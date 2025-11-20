Αλέκος Φλαμπουράρης: Το τελευταίο αντίο στο ιστορικό στέλεχος της Αριστεράς

Το τελευταίο αντίο λένε συγγενείς, φίλοι αλλά και οι σύντροφοι του Αλέκου Φλαμπουράρη, το μεσημέρι της Πέμπτης που θα πραγματοποιηθεί η πολιτική του κηδεία του ιστορικού στελέχους της Αριστεράς αλλά και του ΣΥΡΙΖΑ.

Ο πρώην υπουργός και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκος Φλαμπουράρης πέθανε την Τρίτη 18 Νοεμβρίου σε ηλικία 87 ετών, ενώ σύμφωνα με το ιατρικό ανακοινωθέν, μεταφέρθηκε στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του ΙΑΣΩ χωρίς σημεία ζωής.

Αν και η κηδεία θα ξεκινήσει στις 2:30 το μεσημέρι, ήδη έχει φτάσει η σορός του Αλέκου Φλαμπουράρη,στο Πάρκο Ελευθερίας (χώρος πρώην ΕΑΤ-ΕΣΑ), με το κλίμα να είναι ήδη βαρύ.

Ο Αλέξης Τσίπρας, με την Μπέττυ Μπαζιάνα και τα παιδιά τους έφτασαν στην Πλατεία Ελευθερίας για να αποτίσουν φόρο τιμής στον Αλέκο Φλαμπουράρη.

Κάθισαν δίπλα από την οικογένεια και κρατούσαν στα χέρια ένα λευκό τριαντάφυλλο και ένα κόκκινο γαρύφαλλο.

Από τους πρώτους που κατέφτασαν ήταν μεταξύ άλλων η πρώην περιφερειάρχης Αττικής, Ρένα Δούρου, o Φώτης Κουβέλης και ο Τέρενς Κουίκ.

Το παρών έδωσαν και ο Σωκράτης Φάμελλος, η Κατερίνα Νοτοπούλου και η Όλγα Γεροβασίλη, ο Νίκος Παππάς και ο Γιώργος Καραμέρος, ο Κώστας Αρβανίτης, ο Θοδωρής Δρίτσας, η Τασία Χριστοδουλοπούλου, o πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, Προκόπης Παυλόπουλος, o Αλέξης Χαρίτσης και ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας αλλά και ο Κώστας Λαλιώτης.

Λίγο πριν τις 1:30 η σορός έφτασε στο Πάρκο Ελευθερίας. Σκηνή βαθιάς θλίψης εκτυλίχθηκε όταν η σύζυγος του πρώην υπουργού Επικρατείας, Εύη Φλαμπουράρη, ξέσπασε σε λυγμούς πάνω από το φέρετρο του συζύγου της.

Επικήδειους εκφωνούν ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας, ο πρώην πρόεδρος της Βουλής και στέλεχος της Νέας Αριστεράς Νίκος Βούτσης, ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ – Προοδευτική Συμμαχία Σωκράτης Φάμελλος, εκπρόσωπος της οικογένειας, καθώς και συνεργάτες του από την επαγγελματική του δραστηριότητα στον τομέα των κατασκευών.

Η σορός του Αλέκου Φλαμπουράρη θα αποτεφρωθεί, σε στενό οικογενειακό κύκλο, στο Αποτεφρωτήριο Ριτσώνας.

Ο ΣΥΡΙΖΑ ανέστειλλε όλες τις κομματικές δραστηριότητες

Ο ΣΥΡΙΖΑ-Π.Σ έχει αναστείλει για σήμερα όλες τις δραστηριότητες. Στην σχετική ανακοίνωση αναφέρεται: «Λόγω της οδυνηρής απώλειας του αγαπημένου συντρόφου μας Αλέκου Φλαμπουράρη αναβάλλεται η αυριανή συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Ομάδας όπως και όλες οι εσωκομματικές διαδικασίες και συνεδριάσεις οργάνων του ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ μέχρι και την Πέμπτη, ημέρα της κηδείας».

Ποιος ήταν ο Αλέκος Φλαμπουράρης

Ο Αλέκος Φλαμπουράρης γεννήθηκε το 1938 στην Αθήνα. Ήταν απόφοιτος του Πανεπιστημίου Γκρατς της Αυστρίας και του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και έχει είχε εργαστεί ως πολιτικός μηχανικός. Στα νεανικά του χρόνια οργανώθηκε στο ΚΚΕ και στη Νεολαία Λαμπράκη και συνελήφθη για την αντιδικτατορική του δράση.

Μεταπολιτευτικά, εντάχθηκε στο ΚΚΕ Εσωτερικού, στον Συνασπισμό και κατόπιν στον ΣΥΡΙΖΑ, του οποίου ήταν μέλος της Κεντρικής Επιτροπής.

Ήταν υπουργός Επικρατείας για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου και στις δύο κυβερνήσεις του Αλέξη Τσίπρα και τον Σεπτέμβριο του 2015 εξελέγη βουλευτής στην Α’ Αθηνών. Μετά από τον ανασχηματισμό της 5ης Νοεμβρίου του 2016 διατήρησε τη θέση του στο υπουργείο, με τη διαφορά πως ανέλαβε αρμοδιότητες για την επίλυση των καθημερινών προβλημάτων των πολιτών και για μεγάλες αναπτυξιακές πρωτοβουλίες.

Στις βουλευτικές εκλογές του 2019 ήταν στην τέταρτη θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας του ΣΥΡΙΖΑ και εξελέγη ξανά βουλευτής.

Στις βουλευτικές εκλογές του Μαΐου και του Ιουνίου 2023 τοποθετήθηκε στην τελευταία τιμητική θέση του ψηφοδελτίου Επικρατείας.

Τον περασμένο Μάρτιο είχε αναλάβει πρόεδρος του ΔΣ του Ινστιτούτου Νίκος Πουλαντζάς, όπου και είχε κάνει την τελευταία του δημόσια εμφάνιση τον Μάιο του 2025.