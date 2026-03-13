Πολιτική

Άκης Σκέρτσος για συμφωνία με Chevron: Η Ελλάδα δυναμώνει γεωπολιτικά και ενεργειακά

Ο υπουργός Επικρατείας συνδέει τη συμφωνία για τις έρευνες νοτίως της Κρήτης με την ενίσχυση της εθνικής ισχύος και επιτίθεται στα κόμματα της αντιπολίτευσης για τη στάση τους στη Βουλή
Ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος (Φωτογραφία αρχείου / ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI)

Τη γεωπολιτική και ενεργειακή σημασία της συμφωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με τη Chevron για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου νοτίως της Κρήτης υπογραμμίζει ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, ο οποίος, με ανάρτησή του στα social media, συνδέει την εξέλιξη αυτή με την ενίσχυση της διεθνούς θέσης της χώρας και ασκεί παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση για τη στάση που τήρησε στην κοινοβουλευτική ψηφοφορία.

Με φόντο την κύρωση της συμφωνίας με τη Chevron από τη Βουλή, ο Άκης Σκέρτσος σημειώνει ότι στα ζητήματα που αφορούν τη γεωπολιτική ισχύ, την ασφάλεια και την ενεργειακή αυτονομία της χώρας δεν χωρούν, όπως αναφέρει, ιδεολογικές περιχαρακώσεις, αλλά μόνο «υπεύθυνες επιλογές» που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον. Στο ίδιο πλαίσιο, τονίζει ότι η Ελλάδα, χάρη και στη συγκεκριμένη συμφωνία, «δυναμώνει γεωπολιτικά και ενεργειακά», αξιοποιώντας την πολυμερή οικονομική διπλωματία που, κατά τον ίδιο, ασκεί με επιτυχία τα τελευταία χρόνια.

Ο υπουργός Επικρατείας στρέφεται, ταυτόχρονα, κατά της αντιπολίτευσης, υποστηρίζοντας ότι η επίκληση «προοδευτικών μετώπων» και «κυβερνήσεων συνεργασίας» από πολιτικές δυνάμεις που δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε σε βασικά ζητήματα εθνικής κυριαρχίας συνιστά «αδειανό πουκάμισο». Με αιχμή κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ, επισημαίνει ότι αυτή η εικόνα θα πρέπει να προκαλέσει προβληματισμό.

Ξεχωριστή αναφορά κάνει και στην Ελληνική Λύση, καλώντας το κόμμα να εξηγήσει, όπως σημειώνει, τη στάση του «παρόντος» σε ένα ζήτημα όπως οι εξορύξεις, που επί μακρόν αποτελούσε κεντρικό σημείο της πολιτικής του ρητορικής. «Την ιστορία δεν την γράφουν οι απόντες ούτε οι μονίμως φωνασκούντες δήθεν υπερπατριώτες, αλλά όσοι παίρνουν ξεκάθαρη θέση με ένα “ναι” ή ένα “όχι”», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Με την παρέμβασή του αυτή, ο Άκης Σκέρτσος επιχειρεί να προσδώσει στη συμφωνία με τη Chevron ευρύτερο πολιτικό και στρατηγικό αποτύπωμα, παρουσιάζοντάς την όχι μόνο ως ενεργειακή επιλογή, αλλά και ως μέρος μιας συνολικής γραμμής ενίσχυσης της θέσης της Ελλάδας σε ένα περιβάλλον αυξημένων γεωπολιτικών ανταγωνισμών.

 

Η ανάρτηση του Άκη Σκέρτσου

Μια εικόνα – 3 συμπεράσματα

(από την σημερινή ψήφιση στη Βουλή της συμφωνίας της Ελληνικής Δημοκρατίας με τη Chevron για την αξιοποίηση του υποθαλάσσιου πλούτου νότια της Κρήτης)

Στα θέματα που θωρακίζουν τη γεωπολιτική ισχύ και ασφάλεια μαζί με την ενεργειακή αυτονομία της χώρας μας δεν υπάρχουν ιδεολογικές πολιτικές παρά μόνο υπεύθυνες επιλογές που υπηρετούν το εθνικό συμφέρον. Εθνικό είναι ο,τι είναι αληθινό και ισχυροποιεί την πατρίδα και τους πολίτες της.

Η επίκληση «προοδευτικών μετώπων» για «κυβερνήσεις συνεργασίας» από δυνάμεις της αντιπολίτευσης που δεν μπορούν να συμφωνήσουν ούτε στα βασικά που αφορούν την εθνική κυριαρχία, πολύ απλά δεν είναι παρά ένα “αδειανό πουκάμισο”. Κι αυτό είναι κάτι που πρέπει να προβληματίσει ιδιαιτέρως το ΠΑΣΟΚ.

Θα πρέπει κάποτε να μας εξηγήσει η Ελληνική Λύση την ψήφο του «παρόντος-απόντος» σε ένα θέμα, όπως οι εξορύξεις, που διαχρονικά αποτελούσε “σημαία” της. Την ιστορία δεν την γράφουν οι απόντες ούτε οι μονίμως φωνασκούντες δήθεν υπερπατριώτες αλλά όσοι παίρνουν ξεκάθαρη θέση με ένα «ναι» ή ένα «όχι».

Η Ελλάδα χάρη και σε αυτή τη συμφωνία δυναμώνει γεωπολιτικά και ενεργειακά αξιοποιώντας την πολυμερή οικονομική διπλωματία που ασκεί επιτυχημένα τα τελευταία χρόνια..

