Αυγερινός: Η Καρυστιανού χρηματοδοτεί το κόμμα, δεν έχουμε χορηγούς και εταιρείες για branding και rebranding

Ως ένα νέο κοινωνικό και πολιτικό εγχείρημα, με φιλοδοξία να υπερβεί «τεράστια ελλείμματα στη δημοκρατία», παρουσίασε το κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού, «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», ο εκπρόσωπος Τύπου Θανάσης Αυγερινός, επιχειρώντας να δώσει το πρώτο πολιτικό στίγμα του νέου φορέα.

Μιλώντας την Τετάρτη (03.06.2026), ο Θανάσης Αυγερινός περιέγραψε την «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού ως κόμμα που φιλοδοξεί να συνενώσει πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές, κοινωνικές και επαγγελματικές αφετηρίες, σημειώνοντας ότι η δυναμική του εγχειρήματος δεν έχει ακόμη αποτυπωθεί στις δημοσκοπήσεις.

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«Είναι δύσκολο το εγχείρημα, μας ενώνει όμως μία τεράστια ανάγκη», ανέφερε, προσθέτοντας ότι στόχος είναι να αφήσει το νέο πολιτικό σχήμα «ισχυρή σφραγίδα». Στο επίκεντρο της παρέμβασής του έβαλε τα Τέμπη, όχι μόνο ως τραγωδία, αλλά ως σύμβολο ευρύτερης θεσμικής και κοινωνικής φθοράς.

«Τα Τέμπη είναι πολλά στην ελληνική κοινωνία», είπε χαρακτηριστικά, συνδέοντας την υπόθεση με υποδομές που καταρρέουν, εργοστάσια, δημογραφική συρρίκνωση και φυγή νέων στο εξωτερικό. Όπως σημείωσε, στόχος είναι να δημιουργηθούν προϋποθέσεις ώστε να τεθεί επί τάπητος η επιστροφή τους.

Ιδιαίτερα αιχμηρός εμφανίστηκε απέναντι σε όσους αποδίδουν στο νέο κόμμα επιρροές από τη Ρωσία. Χαρακτήρισε τις σχετικές κατηγορίες «αστείες, ενοχλητικές και προβοκατόρικες», προειδοποιώντας ότι όποιος τις διατυπώνει θα πρέπει να προσκομίσει αποδείξεις. «Ένας γυρολόγος των δικτύων και των καναλιών έλαβε δύο μηνύσεις και το ίδιο θα κάνουμε και στο μέλλον», είπε.

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«Δεν έχουμε χορηγούς ή εταιρείες που να μας κάνουν branding, rebranding και όλα τα σχετικά»

Στο ερώτημα για τη χρηματοδότηση, η απάντησή του ήταν κοφτή: «Η κυρία Καρυστιανού». Ο Θανάσης Αυγερινός υποστήριξε ότι το νέο κόμμα δεν στηρίζεται σε χορηγούς ούτε σε μηχανισμούς επικοινωνιακής ανακατασκευής. «Δεν έχουμε χορηγούς ή εταιρείες που να μας κάνουν branding, rebranding και όλα τα σχετικά», ανέφερε, αφήνοντας σαφή αιχμή προς άλλα πολιτικά εγχειρήματα.

Πρόσθεσε, πάντως, ότι σύντομα η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» θα αποκτήσει ΑΦΜ και θα απευθυνθεί στους πολίτες για οικονομική ενίσχυση. «Μπορεί να μοιάζει ασυνήθιστο, αλλά είναι κανονικό», σημείωσε, επιχειρώντας να παρουσιάσει τη χρηματοδότηση του φορέα ως στοιχείο πολιτικής αυτονομίας.

Αιχμές για Τσίπρα

Ο Θανάσης Αυγερινός άφησε αιχμές και για τον Αλέξη Τσίπρα, με αφορμή το δημοψήφισμα του 2015. Ανέφερε ότι, αν δεν κάνει λάθος, η Μαρία Καρυστιανού είχε ψηφίσει «όχι», όπως η πλειονότητα των πολιτών, καθώς τότε υπήρχαν προσδοκίες για ουσιαστικότερη διαπραγμάτευση. «Ο κ. Τσίπρας αποδείχθηκε και αυτός ένας πολιτικός ο οποίος δεν τηρεί τις προεκλογικές του δεσμεύσεις», είπε χαρακτηριστικά.

Για τις συνεργασίες

Σε ό,τι αφορά τις μετεκλογικές συνεργασίες, ο εκπρόσωπος Τύπου της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία» κράτησε αποστάσεις από το υπάρχον πολιτικό σκηνικό. «Δεν βλέπουμε αυτόν τον πιθανό εταίρο», ανέφερε, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να «απεγκλωβιστούν» δυνάμεις και να επιχειρηθεί κάτι νέο στη χώρα.

«Η χώρα παρακμάζει»

«Η χώρα παρακμάζει. Χρειάζεται να ενεργοποιηθούν πρωτοφανείς δυνάμεις», κατέληξε ο Θανάσης Αυγερινός, δίνοντας τον τόνο ενός πολιτικού αφηγήματος που επιχειρεί να εμφανιστεί έξω από τις παραδοσιακές κομματικές διαδρομές.