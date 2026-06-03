Ακυβερνησία δείχνουν οι δημοσκοπήσεις: «Γρίφος» οι έδρες, στις 123 η ΝΔ – Πιθανός εταίρος μόνο το ΠΑΣΟΚ, στις 46 ο Τσίπρας

Ένα πολιτικό σκηνικό χωρίς προφανή κυβερνητική διέξοδο αναδεικνύουν οι τελευταίες δημοσκοπήσεις, σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσιάστηκε το απόγευμα της Τετάρτης (03.06.2026) στην εκπομπή Live News, επιχειρώντας τη μεταφορά των ποσοστών σε έδρες και στη σύνθεση της επόμενης Βουλής.

Σύμφωνα με τις τελευταίες δημοσκοπήσεις, τα κόμματα που εμφανίζονται να εισέρχονται στη Βουλή αφήνουν τη Νέα Δημοκρατία μακριά από την αυτοδυναμία, ενώ η παρουσία της ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα και η θέση του ΠΑΣΟΚ διαμορφώνουν μια ιδιαίτερα σύνθετη εικόνα.

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Με βάση την αναγωγή των αναποφάσιστων που παρουσιάστηκε στο Live News, τα ευρήματα των τελευταίων ερευνών οδηγούν σε μια Βουλή με πολλά κόμματα και χωρίς προφανή κυβερνητική λύση. Η Νέα Δημοκρατία εμφανίζεται να καταλαμβάνει 123 έδρες, η ΕΛΑΣ (Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη) του Αλέξη Τσίπρα 46, το ΠΑΣΟΚ 34 και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού 32, ενώ ιδιαίτερη αίσθηση προκαλεί το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ δεν καταλαμβάνει καμία έδρα και μένει εκτός Βουλής.

Σύμφωνα με την προβολή των ποσοστών, η Νέα Δημοκρατία, με εκτιμώμενο ποσοστό 29,5% μετά την κατανομή των αναποφάσιστων, θα συγκέντρωνε περίπου 123 έδρες, παραμένοντας αρκετά μακριά από το όριο των 151 εδρών που απαιτείται για αυτοδυναμία. Στη δεύτερη θέση ακολουθεί η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα με 46 έδρες, ενώ το ΠΑΣΟΚ καταγράφεται στις 34 και η «Ελπίδα για τη Δημοκρατία» της Μαρίας Καρυστιανού στις 32. Ακολουθούν το ΚΚΕ με 20 έδρες, η Ελληνική Λύση με 19, η Πλεύση Ελευθερίας με 15 και η Φωνή Λογικής με 10.

Το βασικό συμπέρασμα της ανάλυσης είναι ότι με τα σημερινά δεδομένα δεν προκύπτει αυτοδύναμη κυβέρνηση. Παράλληλα, τα περιθώρια κυβερνητικών συνεργασιών εμφανίζονται εξαιρετικά περιορισμένα. Όπως επισημάνθηκε στην εκπομπή, το μοναδικό σενάριο κυβέρνησης δύο κομμάτων που θα μπορούσε να συζητηθεί πολιτικά είναι αυτό της συνεργασίας της Νέας Δημοκρατίας με το ΠΑΣΟΚ, καθώς καμία άλλη διμερής σύμπραξη δεν φαίνεται να συγκεντρώνει τις απαραίτητες κοινοβουλευτικές προϋποθέσεις.

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Η «φωτογραφία» της στιγμής και το όριο της αυτοδυναμίας

Η εικόνα αυτή, ωστόσο, δεν αποτελεί πρόβλεψη εκλογικού αποτελέσματος. Όπως υπογραμμίστηκε, οι εκλογές διεξάγονται σε εντελώς διαφορετικές συνθήκες, με υψηλή πόλωση, προεκλογικές καμπάνιες και διαφορετικά επίπεδα συσπείρωσης των κομμάτων. Οι σημερινές δημοσκοπήσεις καταγράφουν μια στιγμιαία αποτύπωση των πολιτικών συσχετισμών και όχι την τελική εικόνα της κάλπης.

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά επίσης το ποσοστό των κομμάτων που ενδέχεται να μείνουν εκτός Βουλής. Εφόσον αυτό παραμείνει υψηλό, το όριο της αυτοδυναμίας θα μπορούσε να υποχωρήσει σημαντικά και να κινηθεί ακόμη και στην περιοχή του 36% με 36,5%, χαμηλότερα από τα ποσοστά που παραδοσιακά απαιτούνται για την εξασφάλιση κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας.