙΖΑ έχει αποδείξει ότι είναι πολύ σκληρός για να πεθάνει», ενώ έσπευσε να ξεκαθαρίσει πως η ενότητα του προοδευτικού χώρου δεν μπορεί να ταυτιστεί με τη διάλυση ενός ιστορικού κόμματος. «Ο κόσμος με έστειλε στη Βουλή για να εκπροσωπώ τον ΣΥΡΙΖΑ. Δεν με έστειλε ούτε για να σηκωθώ να φύγω ούτε για να διαλύσω το κόμμα αυτό το ιστορικό», τόνισε.